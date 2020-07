Discapacidad: ¿cómo sacar el certificado único o exigir un maestro integrador?

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) lanzó un sitio web para ayudar a las personas con discapacidad y sus familias a exigir el cumplimiento de sus derechos; ofrece un detallado "paso a paso" y modelos de reclamos

María Ayuso Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 12:26

"¿Cómo puedo tramitar el certificado único de discapacidad durante la cuarentena?". "Hace años que estoy gestionando una pensión no contributiva pero no me la dan, ¿en dónde puedo reclamar?". "Mi prepaga no está pagando la maestra integradora de mi hija, ¿qué hago?". Esas son algunas de las preguntas más frecuentes que reciben a diario en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y que llevaron a esta organización a lanzar días atrás Discapacidad y Derechos, una plataforma online para dar a conocer y exigir el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

De una manera accesible, el sitio brinda información y herramientas "paso a paso" para saber dónde recurrir y hasta ofrece modelos de reclamos. Además, cuenta con una sección específica con información en el marco de la pandemia por el Covid-19.

"Estamos en contacto frecuentemente con personas con discapacidad y sus familias y recibimos una gran cantidad de reclamos porque no conocen sus derechos y su alcance, qué pueden exigir y qué dice la normativa vigente. O, conociéndolos, encuentran trabas burocráticas muy grandes y desgastantes para acceder a una determinada prestación", cuenta Eduardo Quiroga, abogado del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ.

Quiroga subraya que en la Argentina estas familias enfrentan a diario un multiplicidad de barreras para acceder a la salud, educación, trabajo, vida independiente y protección social. Antes esa realidad, ACIJ realizó una serie de talleres de los que participaron personas con discapacidad, sus familiares, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades de organismos estatales, para identificar las principales dificultades que atraviesan y pensar cómo superarlas.

Así nació la plataforma que centraliza información relativa a las prestaciones y servicios que reconoce la normativa vigente; las vías existentes para reclamar en casos de incumplimiento de obras sociales, empresas de medicina prepaga y del Estado; y los lugares a los que puede acudirse para recibir asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito. Dispone de 120 modelos de documentos (notas administrativas, cartas documento, entre otros) que pueden adaptarse a cada situación. Además, contó con el asesoramiento de especialistas en materia de accesibilidad y usabilidad digital; y, entre otras herramientas, permite acceder a explicaciones por audio y compartirlas por WhatsApp.

¿Cómo funciona? Al ingresar se muestran una serie de prestaciones y servicios distribuidas en 13 secciones. Si alguien tiene algún problema en su cumplimiento, el botón "exigí" brinda información detallada de las vías de reclamo.

Respecto a cuáles son las consultas más frecuentes, Quiroga detalla que, en primer lugar, se vinculan con la educación inclusiva y cómo tramitar los maestros de apoyo, porque muchas veces la obra social, la prepaga o la entidad responsable de la prestación no suele cubrir la cantidad de horas que los niñas o niñas requieren en la escuela o porque se demoran mucho en los pagos, lo que puede hacer que los maestros renuncien y se dificulte la prestación.

Los reclamos vinculados a la educación inclusiva son algunos de los más frecuentes

Otra pregunta frecuente se refiere a las pensiones no contributivas, principalmente porque no se reciben respuestas una vez que se inician los trámites. Por otro lado, las dificultades para obtener el certificado único de discapacidad, sobre todo en el contexto de la pandemia, también se repiten. "Si bien hubo prórrogas con respecto a los vencimientos, recibimos muchas consultas de quienes iniciaron el trámite y se suspendió durante la pandemia, ya que parte de los mismos exigen instancias presenciales. Aunque en algunos lugares las juntas evaluadoras están funcionando y se otorgan turnos, en otros no. La situación es muy dispar", cuenta Quiroga.

Además, se replican los casos de personas que requieren algún dispositivo o ayuda técnica como un audífono, por ejemplo, y que encuentran obstáculos para se les otorgue o se les renueve cuando ya lo tienen asignado.

Los trámites no solo se vuelven sumamente engorrosos, frustrantes y agotadores, sino en que muchos casos las familias viven en contextos de extrema pobreza y marginalidad, lo que multiplica las dificultades. Discapacidad y Derechos busca brindar aportes para allanar esos caminos.

Más información

Discapacidad y derechos: Haciendo click aquí, podés conocer cómo funciona el sitio y aquí, de qué forma iniciar un reclamo.

ACIJ: es una organización sin fines de lucro que trabaja en la defensa de los derechos de los grupos más vulnerados de la sociedad y al fortalecimiento de la democracia en la Argentina.