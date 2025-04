“Es un precedente”: condenaron a 20 años de prisión a un hombre por el crimen de una joven desaparecida desde 2009 pese a que el cuerpo no apareció

En la tarde de ayer, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba condenó a 20 años de prisión a Néstor Simone, el hombre acusado de haber asesinado a Yamila Cuello, una joven cordobesa de 21 años que permanece desaparecida desde el domingo 25 de octubre de 2009.

Yamila y Simone habían mantenido una relación de pareja durante más de tres años y se habían separado meses antes de que ella desapareciera. El vínculo entre ambos había estado marcado por la violencia física, psicológica, económica y también sexual: la joven era obligada a pagar con sexo las deudas de juego de su novio.

Ayer, los jueces consideraron que las pruebas presentadas por la querella y por la fiscalía no dejaban lugar a dudas acerca de que el hombre, 19 años mayor que ella, la asesinó el mismo día que desapareció. Lo que el juicio no esclareció es el enigma que sigue angustiando a toda la familia de Yamila: qué pasó con los restos de la joven.

Durante los alegatos del juicio, tanto las abogadas que representaron a la familia como la fiscalía, a cargo de Carlos Gonella, citaron otros casos en lo que también se dio por probado un crimen con ausencia de cuerpo y se condenó a los autores: los de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido el 11 de marzo de 2021, y los de Luz Oliva, hija de Marisol Rearte, quienes, para la Justicia, fueron asesinadas y arrojadas a un dique.

Néstor Simone, de brazos cruzados, observa la declaración testimonial de Soledad Cuello en una de las audiencias del juicio que lo tiene a él y a Ramón Palacios como acusados de haber matado a Yamila Cuello Gentileza

“Hay que poder endilgarle la responsabilidad al autor. La Justicia no puede premiarlo sencillamente por haber logrado su finalidad de hacer desaparecer el cuerpo”, sostiene Graciela Taranto, abogada representante de Soledad Cuello, hermana de Yamila. “ Esto es un precedente para los femicidios y los homicidios en general ”, agregó .

De las 250 mujeres asesinadas en 2023, 32 estuvieron desaparecidas antes de que se confirmara el femicidio. Los datos, que provienen del Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, muestran que las desapariciones de cuerpos como manera de ocultar un crimen no son la excepción.

La historia de Yamila es una de las 78 que LA NACION contó hace dos años, en el marco de una investigación sobre la falta de eficiencia del Estado argentino para la búsqueda de personas desaparecidas. Si esa persona es una mujer, también se suman los prejuicios.

Hace algunas semanas, este medio difundió una segunda investigación con las novedades en las búsquedas de esas 78 mujeres. De ese total, la Justicia confirmó o sospecha con certeza que 17 están muertas y que a 12 de ellas las mató un hombre que las conocía. Hasta el momento, los restos aparecieron solo en uno de esos casos.

288 mensajes y 35 llamados en 19 días

Gracias a este proceso, hoy no solo se sabe que Yamila fue asesinada, sino también que Simone la mató el mismo día de su desaparición. La razón: el hombre no soportó que ella cortara la relación y quisiera seguir adelante con su vida . “Lo que no podemos saber es cómo la mató y la gravedad de la desaparición hace que no se sepa qué hizo con el cuerpo”, reconoce Taranto.

Para arribar a estas conclusiones se tomaron en cuenta las declaraciones de testigos que fueron delineando la personalidad violenta de Simone y los maltratos que sufría Yamila. Incluso, algunos testimonios aseguraron haberlo visto lavar manchas de sangre del auto que inmediatamente vendió y haberlo escuchado a él y a Horacio Palacios, su hermano de crianza, decir que a Yamila la habían matado y enterrado.

Soledad Cuello (derecha) junto a su hermana Karen y Ludmila, su hija, durante una de las movilizaciones por la búsqueda de su hermana Gentileza

Pero la prueba más contundente fue el peritaje del teléfono del hombre. En los 19 días previos a la desaparición de Yamila, le envió 288 mensajes y la llamó 35 veces, lo que también demuestra el nivel de hostigamiento que ella padecía por parte de él.

El último llamado lo hizo el 25 de octubre estando cerca de la casa de la joven. Coincide con el horario en el que su abuela la vio recibir un llamado e irse. A partir de ese momento, no la llama nunca más y, de hecho, al otro día cambia de número.

“Simone ya sabía que Yamila no estaba con vida. Por eso no intentó volver a comunicarse”, dijo el fiscal Gonella, en su alegato, según registra el en un diario del juicio la Coordinadora por la aparición de Yamila Cuello, una agrupación formada por familiares, amigos y organizaciones de la sociedad civil.

A la par de la condena, el Tribunal absolvió por falta de pruebas a Horacio Palacios excuñado de la joven, quien no solo estaba acusado de haber colaborado con el crimen sino también del delito de trata por el sometimiento del que era víctima Yamila, algo por lo que su hermano había sido absuelto en un juicio anterior. Si bien los dos hombres habían afrontado el juicio en libertad, tras el veredicto, se ordenó la prisión preventiva de Simone.

“Esta condena es un gran paso, pero no cierra la herida de la familia, que no puede enterrar a su hija, a su hermana, a su nieta”, sostiene Taranto, en referencia a la necesidad de que la búsqueda de los restos de la joven continúen. “La información que tenemos, porque no somos parte de ese expediente aún sino que nos lo informó el fiscal, es que hay un expediente de búsqueda activo y que ya hay estrategias concretas de búsqueda en curso”, concluyó la abogada.

