Tormenta de Santa Rosa: llega este fin de semana con mucha lluvia y fuertes ráfagas de viento

Escuchar

Clima del jueves: última tarde sin frío

Se acaba la oferta de días soleados en la ciudad con un masivo arribo de nubosidad. Se espera un amanecer con viento leve desde el este, cielo mayormente cubierto y mínima de 10ºC. A diferencia de los últimos días, el jueves se mostrará ventoso con aire llegando desde el río e inyectando humedad en nuestra columna. A pesar de la falta de sol el termómetro repetirá los 18ºC de ayer en una tarde que irá mostrando una progresiva intensificación del viento con la veleta marcando sudeste en la noche para anunciar una nueva entrada de aire frío en un cierre con ráfagas débiles, cielo nublado y 13ºC.

Clima del viernes: llega Santa Rosa

Un frente frío barrerá el estuario lo que se traducirá en precipitaciones de variada intensidad y descenso de temperatura. Se estima un amanecer inestable con ráfagas desde el este y sudeste, cielo nublado y 13ºC de mínima. Santa Rosa podría anunciarse desde temprano, ojalá nos dé algunas horas para que todos lleguen secos al trabajo o a las aulas, pero hay modelos que no descartan que todos se despierten y ya esté lloviendo. La tarde será la franja más inestable con probabilidad de lluvias más activas y continuas y se conservará el viento fuerte. El termómetro no tendrá forma de progresar en un día sin sol y con circulación de aire frío, por lo que solo llegaría hasta los 13ºC, lo que marcará la vuelta de las tardes invernales. La noche no estará a salvo con lluvias que podrían extenderse toda la madrugada en un cierre muy ventoso con 12ºC.

Santa Rosa está en camino para impactar este viernes en la ciudad y dejarnos lluvia hasta la mañana del domingo

Clima del sábado: viento y lluvia todo el día

El manto de nubes bajas cuidará la temperatura nocturna y le pondrá un piso térmico al amanecer de 12ºC. Se espera una mañana inestable, con alta probabilidad de lluvias continuas y fuerte viento del sudeste, condiciones que prevalecerán durante todo el sábado. Malas noticias para los que tengan alguna actividad al aire libre en cualquier franja horaria, porque llovería todo el día. Se prevé otra jornada de acotada amplitud térmica, en la que el mercurio casi no se moverá y llegará a los 14ºC como máximo esfuerzo. La noche podría presentar precipitaciones más aisladas y hasta un cese de lluvias. De todas formas muchos análisis señalan que seguiría precipitando hasta pasada la medianoche.

Clima del domingo: mañana inestable

La jornada dominical conservará los nubarrones, aunque con una probabilidad mucho menor de precipitaciones. Se estima un amanecer con cielo mayormente nublado, inestable, ventoso y con un mínima de 10ºC. Volverá a moverse la veleta para anunciar la llegada de aire frío y seco desde el sudoeste. El Pampero irá limpiando nuestro cielo progresivamente, aunque recién a la tarde podría volver el sol. Se espera una máxima de 15ºC sin estimación de precipitaciones para la segunda mitad del día y una noche que mostrará una importante atenuación del viento en un cierre con 13ºC.

Spoiler alert: el pronóstico del tiempo de la semana que viene

La semana entrante no tendrá a ningún cuadrante dominante, y el viento de direcciones variables nos asegurará que la temperatura no suba ni baje más de la cuenta, por lo que no se esperan ni amaneceres polares ni tarde de calor suave. No se vislumbran precipitaciones.

Eso es todo, amigos. Hoy habremos completado desde temprano la rotación de veleta para abrir una ventana de cuatro días seguidos de aire frío. El desplome se notará el viernes cuando la máxima se derrumbe y nos devuelva a las tardes de pleno invierno. Mañana y el sábado tendrán la particularidad de ofrecer muy poca amplitud térmica con diferencia de solo 2ºC entre la temperatura matinal y vespertina. No habrá consuelo para los que tengan alguna actividad para el viernes o sábado, las lluvias se imponen en todos los modelos de simulación. A pesar de que las precipitaciones puedan llegar a arruinar varios planes, los acumulados serán bien recibidos en un semestre donde nos faltará humedad en el suelo. Solo resta ver si tendremos un evento de sudestada, las ráfagas sostenidas desde el río podrían provocar una importante crecida. Finalmente la tormenta coincidió con el santoral, algo que raramente pasa, por lo que este fin de semana será todo un tributo para todas aquellas tías y vecinas que desde nuestra infancia alimentaron el mito de Santa Rosa.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo