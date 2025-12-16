“Hay chicos atrapados por las apuestas”. Crearon un plan para evitar que más adolescentes caigan en el juego online

Alumnos de una escuela de El Calafate ganaron las Olimpíadas de Educación Financiera con su proyecto “Fin del juego”; el año próximo lo implementarán junto a otros colegios

“Yo apostaba en juegos online y lo pude dejar hace varios meses, pero conozco tanto a compañeros del colegio como amigos que todavía están atrapados”, cuenta Francisco Mikulik, de 16 años. Por eso, cuando se enteró de las Olimpíadas de Educación Financiera, donde podrían trabajar el tema de ludopatía, le compartió la invitación a María Laura Centurión, su profesora de Sistema de Información Contable en el Colegio Secundario N°9 de El Calafate, en Santa Cruz.

Una vez que Francisco habló con la profesora, y aunque recién el año próximo estudiarán estos temas en la materia Gestión Financiera e Impositiva, los chicos de 4°B turno mañana se presentaron en el certamen junto con dos quintos de ambos turnos. “Durante las olimpíadas se tocaban temas que nos preocupan, sobre todo los adolescentes adictos a los juegos, y enseguida tomamos conciencia sobre lo que está pasando”, recuerda Francisco.

La primera parte consistió en actividades didácticas asincrónicas en un campus virtual, tras las que los tres equipos del colegio llegaron a las semifinales. Pero a la hora de las preguntas sincrónicas, los de 4° fueron más hábiles y rápidos, y pasaron a la final entre 15 grupos de distintos lugares del país. Los organizadores, Junior Achievement Argentina y Mercado Pago, en alianza con la startup educativa Lufindo, los dividieron en tres grupos de cinco colegios que trabajaron de manera independiente con tres temáticas: apuestas online, estafas digitales y ahorro del dinero.

El equipo premiado: Francisco Mikulik, Mateo Fernández, Federico Tokumori Matayoshi, Thiago Romero, Liara Ferrero, Fabrizio Ibañez Ruiz y Carlos Agustín Yurquina Cruz

“Fin del juego”, el trabajo premiado

“Por suerte nos tocó ludopatía, un tema muy preocupante porque muchos adolescentes están apostando dinero de sus billeteras virtuales y eso afecta no solo su economía, sino también su salud mental, su rendimiento escolar y su interacción social y con su familia. Todos conocemos el tema de las apuestas", relata Mateo Fernández, de 17 años, integrante del equipo ganador con el trabajo “Fin del juego”.

Antes de comenzar a armar el plan, en contraturno para no perder las horas de clase, hicieron una encuesta con 100 jóvenes de El Calafate sobre este problema. “Los números fueron terribles: el 40% reconoció haber apostado. Y de ellos, el 74% lo hizo para ganar dinero, 35% por diversión, 27% para parecer mayores y 20% por el gusto por el fútbol (se podía votar más de una opción). De todos ellos, el 60% jugaba al casino y el 40%, al fútbol. Además, cuatro de cada diez admitieron haber apostado online al menos una vez”, cuenta Mateo.

Los alumnos hicieron una encuesta entre 100 compañeros para hacer un diagnóstico del problema

“Finalmente presentamos un plan de prevención comunitario sobre la adicción al juego online, con campañas de concientización, actividades participativas y recreativas de la escuela y el municipio; y formación de docentes, médicos, psicólogos y padres en este tema. También propusimos brindar apoyo en un número de teléfono llamado ‘Nos jugamos por vos las 24 horas’ y organizar cursos de educación financiera y talleres de emprendimientos con salida laboral como cocina, computación, inteligencia artificial, estética, costura y tejido”, explica Francisco, que acaba de ser elegido abanderado para 2026.

El trabajo de Francisco Mikulik, Mateo Fernández, Federico Tokumori Matayoshi, Thiago Romero, Liara Ferrero, Fabrizio Ibañez Ruiz y Carlos Agustín Yurquina Cruz resultó ganador de las Olimpíadas en su temática. Los chicos llevaron a la escuela 20 nuevas computadoras, y además cada uno de ellos obtuvo su propia tablet.

Entre las iniciativas, los estudiantes plantearon crear una app que conecte a los estudiantes mayores de 16 años con trabajos eventuales que les permita ganar algo de dinero

“Agarrá la pala”

Otra de las ideas que sumaron los jóvenes santacruceños fue una app a la que llamaron “Agarrá la pala”. Su objetivo es conectar a los jóvenes que quieren ganar dinero trabajando (en lugar de apostando online) con los adultos de su localidad que necesitan resolver temas como cortar el césped, lavar autos, cuidar y pasear perros, realizar trámites, cuidar niños, brindar clases de apoyo escolar y organizar fiestas infantiles.

“Antes de que terminaran las clases, los chicos presentaron estos temas en la feria anual del colegio, y muchos alumnos se acercaron para resolver sus inquietudes. El tema del dinero es muy importante para ellos, ya que es una herramienta para lograr su autonomía y forma parte de lo que sienten como su ‘vida adulta”, explica María Laura Centurión, profesora de Recursos humanos, Gestión financiera e impositiva, Administración de Pymes y Sistemas de información contable en la orientación Economía y Administración del colegio, a cargo del grupo de los tres grupos de alumnos que se presentaron en las Olimpíadas.

“Además, aunque por ahora las propuestas fueron teóricas y vertiginosas, tenemos la intención de llevarlas a la práctica en el próximo ciclo lectivo. Después de conquistar las Olimpíadas hubo muchas repercusiones, los docentes de otras escuelas empezaron a prestar atención a este tema y se comunicaron con nosotros. Por una parte, desde el Colegio Industrial y el Colegio Upsala, a donde los chicos fueron a contar su experiencia, nos plantearon asesorarnos para armar la app ‘Agarrá la pala’. Y con el reconocimiento de la Legislatura provincial y de Prevención de la Ludopatía de la Lotería de Santa Cruz también nos alentaron a llevar todas las propuestas a la práctica de un modo colaborativo con otras instituciones, así el resultado final será más abarcativo”, agrega Centurión, que es contadora recibida en la UBA.

El tema de las apuestas online es cada vez más preocupante entre los adolescentes y jóvenes argentinos, porque las primeras experiencias ya aparecen en varones desde los 13 años en sitios de apuestas de fútbol. Además, el 47 % de los chicos entre 9 y 17 años conoce las plataformas de apuestas digitales y el 67 % tiene un amigo que apostó, según la encuesta Kids Online Argentina 2025 de Unicef. “La mitad de los encuestados quiere ganar plata rápido y fácil, mientras que solo el 30 % lo hace para divertirse”, se lamenta el pedagogo Javier Quesada, de Unicef.

Algunos de los factores de riesgo que exponen a los adolescentes al mundo de las apuestas, según el proyecto de los estudiantes

Las Olimpíadas

“Las Olimpíadas de Educación Financiera son una propuesta federal para acercar herramientas concretas para que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su vida económica. Más de 6.500 estudiantes de 309 escuelas de todo el país aprendieron sobre presupuesto, ahorro, crédito, inversión, seguridad digital y uso responsable del dinero, a través de contenidos prácticos y desafíos que los conectaron con situaciones reales de su día a día. En la final, los equipos debieron aplicar esos aprendizajes para desarrollar soluciones creativas frente a tres problemáticas que hoy atraviesan fuertemente a los adolescentes: las apuestas online, las estafas digitales y la necesidad de incorporar más educación financiera en escuelas y hogares”, informa Bernardo Brugnoli, director de Junior Achievement Argentina.

Los otros proyectos ganadores pertenecen a la Escuela Tecnológica Universitaria Werner Von Siemens, de Villa Ballester, y la Escuela del Encuentro, de Quilmes, las dos en el Gran Buenos Aires.

