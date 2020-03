Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de marzo de 2020 • 10:41

En el último tiempo las ciudades se volvieron un poco más accesibles para las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida. Sin embargo, la mayoría de las veces, salir a la calle se vuelve una odisea llena de obstáculos que imposibilitan el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En el Día de la Accesibilidad, Claudio Waisbord, fundador de la organización Acceso Ya, comenta que hay dos tipos de problemas que resolver: "Por un lado, en el ranking de la cantidad, está el transporte y en el de la calidad, la educación".

Aunque ya pasaron más de 25 años de la sanción de la ley 24.314 de accesibilidad de personas con movilidad reducida, que estableció "la supresión de barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte", todavía queda mucho por hacer. "Hay decenas de lugares que no son accesibles: porque el ascensor es angosto, porque hay cuatro escalones en la entrada o porque los baños son demasiado chicos", señala Claudio.

En el plano de la movilidad, las dificultades se presentan tanto a la hora de usar el transporte privado, como el público. "Los taxis no paran porque no quieren llevar la silla de ruedas. Los colectivos, aunque están adaptados, no frenan porque los chóferes no saben manejarlos y el subte casi no tiene estaciones accesibles y la maquinaria está rota", comenta. Por otra parte hace hincapié en que muchas personas con discapacidad no salen a la calle porque no saben con que se van a encontrar.

Claudio tuvo un accidente que lo dejó en silla de ruedas a los 35 años. Después de que una aerolínea lo discriminara y le impidiera viajar solo, fundó Acceso Ya en 2004. La organización se encarga de detectar barreras arquitectónicas, recibir reclamos e informar y asesorar respecto al cumplimiento de las leyes de accesibilidad. La gran mayoría de las denuncias que recibe la ONG son por escuelas y edificios privados que se niegan a colocar una rampa.También tienen una gran cantidad de reclamos porque los transportes públicos se niegan a parar.

Si bien considera que hubo avances en muchas áreas, cree que una de las principales deudas está en las rampas. "Hay una mejora microscópica porque en los barrios más adinerados se ve mucho y en los más humildes no mejora nada", afirma.

¿Por qué es tan difícil que se cumpla la ley? Para el fundador de Acceso Ya, se mezclan dos cuestiones. Por un lado, lo monetario porque "cuando falta dinero se sacrifican prioridades"; y por otro, la invisibilización que sufren las personas con discapacidad porque "la gente cree que no existen y tampoco llegan a percibir las barreras a las que se enfrentan".

Claudio insiste en que para resolver los problemas de la accesibilidad que tienen las personas con discapacidad se necesitan autoridades que quieran hacerlo y se comprometan. "Existe una ley y el día de la accesibilidad se conmemora en su homenaje, pero no se cumple. Si las autoridades y la justicia ordenaran su cumplimiento nosotros estaríamos satisfechos".

Por el día nacional de la accesibilidad, Acceso Ya organiza cada año el "Rallydad", un evento donde invita a los ciudadanos a recorrer la ciudad en silla de ruedas y detectar los obstáculos a los que se enfrentan todos los días las personas con movilidad reducida. Sin embargo, este año se suspendió por el avance del Coronavirus.

Donde denunciar:

Si querés denunciar la falta de accesibilidad o barreras a la circulación en las calles y edificios públicos o privados de la ciudad de Buenos Aires, podés completar un formulario en la página web de Acceso Ya o enviar un correo electrónico a legales@accesoya.org.ar.

COPIDIS recibe solicitudes y reclamos sobre la accesibilidad del espacio público, los edificios públicos y domicilios particulares via e-mail:copidis_accesibilidad@buenosaires.gob.ar

Para solicitar la colocación o reparación de rampas en veredas de CABA, ingresá a la página web SolicitudesBA , llama al 147 o acudí a la oficina de tu Comuna.