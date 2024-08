¿Dónde está Tehuel? Mientras el juicio por homicidio avanza, la causa que impulsa su búsqueda está paralizada: “Puede estar con vida”

Escuchar

Mientras la Justicia se prepara para emitir, a fines de este mes, el veredicto en la causa que investiga el homicidio de Tehuel de la Torre, en los tribunales del partido bonaerense de San Vicente hay una segunda causa abierta que lo sigue buscando.

Hasta el día de hoy, Tehuel sigue desaparecido. Aún sin cuerpo, la Justicia encontró indicios para acusar a Luis Alberto Ramos y Oscar Montes de haberlo asesinado. Según la investigación, ambos citaron al joven trans de 21 años para que fuese a la casa de Ramos, en Alejandro Korn, por un supuesto ofrecimiento de trabajo y allí lo mataron.

Ramos y Montes fueron detenidos pocos días después de la desaparición de Tehuel sin que, hasta ahora, se quebrara el pacto de silencio entre ellos y alguno confesara el crimen o diera detalles sobre el descarte del cuerpo, en consonancia con la hipótesis de los investigadores. Por eso, cuando en diciembre de 2021 la Justicia dio por terminada la investigación y la elevó a juicio, abrió un segundo expediente para continuar con la búsqueda.

En esa segunda causa se presentaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Colectiva de Intervención ante las Violencias (CIAV) como particulares damnificados. “En ese contexto, el CELS y la CIAV pidieron que la búsqueda permaneciera abierta y ser admitidos en la causa como particulares damnificados”, explica Ximena Tordini, miembro del CELS. Lo primero se logró en marzo de 2022. Lo segundo, en julio de 2023.

Ante la pregunta de quién está buscando ahora mismo a Tehuel, ambas organizaciones dan la misma respuesta: “Nadie”. En el año y medio que lleva el expediente de la búsqueda, después de que la causa fuera elevada a juicio, los avances, según Tordini, fueron casi nulos.

“Los movimientos son burocráticos. Se envían oficios a otras dependencias como morgues o cementerios, pero nadie procesa las respuestas. Tampoco se armó un plan de búsqueda. Desde el inicio, la búsqueda estuvo focalizada en la hipótesis del homicidio, no se lo buscó seriamente en otros espacios que no estuvieran relacionados con esa hipótesis. Ahora, con un juicio en marcha, hacer algo diferente es todavía más difícil”, dice Tordini.

Ante la desaparición de una persona, los especialistas recomiendan evaluar diferentes hipótesis al momento de la búsqueda. “No es recomendable direccionar la búsqueda en una sola dirección desde el principio porque se puede perder información valiosa”, explica la especialista, también autora del libro “Desaparecidos y desaparecidas en la Argentina contemporánea”.

Sin embargo, los 34 cuerpos del expediente por la búsqueda de Tehuel almacenan información valiosa sin procesar, según la experta. Por ejemplo, las respuestas de hospitales, morgues y cementerios acerca de si en aquella época recibieron personas fallecidas sin identificar de características similares a las de Tehuel.

Cuando fueron admitidas por la Justicia, las organizaciones pidieron, en diciembre de 2023, una serie de medidas que, hasta el momento, no tuvieron respuesta. Celeste Perosino, de la CIAV, enumera algunas de ellas: cotejos de ADN, nuevos pedidos a cementerios, morgues y hospitales, reconstrucción de recorridos y el análisis de algunos elementos secuestrados.

“Hay una apuesta por cerrar el caso. La búsqueda se paralizó cuando la causa fue elevada a juicio. Si bien quedó abierto este expediente por la presión de las organizaciones, nunca se activó. Para el sistema judicial, con que haya condenados es suficiente, aunque la búsqueda no esté agotada”, reconoce Perosino.

El 30 de agosto se conocerá el veredicto en el juicio contra Ramos, mientras que Montes aún espera ser juzgado en un juicio por jurados, a pedido suyo, que todavía no tiene fecha.

La búsqueda que lidera su papá

Andrés de la Torre, el padre de Tehuel, dice que no fue a ninguna de las audiencias para no terminar preso. Cuenta que está muy enojado y temía teminar insultando al tribunal. “No entiendo cómo la Justicia piensa tanto en los derechos humanos de los acusados y no en los de Tehuel”, explica el hombre desde su casa, en Tristán Suárez.

Otros tiempos más felices: Tehuel junto a su papá Andrés y su hermano Federico

De la Torre comenzó a principios de año un raid que ya lo llevó por ocho provincias. Busca a Tehuel con vida, aferrado a la hipótesis de la trata. “Si la Justicia no encontró el cuerpo, quiere decir que puede estar con vida”, explica. Entonces cuenta que llega a cada pueblo en auto, saca una mesa y ofrece sus servicios de soldador para solventar sus gastos y entrar en confianza con el lugar. “Yo no conozco la calle, no sé cómo moverme. A veces me veo y me río de mi mismo, de lo que me llevó a hacer la desesperación”, dice.

Hace unas semanas, volviendo de Bariloche, una piedra le rompió el auto. “Volví como pude. Ahora lo estoy arreglando de a poco, porque soy jubilado. Tengo ganas de irme para el norte en septiembre”, explica.

De la Torre sabe que hay un expediente abierto, que sigue buscando a Tehuel, pero ya no confía en la Justicia ni en la capacidad del Estado para buscar a una persona desaparecida. “Veo lo que está pasando con Loan y son los mismos errores. Cuando meten preso a uno, ya no buscan más”, concluye.

A quién podés llamar si tenés un dato sobre él:

A la línea 134 del Ministerio de Seguridad.

Si es una urgencia, comunicate al 911.

La investigación especial “Qué les pasó a las 5000 mujeres perdidas que el Estado no sabe cómo buscar”, hecha por LA NACION visibiliza las ineficiencias de policías, fiscales y jueces para buscar a las mujeres desaparecidas.

Temas personas perdidas