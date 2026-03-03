Efemérides del 3 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?
Las efemérides de este martes incluyen eventos importantes, aniversarios y conmemoraciones destacadas
Entre las efemérides de este 3 de marzo sobresalen diferentes eventos que pasaron un día como hoy y que quedaron marcados en el imaginario colectivo.
La jornada recuerda, por ejemplo, el primer caso de coronavirus en la Argentina. El paciente infectado había llegado a Buenos Aires en un vuelo desde Milán, Italia. “Tenemos el primer caso confirmado en el país”, dijo el entonces ministro de Salud Ginés González García durante la conferencia el 3 de marzo, luego de que los estudios realizados confirmaran el resultado positivo.
La persona había ingresado al país el 1 de marzo y a la tarde evidenció un cuadro febril, con tos y dolor de garganta. El 2 de marzo ingresó al Instituto Malbrán y el 3 de marzo, al mediodía, se confirmó que era el primer caso de Covid en la Argentina.
- 1816 - Juana Azurduy es nombrada teniente coronel tras derrotar a las tropas colonialistas españolas al mando de un ejército de 200 mujeres a caballo en Chuquisaca, Bolivia.
- 1847 - Nace Alejandro Graham Bell, físico e inventor inglés considerado el creador del teléfono.
- 1857 – Muere Guillermo Brown, almirante de origen irlandés.
- 1918 - Se firma el Tratado de Brest-Litovsk, que da fin a las hostilidades entre Rusia y Alemania.
- 1923 – En Nueva York, aparece el primer número de la revista Time.
- 1930 - Nace el actor argentino Alfredo Alcón.
- 1943 - El dirigente Gandhi cesa su huelga de hambre, emblema de protesta contra la presencia de británicos en India.
- 1951 – Nace Mario Pasik, actor argentino.
- 1956 - Nace en Buenos Aires el músico multiinstrumentista y compositor Gerardo Horacio Cachorro López von Linden, productor musical y exbajista de la banda de rock Los Abuelos de la Nada.
- 1959 - Nace la cantante argentina Fabiana Cantilo.
- 1963 - Muere Juan Gálvez, piloto de carreras de Argentina, máximo campeón del Turismo Carretera.
- 1975 - Nace en Buenos Aires el músico y compositor Joaquín Levinton, vocalista y líder de las bandas de rock Turf y Sponsors.
- 1985 – Un fuerte terremoto causa la muerte de 177 personas y graves daños materiales en Santiago de Chile y otras localidades cercanas.
- 1986 – Nace Martín Piroyansky, actor y cineasta argentino.
- 2020 - Se confirma el primer caso positivo de Covid-19 en Buenos Aires y en la Argentina. La persona contagiada fue un hombre de 43 años que regresaba de Italia y superó la enfermedad.
- Se celebra el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento.
- Se celebra el Día Internacional de la Audición.
- Se celebra el Día Mundial de la Naturaleza.
