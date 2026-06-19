Búsqueda desesperada de una madre con discapacidad intelectual: “Cuidaba a su hijita en el Garrahan y después no la vimos más”

Angustia y desesperación. Eso es lo que siente la familia de Daiana Albornoz, una mujer de 38 años que tiene retraso una discapacidad intelectual y desapareció el lunes a la madrugada tras salir del Hospital Garrahan, en Parque Patricios. Vestía una campera deportiva rosa, una calza gris, zapatillas negras I-Run con un logo naranja y usaba un barbijo.

Horas antes, Daiana cuidaba a su hija Luz, de 10 años, con la ayuda de su madre Mirta, en una de las salas de internación de ese centro médico. Las tres viven en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, y el 10 de junio habían llegado a Buenos Aires porque la niña debe someterse a una cirugía de columna de alta complejidad.

“Daiana dormía al pie de la cama de Luz cuando mi mamá se despertó, a eso de las 2 de la mañana del lunes. Después se volvió a dormir. Se despertó a las 4 y Daiana ya no estaba”, cuenta a LA NACION Lorena, hermana de la mujer desaparecida. “No sabemos nada de ella desde hace cuatro días. Es desesperante”, dice.

Lorena explica que no es la primera vez que Daiana se va sin rumbo: “Lo hace cuando entra en una crisis. Por su condición, maneja así los nervios. La cirugía de mi sobrina no es algo simple y ella estaba con mucho miedo y angustia”.

Aclara que Daiana no se fue con la intención de abandonar a Luz, quien padece mielomeningocele y no se puede movilizar por sus propios medios. “A pesar de su retraso madurativo, mi hermana cuida mucho a la nena. Ellas viven con mi mamá en Chacabuco, pero Daiana es la que la cambia, la que la levanta, la atiende. Se adoran”, dice.

Tanto se adoran, cuenta, que “desde el lunes, Luz no deja de llorar y pedir por ella”. Mirta, la mamá de Daiana, también está desesperada. Lorena cuenta que “tiene miedo por mi hermana, pero también tiene miedo por la operación de Luz. Todo es una desgracia”, cuenta.

La última vez que Daiana se fue de su casa, sin rumbo, fue hace unos meses, cuando murió la hija de 22 años de Lorena, en Chacabuco. Había sido atropellada por un hombre que tenía la inhabilitación para conducir por ebriedad.

Quien la vea, puede llamar al 911, al 134 o al 115-821-4001 gentileza

“Daiana se fue de la casa y se vino hasta Buenos Aires. Dijo que quería buscar un buen abogado porque se dieron muchas injusticias. Es que el día que ese hombre atropelló a mi hija se fue de la comisaría manejando. Y sigue libre”, dice con la pena en cada palabra.

Cuenta que en otra internación de su hija en el Garrahan, hace un año, se fue del hospital y apareció en el hospital Posadas: “Había ido a buscar una segunda opinión, pero también se había ido con mucha angustia. Nos costó encontrarla. Pero nunca estuvo perdida tanto tiempo”.

Lorena explica que su hermana tiene estrabismo y es “como una nena que cree que todo el mundo es bueno” y que es muy sociable si le dan charla. “Si la ven, no le digan que van a llamar a la policía porque se va a querer ir. Solo charlen con ella mientras otra persona llama al 911, por favor”, pide.

El caso está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo de Betina Incardona e interviene la Comisaría Vecinal 4.

De acuerdo a lo que le informó la Policía a la familia, las cámaras del Garrahan la muestran saliendo del edificio cerca de las 4 de la mañana y los seguimientos de las diferentes grabaciones de cámaras en la ciudad la ubican por última vez en Independencia y la Avenida 9 de Julio.

Mas información

Si ves a Daiana o tenés información que pueda ayudar en su búsqueda, podés contactarte con alguno de los siguientes números: