Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 14 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 17; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 14 de agosto el cielo estará parcialmente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:52 y se pone a las 18:59.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado con humo y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Nicole Kidman se sinceró sobre su divorcio de Keith Urban y reveló el sacrificio que hubiera hecho por Tom Cruise
- 3
Un aeropuerto de Incheon desplazó a los grandes hubs y se convirtió en el más transitado del mundo
- 4
Ni Palermo, ni Recoleta: el barrio con propiedades desde US$1500/m2 en el que un alquiler temporario puede dejar una renta de hasta 14%