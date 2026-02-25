Le enseñó lenguaje de señas a su perro sordo y la reacción de su mascota fue viral

La historia de un perro sordo que aprendió a comunicarse a través del lenguaje de señas con su dueña conmovió a millones de usuarios en TikTok, ya que el video superó las ocho millones de reproducciones. Esto destacó la sorprendente capacidad de los animales para adaptarse y forjar vínculos especiales, incluso con una discapacidad auditiva. La grabación viral exhibe el momento en que “Oreo” reacciona con alegría a las indicaciones visuales para salir a pasear.

En el video en cuestión, se puede observar al perro, de pelaje blanco con manchas oscuras, mientras se sienta atento frente a su dueña y observa fijamente cada movimiento de sus manos. Su cabeza, ligeramente inclinada, y sus ojos concentrados demuestran la atención que presta a los gestos, una técnica crucial para perros con discapacidad auditiva. La amiga de la dueña que publicó el video en TikTok (@imjustagirllllllll___) explicó el proceso de aprendizaje: “Ella siempre le hace así cuando van a salir, entonces él ya aprendió, como si entendiera la palabra ‘vamos’, ‘parque’ o ‘salir’, por ejemplo”.

La usuaria que publicó el video agregó más detalles sobre la crianza de Oreo Captura TikTok (@imjustagirllllllll___)

En diálogo con el portal Todo Jujuy, Marina, la dueña, reveló que adoptó a su perro sordo Oreo hace seis años y logró establecer con él un vínculo basado en el lenguaje de señas, la constancia y la dedicación diaria. Su experiencia se convirtió en un modelo para la adopción de animales con discapacidad, un tema que gana cada vez más relevancia en la agenda local. Ella enfatiza que el primer paso es elegir un gesto específico para cada acción, como un movimiento de mano para salir o para la comida, con énfasis en mantener siempre el mismo significado.

La repetición cumple un rol central en este proceso, ya que el animal asocia el gesto con la acción concreta. La práctica diaria y el refuerzo positivo, a menudo con recompensas de comida, potencian la comprensión. La joven también destacó la importancia de la expresión facial en la comunicación con Oreo, ya que el perro identifica cambios en el rostro de su dueña y responde a señales de aprobación o corrección. Por ejemplo, una mirada firme o un gesto con el dedo índice puede indicar un límite, mientras que la palma abierta de la mano puede significar un “basta”.

Marina evidenció todo su cariño por su mascota durante la entrevista y hasta mostró la chapita del collar en alusión a la reconocida galletita Captura YouTube (@Todojujuy)

Un aspecto fundamental en la convivencia con perros sordos es el respeto por su descanso, algo sobre lo que Marina reveló que evita estímulos bruscos cuando Oreo duerme, acercándose de forma gradual o con una caricia suave para que perciba su presencia sin sobresaltos. Esta estrategia busca generar confianza y prevenir reacciones de miedo, ante lo que especialistas en comportamiento animal y organizaciones proteccionistas, con el objetivo de impulsar la adopción de perros sordos o con otras limitaciones físicas, recomiendan buscar asesoramiento profesional antes de iniciar el proceso de adopción. Entre otras cosas, sugieren mantener rutinas claras, usar señales visuales definidas, evitar cambios bruscos en el entorno y reforzar conductas positivas con premios.

Para quienes consideran adoptar un perro sordo, la constancia diaria en el entrenamiento, la elección de gestos simples y visibles, la seguridad del hogar y el uso de identificación visible en el collar son recomendaciones clave. La historia viral ilustra que, con paciencia y una comunicación adaptada, los perros sordos pueden llevar una vida plena y establecer lazos afectivos profundos, algo que inspira a la comunidad a considerar la adopción responsable de mascotas con necesidades especiales.