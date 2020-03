En un contexto donde las horas dedicadas al uso de la tecnología se multiplicaron en los hogares de la Argentina y el mundo, los especialistas brindan consejos para evitar excesos y maximizar el tiempo de calidad

La preocupación se multiplica por miles en los hogares de la Argentina: ¿cómo lograr que, en plena cuarentena y con toda la familia "encerrada" en casa, los chicos y las chicas no se pasen el día entero prendidos a las pantallas?

"Las usan mucho, no saben qué hacer si los sacás afuera"; "¿Cuánto tiempo sería el aconsejado por día?"; "Les estoy limitando el tiempo, proponiéndoles otras alternativas, pero me siento en desventaja con la tecnología porque me dicen que se aburren". Esos fueron algunos de los mensajes que el especialista en seguridad informática, Sebastián Bortnik -quien desde hace años se dedica a la divulgación sobre cómo hacer un uso más sano y seguro de las tecnologías-, recibió por redes sociales en los últimos días.

"Hice una encuesta en redes y más del 80% de las personas contestaron que el tiempo en pantalla de sus hijos e hijas aumentó en cuarentena, y el mismo porcentaje manifestó que le preocupa el tema", cuenta Bortnik.

En este contexto, ¿cómo encontrar el equilibro entre el tiempo que se dedica al uso de la tecnología y a otras actividades? ¿Está bien que nos preocupemos por su uso en exceso? "Mucho tiempo en pantalla puede ser perjudicial en muchos aspectos, desde generar trastornos de sueño, ansiedad, depresión, exposición a otras problemáticas como sexting, ciberbullying o grooming, entre otros", responde Bortnik. Pero aclara: "No obstante, el extremo de la paranoia tampoco es sano. Hay un equilibrio, un intermedio donde no nos asustamos de la tecnología, que es un recurso muy valioso, pero tampoco hacemos de cuenta que no pasa nada ".

Perderles el miedo

Bortnik subraya que las pantallas son más buenas que malas . "No hay nada que temer, solo hay que ocuparse, y no solo del tiempo que los chicos pasan frente a ellas, sino qué actividades hacen en ese tiempo, para que el uso de la tecnología sea lo más productivo, educativo, diverso y sano que podamos", recomienda.

Por eso, para el especialista un concepto clave vinculado al uso de las pantallas es "tiempo de calidad" y esto se logra monitoreando y eligiendo el contenido que los niños, niñas y adolescentes consumen.

Algunas propuestas útiles para maximizar el tiempo de calidad:

Aprender a programar: Hay sitios como Pilas Bloques , Scratch , App Inventor y Lightbot.com . "Primero se aprende a programar y después se avanza, ya que empezar por cosas que no sean para principiantes puede ser muy frustrante", aconseja Bortnik.

Hay sitios como Pilas Bloques , Scratch , App Inventor y Lightbot.com . "Primero se aprende a programar y después se avanza, ya que empezar por cosas que no sean para principiantes puede ser muy frustrante", aconseja Bortnik. Juegos de mesa por aplicaciones: Por ejemplo, ajedrez o Pictionary . "Te permite conectar con otros, y si los abuelos están un poco duchos con la tecnología, quizás hasta alguno pueda sumarse", dice Bortnik.

Por ejemplo, ajedrez o Pictionary . "Te permite conectar con otros, y si los abuelos están un poco duchos con la tecnología, quizás hasta alguno pueda sumarse", dice Bortnik. Tik Tok: ¿Cómo lo convertimos en tiempo de calidad? Una opción puede ser hacer videos en familia. "Charlemos en la mesa, hagamos que esos tik tok sean lo mejor posibles, no solo producto del aburrimiento", señala el especialista.

¿Cómo lo convertimos en tiempo de calidad? Una opción puede ser hacer videos en familia. "Charlemos en la mesa, hagamos que esos tik tok sean lo mejor posibles, no solo producto del aburrimiento", señala el especialista. Diario de la cuarentena, en video: Se les puede proponer a los chicos que se ocupen de documentar estos días en familia con fotos, videos y relatos.

Se les puede proponer a los chicos que se ocupen de documentar estos días en familia con fotos, videos y relatos. Cocinar juntos: Buscar opciones en sitios de cocina y Youtube. Se pueden presentar distintas opciones para votar y luego cocinar todos juntos la elegida.

Buscar opciones en sitios de cocina y Youtube. Se pueden presentar distintas opciones para votar y luego cocinar todos juntos la elegida. Aprender a tipear: Es divertido y una herramienta muy útil. Una opción es el sitio typing.com.

Es divertido y una herramienta muy útil. Una opción es el sitio typing.com. Juegos educativos: Algunos de los recomendados por Bortnik son Minecraft Education Edition , Monster Numbers , Logo Quiz y Preguntados.

Prevención: ¿por qué las pantallas pueden convertirse en un problema?

Entre otras cuestiones, si no se toman las medidas de prevención necesarias, hay algunos riesgos en el uso de la tecnología, que Bortnik enumera:

Acceso a contenidos inapropiados para la edad: violencia, sexo, entre otros.

Exposición a contenido de riesgo: como ciberacoso, sexting o grooming.

Pueden generar una adicción: las nuevas tecnologías activan los circuitos de recompensa del cerebro, generando sensaciones tanto placenteras como adictivas.

En preadolescentes y adolescentes, cada vez hay más estudios que correlacionan el tiempo en pantalla con ansiedad y depresión.

Pueden vincularse a trastornos del sueño u a otras problemáticas como la obesidad: gran cantidad de papers identifican a las pantallas como responsables de la falta de cantidad de horas de sueño o calidad de las mismas, especialmente en el uso nocturno. Asimismo, la obesidad también fue sujeto de estudio en correlación con el tiempo en pantalla. Más allá de las diversas investigaciones que alertaron sobre este hecho, según Bortnik es importante destacar que no se trata de que las "pantallas engordan", sino de una correlación que hace que, al aumentar el tiempo en pantalla, aumenta el tiempo sedentario y se hace más difícil que los menores elijan luego hacer otras actividades físicas, tan importantes en la primera infancia.