Expo Empleo Barrial: una oportunidad para las personas con discapacidad que ofreció 75 oportunidades laborales

En el contexto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Ciudad impulsó una nueva edición de Expo Empleo Barrial, en una jornada orientada exclusivamente a impulsar oportunidades laborales para personas con discapacidad que se encuentran en búsqueda activa de empleo. El encuentro reunió a más de 450 interesados, junto con empresas, organizaciones y áreas del gobierno porteño con propuestas laborales concretas.

El evento fue encabezado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio. “Uno de los puntos más angustiantes de la discapacidad es el trabajo. En nuestro país, siete de cada diez personas con discapacidad no consiguen empleo. Este es un problema central que enfrentan todas las personas con discapacidad al llegar a la adultez. No tener un trabajo les impide vivir una vida con mayor libertad e independencia”, indicó Muzzio.

Expo Empleo Barrial, organizada desde 2017 por la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Gabino Tapia, contó en esta oportunidad con la presencia de empresas y organizaciones, entre las que se encontraron: Arcos Dorados, Starbucks, RES, Adeei, Grupo L, Simply Diversity, Servicios de Empleo AMIA, Cilsa, Securion, Fundación Alma Humana, Manpower, Cadaqués, Apadea, Carrefour, Streambe, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Consejo de la Magistratura.

El encuentro reunió a más de 450 interesados, junto con empresas, organizaciones y áreas del gobierno porteño Gentileza GCBA

Se ofrecieron más de 75 ofertas laborales en sectores como tecnología, administración, atención al cliente, recursos humanos, diseño, comunicación, análisis de datos, logística y servicios. A lo largo de la jornada, los participantes pudieron entregar sus CV, realizar entrevistas presenciales y acceder a talleres de empleabilidad y orientación profesional.

Además, se realizaron talleres a cargo de Grupo L, Cadaqués y el equipo de BA Discapacidad junto a BA Oportunidades, con foco en armado de CV, preparación para entrevistas y desarrollo de habilidades transversales.

La exposición forma parte del trabajo que realiza la Ciudad en materia de inclusión laboral dentro del Plan Integral de Discapacidad, que promueve accesibilidad, participación comunitaria, vida independiente y empleo con apoyos.

Junto con la vicejefa de gobierno, dijeron presente el subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno; la subsecretaria de Discapacidad, Sofía Torroba, y la directora general de Empleo, Mónica Tijeras, además de otros funcionarios.

La exposición forma parte del trabajo que realiza la Ciudad en materia de inclusión laboral dentro del Plan Integral de Discapacidad Gentileza GCBA

Bueno afirmó: “Desde la Ciudad trabajamos todos los días para transformar la inclusión laboral en una realidad concreta. Sabemos que el talento está, pero muchas veces faltan las oportunidades. Por eso esta Expo Empleo Edición Discapacidad es tan importante: porque conecta a las personas con discapacidad con empleos reales, en empresas que valoran la diversidad y el aporte de cada trabajador. Nuestro compromiso es seguir generando estos espacios, acompañar los procesos de empleabilidad y construir un mercado laboral más justo, accesible y humano”.

Asimismo, Torroba expresó: “Esta es la tercera edición de la Expo Empleo Discapacidad. Es una instancia muy importante para la agenda de discapacidad y empleo, porque sigue derribando barreras, generando más oportunidades reales orientadas a la inclusión laboral, para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan postularse”.

Como se dijo, el evento se suma a otras medidas ya implementadas por el gobierno porteño para fortalecer la empleabilidad de las personas con discapacidad. Hace dos meses la Ciudad abrió el primer Centro de Desarrollo Laboral para Personas con Discapacidad, que ya atendió a más de 650 personas y articula oportunidades con el sector público y privado. Es la primera oficina 100% accesible dedicada a la formación, emprendedurismo e inserción laboral de personas con discapacidad.

En un mismo lugar (Bartolomé Mitre 701, de lunes a viernes de 9:30 a 16) integra orientación laboral y vocacional, capacitaciones técnicas y de habilidades blandas, difusión de búsquedas del sector privado e incorporación del perfil a la Base de Talentos de BA Oportunidades.