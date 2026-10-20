Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 21 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:40 y se pone a las 19:30.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.