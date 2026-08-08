Los posteos de Milei tras la muerte del padre de Messi: el apoyo al 10 y las críticas hacia Florencia Peña y Malena Pichot

Luego del fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, el presidente Javier Milei compartió una serie de posteos en sus redes sociales con mensajes de apoyo al número 10 y críticas para aquellos, que según su consideración, participaron de la llamada “campaña antiargentina” que desarrolló tras la final del Mundial 2026.

“Fuerza capitán, estamos con vos”, fue una de las publicaciones de respaldo al jugador con pasado en Barcelona que el Presidente difundió a través de sus historias de Instagram.

Uno de los mensajes que compartió Milei Captura

El texto, que no pertence al mandatario sino que fue reposteado, estuvo acompañado por una imagen de Messi vestido con la camiseta de la selección argentina, de espaldas y con la cabeza cabizbaja, y con una vela por delante.

“Durante estos últimos dos meses, Messi buscó dar una alegría para todo el pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país. Da vergüenza pensar que hubo gente anti-Messi en Argentina”, rezaba otro de los mensajes que republicó el mandatario.

"Fuerza, capitán", compartió Milei Captura

En este caso, el posteo original pertenecía a la cuenta “El hombre gris”, que suele publicar videos e imágenes en apoyo a Milei.

A su vez, el jefe de Estado reposteó un mensaje de X de Diego Álzaga Unzué, un usuario que habitualmente critica al kirchnerismo y la izquierda.

El mensaje con críticas Pichot, Peña y Mengolini Captura

“Desde Florencia Peña hasta Malena Pichot y Julia Mengolini hicieron una campaña anti-Messi en el momento más triste de su vida. Su padre, Jorge Messi, descansará en paz, y ustedes van a tener que mirarlo de abajo por el resto de su vida sin tener un segundo de paz”, fue el texto que compartió Milei.

El escrito fue publicado junto a un video de Messi, donde se lo observa llorando luego de la derrota ante España por 1 a 0 en Nueva York por la final del Mundial 2026.

Las despedidas de Pullaro y Javkin

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, también expresaron sus condolencias para la familia Messi tras el fallecimiento de Jorge.

“Con profundo dolor despedimos a Jorge Messi. Un santafesino que eligió siempre el trabajo en silencio, ganándose el respeto de todos”, expresó el mandatario provincial.

El mensaje de Pullaro Redes

“Acompañamos a su familia en este momento tan difícil. Gracias, Jorge, por tu amistad y tu esfuerzo de siempre para que las cosas en Rosario y en la provincia puedan mejorar, y por habernos regalado, a través de tu hijo, las alegrías de nuestra vida. Que en paz descanses. Santa Fe te abraza”, agregó.

Por su parte, Javkin describió a Jorge Messi como un “rosarino de alma y corazón”, sencillo y “buen tipo”.

El mensaje de Javkin Redes

“Te fuiste pronto, querido Jorge, papá de Leo y padrazo de todos tus cachorros. Te vamos a extrañar. Gracias por tu amistad. Abrazo enorme a toda la familia”, señaló.