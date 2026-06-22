Adopción: Buscan una familia para una niña de 12 años

El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro en Corrientes lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de una niña de 12 años.

Se trata de de una chica de 12 años que asiste a una Escuela Especial con sistema plurigrado y recibe clases de apoyo. Quienes la acompañan destacan su capacidad para aprender, su buena predisposición y compañerismo. También dicen que el vínculo con sus dos hermanos es muy importante para ella y desea seguir en contacto con ellos. Además, cuentan que le gusta realizar actividades como pintura, ayudar en tareas de la cocina, lavado y limpieza.

Desde el Juzgado aclaran que buscan una familia que con compromiso y dedicación la acompañe para poder seguir desarrollando su vida y a cumplir todos sus sueños.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a jcivilcom-virasoro@juscorrientes.gov.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Ref. VXP 9826/20 (niña 12 años)

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.