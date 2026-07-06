“Quiero una familia que esté orgullosa de mí”: Ángel espera ser adoptado desde hace 11 años

Lo que más quiere Ángel es tener una familia que sea testigo de todos sus logros, que se sienta orgullosa de él. Que lo quieran, lo escuchen y lo acompañen en lo cotidiano.

Ángel tiene 16 años y hace 11 que reside en hogares. Estudia con entusiasmo en una escuela agrotécnica y ya tiene planes para su futuro: quiere convertirse en gendarme.

“Quiero una familia que sea respetuosa, cariñosa, que esté siempre para mí y me apoye en la escuela y en lo que quiero estudiar. También me gustaría compartir el día a día, sentarnos a charlar, reírnos y tomar mate”, cuenta. Por eso, el Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Gobernador Valentín Virasoro, en Corrientes, lanzó una convocatoria pública para que Ángel pueda encontrar a su familia.

Las convocatorias públicas son un llamado abierto a todas las personas en cualquier lugar de la Argentina que estén interesadas en adoptar. Son el último recurso de los juzgados para lograr que cada niño encuentre una familia.

"Ya sé qué quiero estudiar cuando termine la secundaria y estoy seguro de que voy a poder", dice Ángel

“Ángel es un chico muy tranquilo y respetuoso. Es muy compañero y tiene mucho sentido de la responsabilidad. Cuando toma un compromiso, siempre hace todo lo posible para cumplirlo”, dice Marlene, la trabajadora social que más tiempo comparte con él en el hogar.

Además, es muy colaborador. “Siempre está proponiendo cosas para mejorar el lugar donde vive. Si ve maderas o materiales que ya no se usan, ya está pensando en transformarlas en un mueble o armar una huerta. Hasta en un momento pensó en organizar clases de educación física para sus compañeros”, cuenta Marlene.

Está cursando el último año de la primaria. Las materias que más disfruta son biología y producción agropecuaria. Le encantan las cosas que aprende y las comparte con los que lo rodean. “En el colegio nos enseñan cómo alimentar y cuidar a los animales. Los que más me gustan son los chanchos, pero son bravos”, cuenta risueño Ángel.

En su tiempo libre, practica deportes. Hasta hace unos meses jugaba al fútbol, pero ahora hace running. Forma parte de un equipo y tienen un entrenador. “Ahora nos estamos preparando para una carrera que tenemos en septiembre. Va a ser difícil porque es en arena. Pero vamos a darlo todo, a dejar todo en la pista aunque no ganemos nada”, cuenta.

Aunque no juega más al fútbol, está atento al Mundial y sigue los partidos. “Me gustaría mucho ver los partidos de la selección en familia, conversar, reírnos”, dice.

Desde los 10 años sabe qué quiere hacer cuando termine la secundaria: “Voy a estudiar para ser gendarme. Me gusta ayudar a la gente y quiero servir a mi Nación”, dice con orgullo.

Ángel disfruta mucho pasar tiempo con los animales, en el hogar o en la escuela

“Piensa mucho en superarse, en que alguien vea todo lo que va logrando a lo largo de su vida. Tiene un deseo muy profundo de compartir ese camino con su familia”, cuenta Marlene.

Para Ángel, es importante que en una familia haya amor y respeto mutuo. También es importante para él poder mantener el vínculo con sus dos hermanos menores. Además, asiste a terapia y necesita que su familia pueda acompañarlo en ese proceso.

Cómo postularse

Cualquier persona o pareja que esté interesada en convertirse en la familia de Ángel, debe

descargar este formulario y cargarlo con el número de expediente “VXP 9826/20″ y el siguiente título de la convocatoria:“Para un adolescente de 16 años”

enviarlo el formulario completado por mail a jcivilcom-virasoro@juscorrientes.gov.ar o a registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

Quiero una Familia

Esta nota forma parte de Quiero una familia, una iniciativa de Fundación LA NACION que busca garantizar el derecho de cada niño a vivir y crecer en familia.