Covid y grupos de riesgo: El drama de quienes esperan para vacunarse

Macarena Russo tiene 25 años, se curó de una tuberculosis que le dejó complicaciones crónicas y se la pasa encerrada en la casa de su suegra, donde vive con su marido y sus tres hijos con discapacidades, en un barrio vulnerable de la localidad bonaerense de Benavídez. No estar vacunada hace que prácticamente no pueda salir. “¿Sabés cuándo me toca? ¿Podré dármela?”, se pregunta cuando habla con LA NACION. Macarena tiene muchas dudas y pocas respuestas. Al igual que miles de personas con discapacidad, pacientes trasplantados, oncológicos o con HIV, entre otras patologías, ella espera con angustia y, hasta que se acelere el proceso de vacunación, se enfrenta a todo tipo de trastornos en su vida cotidiana, en algunos casos, con aislamientos prolongados a los que arrastra al resto de sus familiares.

En cada una de las personas que están en esta condición, junto a la preocupación general de contagiarse de Covid, hay un factor adicional de estrés: por un lado, está la inquietud por saber si pueden recibir la vacuna en forma segura, y por el otro, en el caso de que la respuesta científica sea positiva, la ansiedad por conocer cuándo serán efectivamente inmunizados.

Muchos de estos ciudadanos alzaron su voz en respuesta a un tuit de Sara Stewart Brown, quien señaló la urgencia de abordar este tema y que obtuvo más de 8600 “me gusta” y 2775 retuits. “El papá de mi hija inmunosuprimido trasplantado, 3 amigas cercanas son pacientes oncológicas, al menos otros 4 amigos con HIV y ninguno está vacunado ni en ningún plan de vacunación con fecha cercana”, graficó Stewart Brown en referencia a su expareja, el periodista Jorge Lanata.

Aquí inmunosuprimida, ex paciente oncohematológica. No tengo manera de tener vacuna, pero la becaria de Ferraresi sí — Carmen (@CanduskyXX) April 13, 2021

Entre las reacciones a su mensaje, está la de Carmen, que aludió a la polémica por los vacunados VIP: “Aquí inmunosuprimida, expaciente oncohematológica. No tengo manera de tener vacuna, pero la becaria de Ferraresi sí”. Con menos carga política pero igual frustración, se expresó Mónica, paciente oncológica y trasplantada, que permanece aislada con sus tres hijos (entre ellos, uno con discapacidad), todos imposibilitados de tener clases presenciales.

Los grupos de riesgo son prioritarios para la vacunación

El cronograma de vacunación de la Argentina contempla a los grupos de riesgo, pero es cada jurisdicción la que les da el orden de prioridad. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están en el quinto lugar de la lista. En estos momentos, son los mayores de 65 años quienes están recibiendo la vacunación, y luego viene el grupo denominado “personal estratégico”. Recién cuando ese conjunto esté vacunado, se comenzarán a aplicar dosis a los grupos de riesgo.

En efecto, las disposiciones de los organismos de gobierno que están al frente del manejo de la pandemia contemplan la inclusión estos colectivos como prioritarios para recibir las vacunas para Covid, en todos los casos en que el medicamento esté recomendado para sus respectivas situaciones de salud. Los lineamientos técnicos del Plan estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Nación incluyen en estos grupos a personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, entre los cuales están mencionadas específicamente diabetes, enfermedad cardiovascular; enfermedad renal crónica, pacientes en diálisis crónica, enfermedad respiratoria crónica, personas que viven con VIH, trasplantados de órganos sólidos y personas con discapacidad que viven en hogares y residencias, entre otras.

Para recibir la vacuna, aquellos que integran este listado deben anotarse en las páginas de los ministerios de salud de cada provincia o de CABA, según su domicilio, algunas de las cuales aclaran que ”registrarse no implica que inmediatamente se otorgará un turno o para aplicarse la vacuna”, y que, “una vez que las dosis estén disponibles y el cronograma de vacunación esté confirmado”, las personas recibirán una notificación en el mail o el teléfono que consignaron en el formulario.

Por qué las personas con Down necesitan la vacuna

Por ser trabajador de la salud, Santiago Sequeira, camillero y bombero voluntario, fue la primera persona con síndrome de Down que recibió la vacuna en el país. Aunque la noticia los llenó de alegría, en la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) señalan la lentitud del plan de vacunación. “Sabemos que en algunas provincias, como Salta o Jujuy o San Luis, por ejemplo, ya comenzaron a vacunar a personas con síndrome de Down institucionalizadas, pero no sabemos cuántas son hasta el momento”, explica Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA. “Lo que pedimos, junto a asociaciones de familias de todo el país, es que se incluyan a aquellos casos que son de riesgo, y que no necesariamente están institucionalizados. Ese es el pedido que le hicimos a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) el viernes último. Nos dijeron que estaban en comunicación con el Ministerio de Salud de la Nación y que iban a trasladar este pedido a todos los ministros en el Consejo Federal de Salud”, detalla Crespi, en diálogo con LA NACION.

Las personas con síndrome de Down, particularmente las mayores de 40 años, corren un mayor riesgo de tener graves complicaciones por coronavirus Gentileza Asdra

Entre las personas de riesgo que se incluyen en el reclamo de ASDRA figuran mayores de 40 años y jóvenes con comorbilidades, dado que el 40% de las personas con Down tienen cardiopatía congénita y, según fue publicado en The Lancet, corren un mayor riesgo de mortalidad o de tener graves complicaciones tras la infección con coronavirus.

“La población con Certificado Único de Discapacidad (CUD) que está siendo priorizada en este momento y que ya se está vacunando es aquella que presenta factores de riesgo asociados”, explicó Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Andis. Además, detalló que la Agencia se encuentra trabajando con las áreas de discapacidad provinciales para intercambiar información que les permita analizar el estado de situación respecto del avance de la vacunación en sus jurisdicciones y agregó que varias provincias están priorizando a las personas con discapacidad.

Recibe diálisis, es menor de 60 y logró vacunarse

La Sociedad Argentina de Nefrología (SAN) es una de las organizaciones que hace tiempo vienen impulsando ante el Ministerio de Salud de la Nación y de las provincias que la campaña de vacunación contra el Covid-19 se haga efectiva en pacientes renales en diálisis, ya que se trata de un colectivo de especial riesgo, con una tasa de mortalidad durante la pandemia superior al 20%.

Entre quienes ya lograron acceder a la vacuna gracias al accionar de la SAN se encuentra Norma, de 59 años, residente en CABA, quien tiene una enfermedad renal crónica y, desde febrero de 2019, recibe diálisis en un hospital tres o más veces por semana. “Tengo extremo cuidado con respecto a los protocolos. En mi caso, vivo con mi esposo, que trabaja desde casa, y a mi hijo solo lo vi por videollamada. Si salgo es por algo impostergable, con todos los cuidados de higiene necesarios, manteniendo la distancia social”, enumera Norma. Cuenta que, en un primer momento, tenía mucha incertidumbre sobre el proceso de vacunación, en especial, con respecto a cuál iba a ser la fecha de aplicación. “La atención fue excelente, en la Facultad de Medicina de la UBA. Previamente, para asistir, nos contactaron de nuestros centros de diálisis, públicos y privados. Poder ser parte de esta campaña fue una tranquilidad personal y familiar”, relata.

