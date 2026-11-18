El debate por el presupuesto 2027 vuelve al centro del debate por estos días. Y una de las novedades recientes apunta a la situación social: entre los cambios introducidos por la Cámara Diputados, el oficialismo retiró del dictamen el artículo que proponía eliminar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las principales herramientas que tiene el Gobierno para contener la pobreza en la infancia y la adolescencia. La medida había sido cuestionada por organizaciones como Unicef y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). De mantenerse esta modificación durante el tratamiento legislativo, la AUH continuará ajustándose en función de la inflación que mide el Indec.

Este giro se conoce en medio de análisis recientes que advierten sobre un aumento de la indigencia entre los chicos de 0 a 4 años durante el primer semestre de 2026. Respecto a la evolución de estos indicadores y las políticas de asistencia, LA NACION conversó con Guido de Graff, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

Durante la entrevista, el funcionario defendió la estrategia oficial de fortalecer las transferencias directas a las familias y destacó la reducción de la indigencia infantil desde el inicio de la gestión. Sin embargo, reconoció que, según los últimos datos del Indec, la indigencia entre los menores de 14 años aumentó alrededor de dos puntos porcentuales en el primer semestre de 2026 respecto de la segunda mitad de 2025. Al mismo tiempo, sostuvo que la desaceleración de la inflación es clave para mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables.

—¿Qué metas se fijó el Gobierno para 2027 respecto de la reducción de la pobreza y la indigencia infantil?

—Vamos a continuar sosteniendo la cobertura de la AUH y la Prestación Alimentar. También estamos trabajando en mecanismos de verificación automática para reducir los costos de los trámites y evitar que las personas tengan que acercarse a las oficinas cuando el Estado ya dispone de la información necesaria para comprobar el cumplimiento de las condiciones de las asignaciones. Eso mejora las condiciones para casi la totalidad de los beneficiarios de la AUH. Además, desde el Ministerio de Capital Humano estamos trabajando en el desarrollo de capacidades de los niños, con mejoras en los aprendizajes a través del Plan de Alfabetización y el nuevo Plan Nacional de Matemáticas. Entendemos que esas herramientas son fundamentales para su desarrollo futuro. La estrategia es seguir priorizando las transferencias directas, sostener un piso de ingresos y desarrollar mejores capacidades en los chicos.

—Un informe reciente de la UCA, basado en datos de Anses, señala que unos 635.000 chicos, alrededor del 5%, no cobran asignaciones por suspensiones, falta de presentación de la libreta AUH que acredita los controles de salud y la escolaridad o dificultades para vincularlos con un adulto responsable. ¿Qué está haciendo el Gobierno para garantizar que accedan a esa protección?

—El Ministerio tiene distintas estrategias para reducir los errores de exclusión de la AUH. Hay un trabajo conjunto entre ministerios relacionado con la primera infancia, donde una de las dimensiones es el acceso económico. Eso implica la identificación temprana y la reducción de las barreras de acceso. Estamos avanzando en la organización de los circuitos administrativos para facilitar el acceso de las personas que necesitan la prestación. Hoy, por ejemplo, ya no es necesario presentar la libreta a fin de año para cobrar el porcentaje retenido cuando esa información puede verificarse automáticamente mediante un cruce de datos.

—¿Tienen registrado cuántos chicos de 0 a 4 años cumplen los requisitos para cobrar AUH y no la reciben?

—Si cumplen los requisitos, tienen que percibirla. Puede haber problemas de documentación o cuestiones administrativas, pero para cada problema existe una alternativa para mitigar ese efecto. Entendemos que la población que no ingresa a la AUH es marginal y que son problemas solucionables. No es un error de diseño ni de falta de cobertura, sino problemas administrativos.

Guido de Graaff, titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales

—La UCA advirtió la semana pasada sobre un salto de la indigencia entre los chicos de 0 a 4 años del 5,4% al 10% entre el primer y el segundo trimestre de 2026, aunque señaló limitaciones metodológicas en su estimación. ¿Cuál es el diagnóstico del Gobierno sobre la evolución de la indigencia en la primera infancia?

—La principal fuente que utilizamos para medir la indigencia infantil es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec. Vemos una reducción importante desde el inicio de la gestión: en el primer semestre de 2024, la indigencia infantil alcanzaba a casi el 25% de los menores y, según el último dato del Indec, correspondiente al primer semestre de 2026, se ubica en torno al 11%. Es una reducción de más del 50%. Somos conscientes de que la indigencia infantil es un problema y por eso, desde el inicio, el Gobierno reforzó las transferencias directas a la población elegible. Respecto de la variación trimestral que expone la UCA, advertimos dos problemas metodológicos. Por un lado, la cantidad de casos que se toman para analizar específicamente a la primera infancia es reducida, lo que puede generar variaciones importantes. Por otro, existe una estacionalidad de los ingresos que hace que comparar el segundo trimestre con el primero no sea adecuado. Por eso el Indec calcula la pobreza y la indigencia semestralmente.

—Más allá de esas objeciones metodológicas, ¿qué están observando durante 2026? ¿Qué proyección hacen sobre la indigencia entre los chicos más pequeños?

—Hoy, lo que más afecta los ingresos de la población vulnerable es la inflación, sobre todo en los bienes básicos. Durante el primer semestre de 2026 hubo una aceleración en sus precios. Por eso entendemos que la lucha contra la inflación sigue siendo primordial para proteger los ingresos de los sectores más vulnerables. En mayo, además, hubo un incremento de la Prestación Alimentar para reforzar esos ingresos.

—Pero, concretamente, ¿pueden decir si durante 2026 la indigencia infantil subió, bajó o se mantuvo estable?

—La publicación del primer semestre de 2026 del Indec muestra un incremento de la indigencia infantil de dos puntos respecto del segundo semestre de 2025. Todavía no tenemos elementos suficientes para hacer una proyección sobre su evolución futura, porque dependemos de los datos de distribución del ingreso que publica el Indec. Pretendemos que, al bajar la inercia inflacionaria, vuelvan a descender las tasas de indigencia.

—Según un informe de ACIJ, la Prestación Alimentar estuvo casi dos años sin aumentos, entre junio de 2024 y mayo de 2026. La UCA calcula que, pese al incremento de mayo, en septiembre su valor real seguía casi un 30% por debajo del de junio de 2024. ¿Por qué el Gobierno no establece un mecanismo de actualización automática para evitar que pierda poder adquisitivo?

—El compromiso del Gobierno, establecido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es que la cobertura alimentaria conjunta entre la AUH y la Prestación Alimentar sostenga el 95% de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto equivalente. Que un gasto esté indexado o no, no implica que se vaya a sostener esa cobertura. De hecho, la indexación previa de la AUH nos dejó en niveles muy bajos, en torno al 53% de la canasta en diciembre de 2023. La evidencia está en lo que hizo el Gobierno: al inicio de la gestión duplicó la AUH y aumentó la Prestación Alimentar, sosteniendo los niveles de cobertura sin un mecanismo de ajuste automático.

—Pero ¿no le parece demasiado tiempo, casi dos años, sin aumentar la Prestación Alimentar, teniendo en cuenta lo que ocurrió con el precio de los alimentos?

—Vuelvo a lo mismo. Si vemos la evolución de la cobertura entre ambas prestaciones, ha sido sostenida y mucho mayor que la heredada. Después, que la AUH se ajuste de forma automática o la Prestación Alimentar de manera puntual es un mecanismo que no necesariamente resulta trascendental para sostener esos niveles.

—Durante esta gestión, el Gobierno revisó el funcionamiento y el financiamiento de comedores comunitarios y suspendió la asistencia a algunos de ellos por presuntas irregularidades. ¿Hicieron un seguimiento para conocer qué pasó con las familias y los chicos que recibían alimentos en esos espacios? ¿Cómo garantizaron que pudieran seguir recibiendo esa asistencia?

—La estrategia del Gobierno es priorizar las transferencias directas a cada una de las familias. Por eso se han fortalecido tanto presupuestariamente como en el valor de las prestaciones. Además, este fue el primer gobierno que inició un proceso de nominalización de los comedores, algo que antes no existía. No se sabía qué personas asistían a cada comedor y hoy lo sabemos, así como su nivel de cobertura mediante otras prestaciones. Quiero destacar la reducción que ha tenido la indigencia infantil. Estamos en niveles de 2018. Desde 2020 en adelante, la pobreza y la indigencia infantil estuvieron en niveles superiores a los actuales. Cuando asumimos, en el primer semestre de 2024, la indigencia rondaba el 30%, por toda la aceleración inflacionaria que heredamos. La reducción es significativa y categórica. Son políticas públicas impulsadas por la ministra Sandra Pettovello.