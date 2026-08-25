Clima en San Miguel de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Miguel de Tucumán, indica que hoy 26 de agosto el cielo estará None despejado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Miguel de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 19:04.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado con bruma y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.