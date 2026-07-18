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Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 18 de julio, la temperatura rondará entre 15 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 18 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Tucumán para el 18 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 18 de julio el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:46.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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