Coronavirus: ¿Se puede dar besos en la mejilla y tomar mate?

Fuente: Reuters

11 de marzo de 2020

La velocidad con que el coronavirus se está diseminando por el mundo ha tomado por sorpresa a gobiernos, organismos internacionales y especialistas. La incertidumbre que esto genera en la población está propiciando en muchas personas cierto temor a la hora de relacionarse con los demás .

En los últimos días comenzaron a hacerse cada vez más evidentes los reparos a la hora de saludar o compartir el mate , incluso tratándose de personas aparentemente sanas. ¿Se puede? ¿Conviene evitar el saludo con beso en la mejilla? ¿Qué ocurre con los abrazos?

"Por el momento, que no tenemos circulación local, porque los 19 casos reportados son importados, podemos seguir con el beso en la mejilla, dándonos la mano, estrechándonos en un abrazo y podemos compartir mate ", sostiene Pedro Cahn, director científico de la Fundación Huésped y uno de los especialistas que ayer brindó una conferencia de prensa junto a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, luego de la reunión con el presidente Alberto Fernández.

"Lo que sí tiene que entender la gente es que esta es una situación dinámica por la cual lo que hoy estamos diciendo que se puede, es posible que en unos días o semanas cambie. Pero al día de hoy no se justifica tomar medidas tan extremas como impedir el mate, que es una tradición nacional ", agregó Cahn.

A pesar de este dinamismo en la proliferación del virus, las pautas de prevención, hasta el momento, continúan siendo las mismas. "Las recomendaciones de cuidado personal son las mismas: lavado de manos, si alguien tiene síntomas evitar concurrir a los lugares de trabajo o a la escuela porque de esa manera vamos a reducir la posibilidad de circulación viral. Cuidar especialmente a las personas mayores que son las que se ven más gravemente afectadas por el coronavirus. No hay que comprar barbijos. Los barbijos no sirven para protegernos a las personas que no tenemos la infección respiratoria aguda, sí tienen que usarlo las personas que sean casos confirmados o de gripe", recalcó.

En el caso de las personas que deban aislarse al regresar de un viaje por países considerados de riesgo , los consejos son diferentes. El director de Investigaciones de la Fundación Huésped, Omar Sued, recomienda: "Durante ese período, hay que tomarse la temperatura dos veces al día y si se tiene más de 37.5, consultar al médico También hay que evitar el contacto estrecho de la o las personas aisladas con el resto de la familia y dormir en camas separadas . Desinfectar bien el lugar y lavarse las manos permanentemente. Mantener distancia de un metro como mínimo, y tratar de no convivir con personas muy añosas . Si viven en la misma casa, tratar de protegerlas mucho más del paciente aislado".