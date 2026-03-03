Entre las efemérides de este 3 de marzo sobresalen diferentes eventos que pasaron un día como hoy y que quedaron marcados en el imaginario colectivo.

La jornada recuerda, por ejemplo, el primer caso de coronavirus en la Argentina. El paciente infectado había llegado a Buenos Aires en un vuelo desde Milán, Italia. “Tenemos el primer caso confirmado en el país”, dijo el entonces ministro de Salud Ginés González García durante la conferencia el 3 de marzo, luego de que los estudios realizados confirmaran el resultado positivo.

La persona había ingresado al país el 1 de marzo y a la tarde evidenció un cuadro febril, con tos y dolor de garganta. El 2 de marzo ingresó al Instituto Malbrán y el 3 de marzo, al mediodía, se confirmó que era el primer caso de Covid en la Argentina.

Efemérides del 3 de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1816 - Juana Azurduy es nombrada teniente coronel tras derrotar a las tropas colonialistas españolas al mando de un ejército de 200 mujeres a caballo en Chuquisaca, Bolivia.

1847 - Nace Alejandro Graham Bell, físico e inventor inglés considerado el creador del teléfono.

1857 – Muere Guillermo Brown, almirante de origen irlandés.

1918 - Se firma el Tratado de Brest-Litovsk, que da fin a las hostilidades entre Rusia y Alemania.

1923 – En Nueva York, aparece el primer número de la revista Time.

1930 - Nace el actor argentino Alfredo Alcón.

1943 - El dirigente Gandhi cesa su huelga de hambre, emblema de protesta contra la presencia de británicos en India.

1951 – Nace Mario Pasik, actor argentino.

1956 - Nace en Buenos Aires el músico multiinstrumentista y compositor Gerardo Horacio Cachorro López von Linden, productor musical y exbajista de la banda de rock Los Abuelos de la Nada.

1959 - Nace la cantante argentina Fabiana Cantilo.

Hoy cumple años la cantante Fabiana Cantilo Gerardo Viercovich - LA NACION