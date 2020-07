¿Cómo darte cuenta si estás atravesando una situación de violencia de género?

María Ayuso Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de julio de 2020 • 12:00

¿Pensás que podés estar en una relación violenta? Lo primero que es importante saber es que la violencia es una problemática que afecta a muchísimas mujeres y no depende de su nivel educativo, su contexto económico o social .

El maltrato suele comenzar siempre de forma progresiva y, al principio, puede aparecer como casi "imperceptible". De hecho, muchas veces, se toma conciencia de su dimensión cuando ya es demasiado tarde. Hay distintas formas de violencia y es fundamental conocerlas, poder detectar las señales de alerta, prevenir y actuar a tiempo.

La violencia es un círculo que suele ir in crescendo y para la víctima reconocerse en esa situación y poder pedir ayuda, nunca es fácil . En general, poco a poco, el agresor empieza a aislar a la mujer de su núcleo de confianza, a imponer "pequeñas normas" en su relación, como "no te pongas eso" o "no deberías juntarte más con es persona" o "no es que sea celoso, te lo digo por tu bien, para cuidarte". Luego, suelen aparecer los insultos y las humillaciones; y, finalmente, las amenazas y abusos de todo tipo. Sin embargo, las distintas formas de violencia pueden darse juntas o por separado y no se excluyen entre sí.

¿Qué puedo hacer si estoy en una relación violenta?

Dónde pedir ayuda