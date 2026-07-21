Alina vive en un hogar de niños de Zárate desde hace 6 años; le gusta dibujar, charlar y mirar películas; para encontrarle una familia, se lanzó una convocatoria abierta a toda la comunidad

“¿De verdad creés que me van a adoptar?”: en octubre cumple 15 y busca una familia que la acompañe en la fiesta

Agustina Tettamanti 21 de julio de 2026 17:28 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Comunidad > Adopción

Alina cumple 15 años en octubre y va a hacer una fiesta. Ya tiene el salón, armó la lista de invitados, está armando los souvenirs y tiene programada su segunda prueba de vestido con la modista.

La primera vez que vio el salón lo soñó todo. Va a entrar acompañada por su hermano menor, que usará un vestido rosa princesa lleno de brillos y escote en forma de corazón. Se imaginó arreglándose el maquillaje y el peinado en el baño y sacándose fotos frente al espejo.

A esa imagen tan nítida que tiene Alina de su fiesta le falta una sola cosa: la familia que espera desde hace 6 años.

Por eso, el Juzgado de Familia N°1 de Zárate lanzó una convocatoria pública para que Alina pueda encontrar a su familia. Se trata de un llamado abierto a todas las personas, de cualquier lugar del país, que estén interesadas en adoptar. Son el último recurso de los juzgados para lograr que cada niño encuentre una familia.

"Es una chica muy cariñosa y muy amorosa", cuenta Florencia, voluntaria de Proyecto Cumples en el hogar de Zárate Gentileza

“Hace unos meses me preguntó con una vocecita superdulce: ‘¿De verdad piensan que voy a conseguir una familia que me adopte?’. Está empezando a perder la esperanza. Es que ella es de las que hace más tiempo que está en el hogar”, cuenta Camila Arcieri, fundadora de Proyecto Cumples, una organización que desde hace 10 años trabaja para que los chicos del hogar de Zárate donde está Alina tengan un festejo de cumpleaños personalizado que los haga sentir valorados.

Es la primera en recibir a otros en el hogar, ya sean voluntarios u otros niños. “Es muy amorosa. Te recibe, te hace sentir cómodo, no te deja en todo el día. Tiene muchas ganas de que llegue su familia”, cuenta Camila.

Alina se imagina una familia grande, con hermanos chiquitos. Le gustaría que la acompañen en lo cotidiano: que la vayan a buscar a la escuela, que sus papás vayan a los actos escolares, que se sienten a dibujar y ver películas con ella.

Piensa en cómo sería despertarse a desayunar los domingos con su familia, con los más chicos corriendo por toda la casa, su mamá o su papá preparando la comida. Quiere tener una habitación o un espacio propio que pueda decorar con cosas de Stitch, su personaje favorito.

“Está atenta a todos”

Desde hace meses, Alina está inmersa en la planificación de la fiesta, que va a ser el 31 de octubre. “Con el vestido nos hizo reír un montón. La modista le mostraba varias telas y ella siempre decía que quería la que tuviera más brillo. Todo con brillo quiere”, cuenta risueña Florencia, que junto con su novio es voluntaria en Proyecto Cumples y son los padrinos de Alina y los que más tiempo comparten con ella.

“Alina es muy cariñosa. Te recibe con mucho amor, viene corriendo y te abraza. Es muy compañera, está pendiente de todo. Se alegra mucho cuando le pasan cosas lindas a los que la rodean y siempre te lo hace saber”, dice Florencia.

Su plan ideal para el fin de semana es pasar las tardes charlando y pintando mandalas, ver alguna película y salir a tomar un helado. “Lo que más le gusta es que te sientes con ella a pintar. Cuando viene a mi casa disfruta mucho de tirarse en el sillón o en mi habitación a mirar la tele, de tener un espacio para ella sola, porque en el hogar no lo tiene”, cuenta Florencia.

Desde su cumpleaños de 13, Alina está pensando en cómo quiere que sea su fiesta de 15 Gentileza

“Le encanta hablar. Le gusta mucho tener tu atención y contar lo que hizo en el día, lo que le pasó en el hogar y en la escuela, pero también le encanta preguntarte a vos por lo que hiciste en el día. Se interesa sinceramente por la vida de todos, siempre se acuerda de lo que le contaste y te pregunta la próxima vez que la ves”, dice Camila.

“Tiene un corazón enorme y se alegra un montón por los chicos que se van del hogar. Quiere que también le toque a ella”, dice Florencia.

¿Cómo postularse?

Cualquier persona que esté interesada en convertirse en la familia de Alina puede escribir por mail a regcentraladopcion@scba.gov.ar indicando el número de referencia de la convocatoria: 30.773.

Más información

Si querés saber más sobre Proyecto Cumples, podés visitar su perfil de Instagram

Quiero una Familia