Alquileres. Pagan lo mismo que en un dos ambientes, pero viven hacinados en hoteles familiares

El incendio de un hotel ubicado en Microcentro, ocurrido hace pocos d铆as, fue una postal extrema del drama cotidiano que padecen alrededor de 100.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Son familias o personas que viven solas y que, por su condici贸n de vulnerabilidad, deben luchar diariamente para no quedar en situaci贸n de calle.

Ante la imposibilidad de afrontar un alquiler, terminan pagando por habitaciones en hoteles familiares o residenciales que funcionan a la manera de pensiones y que, en muchos casos, no cuentan con los controles adecuados para garantizar est谩ndares m铆nimos de dignidad.

En estos espacios, por lo general, no s贸lo se comparte el ba帽o y la cocina, sino que son moneda frecuente la falta de higiene y seguridad edilicia, el hacinamiento y la imposici贸n de condiciones arbitrarias que los inquilinos deben acatar a riesgo de quedarse en la calle. El costo de estos lugares no es econ贸mico: su valor es similar al del alquiler de un monoambiente, o de una vivienda de dos ambientes en barrios perif茅ricos de la Ciudad.

Un relevamiento de usos del suelo de la Ciudad, efectuado en 2013, estimaba que, del total de inmuebles destinados a hoteler铆a, el 32,1% eran hoteles familiares (400 unidades) y el 2,8%, residenciales (35 unidades). La mayor铆a estaban ubicados en los barrios de San Crist贸bal, Constituci贸n, San Telmo y Barracas.

La clientela de estos hoteles proviene de niveles socioecon贸micos muy bajos y no tiene otro lugar para vivir. 鈥淨uienes viven all铆 no pueden acceder al mercado inmobiliario formal. Tener garant铆a de un familiar directo que viva en CABA, m谩s un recibo en blanco, son requisitos excluyentes para esta poblaci贸n. Pero, por otra parte, tienen la necesidad de estar en la centralidad de la Ciudad como opci贸n de vivir porque, si no, otras opciones est谩n en el conurbano, tal vez en el tercer cord贸n, que hace que est茅n lejos del lugar de trabajo, de hospitales o de escuelas. En general tienen su vida en la Ciudad鈥, explica Mar铆a de la Paz Toscani, becaria post doctoral del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-Conicet), quien se ha dedicado a investigar en detalle este submercado de piezas en alquiler.

El caso de David, un hombre de 36 que vive de la venta ambulante por Recoleta, grafica claramente los dichos de la especialista. 鈥淓n alg煤n momento nos fuimos a vivir a Jos茅 C. Paz. Alquil谩bamos una casa por 7000 pesos. Pero yo ten铆a dos horas y media de ida y otras tantas de vuelta para venir a trabajar. Adem谩s, nos robaron todo. En Recoleta todos me conocen. As铆 que tengo que vivir por ac谩, porque yo trabajo para comer鈥, comentaba durante la espera para reingresar al hotel de Microcentro, en donde vive desde hace tres a帽os con su mujer y su hija.

Junto a su mujer y su hija, David espera para reingresar al hotel incendiado Ignacio S谩nchez

鈥淎c谩 pago 20.000 pesos por mes 鈥揷ontin煤a鈥. Me han llegado a cobrar 2.400 pesos por d铆a en un hotel sobre la avenida Rivadavia que ten铆a wifi, ten铆a de todo. Ac谩 es una linda zona. Ayer fuimos a desayunar a Puerto Madero. Ten茅s lindas plazas para llevar a la nena. La atiendo en el Fern谩ndez, un hospital excelente. Y cuando empiece la escuela, tengo buenas escuelas por ac谩鈥.

David explica que, para su econom铆a, es imposible un alquiler formal por todos los requisitos de entrada. Por eso privilegia el costo y la ubicaci贸n de este lugar, pese a que el ambiente no sea el mejor. 鈥淟o malo de vivir en un hotel barato es compartir el ba帽o鈥 y ver a cierta gente, que no quer茅s cerca de tu hija鈥, reconoce.

El hacinamiento, una constante

LA NACION acompa帽贸 durante algunas horas a los habitantes del hotel incendiado durante la madrugada del lunes de la semana pasada, en Lavalle 930, mientras esperaban que les habilitaran el reingreso. All铆 contaban que la persona fallecida era una mujer mayor llamada Ana y que dorm铆a en una habitaci贸n tan peque帽a que el colch贸n quedaba contra la puerta, obstaculizando la salida. Cuando se inici贸 el fuego 鈥搎ue se esparci贸 con rapidez, ya que toda la carpinter铆a interna es de madera y durlock鈥, algunos vecinos intentaron ayudarla a salir, pero no pudieron abrir la puerta.

Seg煤n los damnificados, el hotel pertenecer铆a a la Iglesia del Obelisco, una iglesia evang茅lica cuyo pastor es Guillermo Ferres. Mientras algunos cuentan que el lugar funcion贸 como albergue hasta la pandemia y que, desde entonces, se transform贸 en vivienda de muchas familias por un pago 鈥渁 voluntad鈥, otros aseguran que funciona como un hotel familiar en el que la habitaci贸n oscila entre los 16.000 y los 20.000 pesos mensuales. Los ba帽os son compartidos y no hay cocina.

Imagen del incendio en el hotel de Lavalle 930 Captura

En la puerta, un agente de la Polic铆a de la Ciudad custodiaba que nadie ingresara hasta que los bomberos concluyeran con los peritajes. 鈥淓n esta clase de hoteles son muy comunes la falta de higiene y el hacinamiento. Particip茅 de dos operativos de desalojo 煤ltimamente. En uno, los olores nauseabundos eran insoportables. Las habitaciones eran muy chicas y la gente viv铆a hasta con animales, que hac铆an sus necesidades ah铆 adentro. En el otro, el hacinamiento era incre铆ble: espacios reducidos en los que viv铆an seis o siete personas, dorm铆an hasta en entretechos precarios, construidos para ese fin鈥, coment贸 el efectivo.

A unos metros se encontraba Laura, una mujer que se desplaza en silla de ruedas y hab铆a ido a 鈥渉acerle el aguante鈥 a una de las habitantes del hotel. 鈥淵o cobro una pensi贸n y un subsidio por mi discapacidad. Pero los hoteles no me quieren tomar porque ando en silla de ruedas y porque tengo dos perritos. Hace tres meses que no s茅 lo que es dormir en una cama porque me qued茅 en la calle, estoy durmiendo en un cajero del Banco Ciudad. Dormir es un decir porque lo hago sentada. No puedo m谩s del dolor de nuca鈥, se lamentaba.

Laura junto a su amiga Samanta, habitante del hotel de Lavalle Ignacio S谩nchez

Los especialistas que han venido investigando esta tem谩tica, coinciden en la falta de cifras oficiales acerca de cu谩ntas personas dependen de esta modalidad de vivienda para no quedar en la calle. El hecho de que muchos de estos espacios funcionen en negro complejiza la situaci贸n.

Para tener alguna idea, el libro Los hoteles pensi贸n de la Ciudad de Buenos Aires, de Toscani, cita un estudio de 2013, realizado por el Consejo Econ贸mico y Social de la Ciudad en base al 煤ltimo censo. El informe calculaba entonces que unas 103.963 personas viv铆an en piezas de alquiler y en casas tomadas. De esa proporci贸n, se sabe que el grueso lo hace en hoteles pensi贸n. Por otra parte, desde hace a帽os, en los anuarios estad铆sticos de la Ciudad, la cantidad de hogares concentrados en piezas de alquiler y casas tomadas oscila entre el 3% y el 5% del total de porte帽o.

鈥淣o es f谩cil acceder al subsidio鈥

Imposibilitadas de acceder al mercado formal de alquiler y acorraladas por las dificultades econ贸micas, muchas familias dependen de un subsidio habitacional que les otorga el Ministerio de Desarrollo Urbano y H谩bitat para afrontar el costo de estos hoteles. Las caracter铆sticas de este subsidio convierten a las familias en una clientela cautiva: los beneficiarios deben presentar peri贸dicamente los comprobantes de pago del lugar en el que viven para seguir cobrando el beneficio. Los conventillos, los inquilinatos y cualquier otra instancia informal de alquiler no suelen disponer de comprobantes de pago. Los hoteles s铆.

Ante un requerimiento de LA NACION, el mencionado ministerio s贸lo aport贸 una estimaci贸n de la cantidad de beneficios que otorga, a raz贸n de uno por grupo familiar. La cifra se ubica entre los 15.000 y los 20.000 subsidios. Estos aportes no suelen cubrir el costo de la habitaci贸n. Pero es, para muchos, una ayuda indispensable. El resto del monto corre por cuenta de los beneficiarios. En caso de que, por diversos motivos, el valor no se complete, suelen ser v铆ctimas de desalojos en los que a veces pierden sus pertenencias.

鈥淎ctualmente el subsidio es de 8000 pesos si se trata de una persona sola. Va ascendiendo hasta un tope de 13.000 para una familia compuesta por cuatro o m谩s integrantes. Los valores est谩n muy por debajo de lo que cuesta una habitaci贸n, por lo que los beneficiarios s贸lo pueden acceder a lugares muy precarios. No hay que olvidar que, adem谩s, deben comer y cubrir el resto de sus necesidades b谩sicas y que tienen escasos ingresos. Por otra parte, si bien con este subsidio se asiste a personas y familias que est谩n en riesgo de quedar en la calle, es decir, en una condici贸n de vulnerabilidad extrema, los requisitos para obtenerlo son bastante engorrosos, no es f谩cil acceder鈥, explica M贸nica de Russis, fundadora de Amigos en el Camino, una organizaci贸n que asiste a personas en situaci贸n de calle y que ha ayudado a tramitar este subsidio a muchas de ellas.

El asesor tutelar ante la C谩mara del fuero Contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, Gustavo Moreno sigue de cerca esta problem谩tica. El funcionario lamenta que estos establecimientos de naturaleza transitoria se conviertan en algo permanente para muchas familias. 鈥淓n parte, por la imposibilidad econ贸mica de las familias, pero tambi茅n por la falta de controles y acompa帽amiento por parte del Estado. En una habitaci贸n, un ni帽o no tiene un lugar para hacer su tarea, para higienizarse. Comparte el ba帽o, comparte la cocina, no tiene un espacio l煤dico para poder recrearse. Vivir en un hotel se hace a veces muy ingrato para cualquier tipo de familia鈥, sostiene Moreno, quien sabe de lo que habla: 茅l mismo creci贸 en un inquilinato.

El funcionario denuncia que la fiscalizaci贸n de estos espacios, a cargo de organismos que dependen de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, es intermitente. 鈥淓n paralelo, el Ministerio de Desarrollo Humano y H谩bitat debe acompa帽ar a las personas que permite que se alojen en estos lugares con un subsidio estatal. Pero en los hechos, otorgan el subsidio y se desentienden. Sin embargo, el Tribunal de Justicia dijo que el Gobierno tiene la obligaci贸n de entregar los subsidios habitacionales y hacer un seguimiento social a las familias. Y esto 煤ltimo es lo que no se hace鈥, agrega.

Hacinamiento y falta de higiene en el interior del hotel de la calle Lavalle, seg煤n im谩genes tomadas por sus habitantes Gentileza

LA NACION intent贸 conversar con alg煤n funcionario del mencionado ministerio, pero desde ese organismo s贸lo respondieron con un breve comunicado en el que se explica en qu茅 consisten los subsidios, de cu谩nto es su monto y cu谩les son los requisitos. Asimismo agregaron: 鈥淒esde el Ministerio de Desarrollo Humano y H谩bitat el tema no se reduce al otorgamiento del subsidio, sino que el objetivo es poder acompa帽ar a las personas o familias a que puedan fortalecer o reconstruir su proyecto de vida. As铆, los equipos de profesionales de la Direcci贸n y del BAP abordan la gesti贸n de tr谩mites como el DNI, el otorgamiento de ticket social, certificados de discapacidad, tarjeta Ciudadan铆a Porte帽a, la posibilidad de incorporar capacitaciones en distintos oficios, entre otros.鈥

Una larga historia de desamparo

El submercado de piezas en alquiler se inicia a fines del siglo 19, con los conventillos y, posteriormente, los inquilinatos. En 1959 irrumpen los hoteles pensi贸n. 鈥淓n un contexto de congelamiento del valor de los alquileres y de prohibici贸n de los desalojos, se sancion贸 entonces una ley que exim铆a espec铆ficamente de esa regulaci贸n a los hoteles. Entonces, muchos due帽os de conventillos e inquilinatos hacen una mutaci贸n en su negocio y empiezan a funcionar como hoteles. Se los empieza a denominar hotel pensi贸n para dar cuenta de esta idea de que es un falso hotel porque en realidad no es un v铆nculo pasajero 鈥 hotelero, sino que lo que se da es una relaci贸n de locaci贸n encubierta, pero que no es alcanzada por la ley de alquileres鈥, explica Toscani.

Ante la clara evidencia del desamparo en que se encuentra esta poblaci贸n, los especialistas consultados lamentan la falta de una pol铆tica que aborde el derecho a la vivienda desde una perspectiva integral. 鈥淟as opciones al alcance de los pobres para vivir en la Ciudad son todas muy estigmatizantes: la calle, la villa, el asentamiento 鈥揷oncluye la experta鈥. Son formas que los introducen en un c铆rculo de desigualdad y pobreza del que es dif铆cil salir. Vas a buscar un trabajo y ya el decir que viv铆s en un hotel te pone en lugar de usurpador. Hay una cuesti贸n de pensarlos como ocupas, de que quieren vivir de arriba, esa idea de que hay que merecer la ciudad, de que no cualquiera puede vivir en Buenos Aires鈥, finaliza.