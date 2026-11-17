La explosión lo sobresaltó. Eran las 23.50 del sábado 11 de noviembre de 2017 y Bautista Buño acababa de salir de la ducha. Estaba solo en la quinta donde vivía con su familia, en Orense, un pueblo pequeño del sudeste bonaerense. Sus papás, los dos profesores de educación física, habían salido a cenar. Antes de irse, le habían preguntado si quería acompañarlos. Les dijo que no. Para las nueve de la noche, Bautista ya estaba borracho.

Cuando se dio vuelta, vio a un hombre que le apuntaba con una escopeta. Por un instante pensó que lo estaban secuestrando. Era la policía: estaban allanando su casa. Acababan de tirar la puerta abajo.

Los agentes encontraron marihuana y 120 dosis de LSD. Bautista llevaba años atravesando problemas de consumo que habían afectado profundamente su salud mental. En los últimos meses, incluso había empezado a venderles drogas a sus amigos para financiar su propio consumo. Lo esposaron y lo tiraron al piso. Media hora después llegó su familia.

Su mamá entró, lo vio esposado y se desmayó. Cuando recuperó el conocimiento, le preguntó si toda esa droga era suya. Desde hacía mucho, Bautista minimizaba lo que hacía: creía que podía controlarlo. Pero esa noche ya no pudo mentirle.

—Sí —le respondió.

Su mamá le dijo que se quedara tranquilo. Lo abrazó.

Lo trasladaron a una comisaría de Tres Arroyos. Le dijeron que podría enfrentar una condena de entre cuatro y 15 años de prisión. Él era un adolescente que hacía poco había cumplido 18 años. “Pensé: ‘se me terminó la vida.’ Me metí en el calabozo y temblaba. Tenía mucho miedo”, recuerda.

Bautista Buño tiene 27 años y es el fundador de El Samaritano, una asociación civil de Necochea que brinda acompañamiento gratuito a personas con consumos problemáticos y sus familias; su experiencia de recuperación lo impulsó a crear este espacio. Fotos: Mauro V. Rizzi

Hoy, a los 27, Bautista acompaña a jóvenes y adultos que, como él alguna vez, están atravesados por el consumo. Es el fundador de El Samaritano, una asociación civil de Necochea que ofrece grupos terapéuticos, atención psicológica y psiquiátrica y talleres y espacios de acompañamiento para personas con adicciones y sus familias. Todo es gratuito.

Hace un año abrió una segunda sede en Lobería. Entre los dos espacios, acompañan entre 50 y 60 personas. Allí, Bautista escucha historias que muchas veces le recuerdan la suya. “Lo que te saca el consumo es la libertad, la capacidad de decidir. Te va sacando todo lo que te gustaba, incluso tus sueños”, reflexiona.

Y recuerda lo que le dijo una abuela sobre su nieta adolescente: “Era una persona alegre, siempre quería estar con nosotros y desde hace un tiempo no es ella misma. Está todo el tiempo sola y te contesta mal”. Bautista, explica: “Eso te hace el consumo. Te aleja de las personas que te quieren”.

Antes de ayudar a otros, Bautista también fue un adolescente que no sabía cómo pedir ayuda. Un chico que se fue alejando de todo lo que amaba y que, en sus momentos más oscuros, llegó a desear morirse.

“Soñaba con ser veterinario”

Orense es uno de esos pueblos donde los chicos pueden pasar buena parte del día jugando en la calle. Tiene unos 2500 habitantes y está a casi 100 kilómetros de Necochea. Bautista recuerda una infancia de libertad, aunque también el peso de vivir en un lugar donde todos se conocen: “En los pueblos se sabe todo. Y lo que no se sabe, se opina o se inventa”, describe.

En verano la familia pasaba la temporada en Necochea. Bautista creció con un hermano cinco años mayor y una hermana un año más chica. De su niñez, sobre todo, recuerda a sus animales: a los 12 tenía una pequeña granja y soñaba con estudiar veterinaria.

Pero en ese entonces aparecieron otras cosas en su vida. Tenía entre 12 y 13 años cuando, durante un festejo por la llegada de la primavera, compró un atado de cigarrillos y unas cervezas. Nunca había consumido. Ese día se emborrachó. “Me acuerdo clarito del momento. Casi al mismo tiempo empecé a fumar marihuana”, cuenta.

Desde chico, Bautista tuvo una relación muy especial con los animales y soñaba con ser veterinario; pero a los 16 años vendió los que criaba en su granja y gastó el dinero en cocaína, una de las pérdidas que más le dolieron durante su adolescencia. Fotos: Mauro V. Rizzi

Al principio consumía los fines de semana. Después, cada vez más seguido. Se juntaba con chicos más grandes y aprovechaba los viajes a Necochea para conseguir marihuana y llevarla a Orense, donde la compartía con sus amigos.

Dentro de su casa. recuerda discusiones entre sus padres y una relación difícil con su papá. Hoy cree que encontró en las sustancias una manera de escapar de lo que no sabía afrontar. Asegura que sus padres intentaron ponerle límites. Él se resistía: “No sé en qué momento se me fue de las manos. Nunca me di cuenta de cuándo perdí la capacidad de decidir”, cuenta.

Entre los 14 y los 15 años probó cocaína, alentado por amigos más grandes: “Dale, no seas cagón”. Poco a poco se fue haciendo más frecuente. “Al principio era cada tanto, después me enganché”, repasa. Finalmente se sumaron los tranquilizantes, que mezclaba con vino, y el LSD. “Yo necesitaba cualquier consumo. Capaz que lo que más problemas me traía era el alcohol, pero todo el tiempo necesitaba tener algo”, recuerda.

“Me gasté todo en cocaína”

La historia de Bautista pone en primer plano los riesgos del consumo de sustancias desde edades tempranas: en la Argentina, el 72,5% de los estudiantes secundarios afirmó haber consumido alcohol alguna vez en su vida; el 17%, marihuana, y el 4,4%, cocaína, según un estudio nacional de la Sedronar de 2025.

Para el psiquiatra Federico Pavlovsky, especialista en consumos problemáticos, uno de los fenómenos más alarmantes del consumo adolescente es el inicio en una etapa en la que el cerebro todavía está madurando y existe una mayor vulnerabilidad a desarrollar dependencia y sufrir consecuencias sobre la salud mental.

Advierte que el alcohol, la sustancia más consumida entre los jóvenes, representa un problema de salud pública “profundamente naturalizado y banalizado”. Pero hay otra tendencia que le preocupa: la combinación de distintas sustancias. “El policonsumo es absolutamente la norma”, afirma.

Según explica, hoy es muy poco frecuente que alguien llegue a un consultorio por el consumo de una única sustancia. “Las combinaciones incluyen alcohol, cannabis, cocaína, ansiolíticos y otros psicofármacos, cuyo acceso sin receta se volvió cada vez más fácil: basta con un mensaje por Telegram”, advierte.

En el patio de El Samaritano, varios jóvenes corren detrás de una pelota. El sol da de lleno contra los murales de las paredes del galpón, en el barrio Puerto de Necochea. Sobre un fondo celeste se lee: “Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia”.

Bautista, de pelo claro y ojos celestes, lleva un buzo beige. Sonríe mientras saluda a uno de los jóvenes que están haciendo su tratamiento. El partido de fútbol continúa. La escena es parte de lo que Bautista construyó en los últimos cinco años. Hubo un tiempo, sin embargo, en que mientras el consumo avanzaba, su mundo se achicaba.

Dejó el básquet, que le encantaba, y se alejó de sus animales. Empezó a tener problemas en la escuela y peleas que terminaron en denuncias judiciales. En una ocasión, a la salida de un boliche, hirió a otro joven con una navaja. Todavía no había cumplido 15 años.

A los 16 tomó una decisión que hoy recuerda con dolor: vendió todos los animales de su granja. Quería juntar plata para comprarse un auto. “Terminé gastando todo en cocaína”, cuenta. El chico que soñaba con ser veterinario había dejado atrás una de las cosas que más amaba.

“Nadie me preguntó qué me pasaba”

Bautista nunca abandonó la escuela. Terminó el secundario y recuerda haberse llevado apenas una materia. Pero a los 15 años fumaba marihuana todos los días antes de entrar a clase y, a veces, también en los recreos. En clase “molestaba”, se peleaba, desafiaba a los adultos. Lo llamaban seguido a la dirección. Hizo terapia durante un tiempo, pero la abandonó.

“Me acuerdo de gente que me decía que me veía mal, pero no recuerdo que nadie haya intentado ver qué me pasaba más allá de esas conductas”, explica.

Su abuelo José Aníbal, “Lelo”, fue una de las personas más presentes. “Yo sabía que él estaba y trataba de alguna manera de estar cerca, pero no en charlas profundas”. En su casa, dice, los temas importantes no se hablaban. Sus papás le propusieron hacer terapia e incluso lo llevaron a conocer un colegio agrario con internado en Lobería. Él se negó.

“Me hubiese gustado una charla profunda para poder ver las cosas que realmente me pasaban. Pero, conociéndome, y más en ese momento, no creo que me hubiese dejado ayudar. Tenía esa actitud de que me las sabía todas”, reflexiona.

Necesitaba ayuda, pero la rechazaba. Quería que vieran su sufrimiento, pero lo ocultaba. No es el único adolescente que atraviesa sus problemas en silencio: el 22,5% de los estudiantes secundarios admiten que no recurren a nadie cuando tiene un problema importante, según el estudio de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).

Los últimos meses antes de su detención fueron los peores. Viajaba a Necochea para comprar cocaína, regresaba a Orense y consumía todos los días. Tomaba alcohol desde temprano y muchas noches terminaba inconsciente. Sus padres lo encontraban tirado, lastimado, sin recordar qué había pasado.

Al principio les regalaba drogas a sus amigos. Después empezaron a juntar plata entre todos para comprar y, en los últimos tres o cuatro meses antes de su detención, Bautista comenzó a venderles para financiar su propio consumo.

Una tarde se despertó cerca de las tres, con la cara golpeada, en el piso de la cocina. No recordaba cómo había llegado ahí. “Estaba muy deprimido. Me levantaba, lloraba y le pedía a Dios que no quería vivir más. Era consciente de que tomaba con ganas de morirme”, expresa.

El encierro

En la comisaría de Tres Arroyos, también había drogas. Durante sus primeras semanas detenido, Bautista siguió consumiendo marihuana y cocaína: “Te diría que casi había más consumo ahí adentro que afuera”, recuerda.

En ese escenario apareció un policía de apellido Carranza que empezó a hablarle sobre la fe. Le decía que Dios tenía un propósito para su vida y que aquella detención no tenía por qué ser el final. Un día le regaló una Biblia. Bautista la aceptó: “Al principio la usaba para guardar porros”.

Hasta que una tarde la abrió, vio la marihuana escondida entre las páginas y se quedó pensando: “O sigo consumiendo o intento cambiar”. Según cuenta, desde entonces no volvió a consumir drogas.

No fue una recuperación instantánea, pero sí el comienzo de un cambio que parecía imposible.

Pasó las Navidad y Año Nuevo encerrado, escuchando los festejos y los fuegos artificiales desde la comisaría. Su familia siguió acompañándolo: lo visitaban su mamá, su hermana, su papá y su abuelo Lelo, a quien vio llorar por primera vez durante ese tiempo.

En El Samaritano, en el barrio Puerto de Necochea, hay grupos terapéuticos, talleres y actividades comunitarias para personas con consumos problemáticos; la asociación brinda acompañamiento gratuito y también cuenta con espacios de apoyo para las familias. Fotos: Mauro V. Rizzi

Tras unos tres meses y medio detenido, la Justicia le otorgó el beneficio de ingresar a un centro de rehabilitación en Pilar en lugar de trasladarlo a una unidad penitenciaria. Estuvo casi dos años. Durante los primeros 14 meses no podía salir de la institución y después comenzó a tener salidas paulatinas.

Durante el tratamiento, que incluía atención psicológica y psiquiátrica, grupos de apoyo entre pares y acompañamiento de operadores terapéuticos, descubrió algo que no había conocido en su adolescencia: la posibilidad de hablar. De lo que sentía, de lo que le dolía, de lo que había hecho.

Una de las cosas que más le costó fue enfrentar la culpa. Por haberles vendido drogas a sus amigos, por haber hecho sufrir a sus papás y por las personas a las que había lastimado cuando estaba bajo los efectos del alcohol. “Cuando empezás a estar limpio te cae la ficha de todo y la culpa es tan fuerte que, si uno no la trabaja, realmente te hace muy mal y te puede llevar de vuelta al consumo”, cuenta.

En los grupos terapéuticos aprendió a compartir esas experiencias y, de a poco, a mirar la culpa de otra manera. “Uno no puede cambiar lo que hizo. Lo único que podía hacer era usar la culpa como motor”, reflexiona. Un motor para no repetir lo que había hecho y para ayudar a otros a encontrar una salida. Hoy intenta transmitirles ese aprendizaje a quienes llegan a El Samaritano.

En ese tiempo también fue reconstruyendo la relación con sus padres, especialmente con su papá. “Fue una de las primeras veces que nos abrazamos. Nos pedimos disculpas los dos y empezó otra etapa”, cuenta, todavía emocionado.

En el centro disfrutaba conversar con los chicos que recién ingresaban, escucharlos y compartir su experiencia. Empezó a imaginar que podía dedicar su vida a eso.

Años después logró reencontrarse con Carranza. Fue difícil ubicarlo porque no usaba celular ni redes sociales. Bautista le dijo que nunca se había olvidado lo que le decía en la comisaría: que no estaba ahí por casualidad y que Dios tenía un propósito para su vida. “Siento que tenía razón, con el tiempo lo pude ver”, asegura.

De pequeño, en los brazos de su abuelo materno, José (a quien Bautista llamaba Lelo), y junto a su abuela Ester (Pochi). Fotos: Mauro V. Rizzi

Una segunda oportunidad

Cuando Bautista terminó su tratamiento se quedó un tiempo en Buenos Aires para estudiar. Se capacitó como acompañante terapéutico y operador sociocomunitario. Tenía claro que quería trabajar con personas con consumos problemáticos.

La pandemia lo encontró de regreso en la quinta donde había crecido: la misma casa del allanamiento. Un amigo empezó a insistirle para que abriera un espacio para personas con consumos problemáticos en Necochea.

Él sabía bien lo difícil que era pedir ayuda y lo desorientadas que podían estar las familias. Seis de cada 10 adolescentes no saben con certeza si existen espacios de ayuda en salud mental en sus comunidades o consideran que no los hay. Además, el 25% afirma que nunca se habla de salud mental en su hogar, según datos de Unicef Argentina.

En ese contexto, Bautista buscó profesionales y personas dispuestas a sumarse a su proyecto. Una iglesia evangélica les cedió en comodato un galpón en el barrio Puerto. Lo reacondicionaron y comenzaron a recibir gente. Así nació El Samaritano.

Aquel espacio de primera escucha creció: incorporó grupos terapéuticos, encuentros para familiares, atención psicológica y psiquiátrica, talleres y propuestas educativas. Después abrió una segunda sede en Lobería. Hoy trabajan 11 personas, además de colaboradores.

Retratos de una infancia feliz en Orense, un pequeño pueblo del sudeste bonaerense; Bautista pasaba buena parte del día jugando al aire libre y, junto a su familia, disfrutaba de los veranos en Necochea. Fotos: Mauro V. Rizzi

Toda la atención es gratuita. Llegan personas que no tienen ni para comer y otras de familias acomodadas de la zona. La mayoría de quienes hacen tratamiento tiene entre 20 y 30 años, pero también hay adolescentes. Este año hubo cinco altas terapéuticas. Otros terminaron etapas de acompañamiento o interrumpieron sus procesos.

Sostener el espacio es uno de los mayores desafíos. Reciben aportes de donantes, apoyo del municipio para los sueldos del personal y fondos de una iniciativa provincial. Bautista cuenta que fueron incorporados a un programa de Sedronar en marzo de 2025, pero que todavía no recibieron los recursos. Venden empanadas, pasteles y pollos a la parrilla para recaudar dinero. Este año tuvieron que reducir el personal y comenzaron a acumular deudas. “Lo que más desgasta es lo económico, porque todas nuestras actividades son gratuitas”, dice.

Aun así, en septiembre concretaron un proyecto pendiente: abrieron un grupo específico para adolescentes. Es pequeño, pero ya entrevistan a otros jóvenes para sumarlos. A Bautista le importa especialmente porque, cuando visita escuelas para dar charlas de prevención, muchos chicos se acercan a contarle lo que no se animan a decirles a otros adultos: consumos, bullying, depresión. Él conoce demasiado bien ese silencio.

Al preguntarle qué fue lo que más cambió durante el tratamiento, no habla primero de la cárcel ni de las drogas. Habla de las palabras: “Hablar me cambió la vida. Antes no podía, no sabía cómo poner en palabras lo que sentía o lo que me pasaba. La terapia me ayudó a poner en palabras y hoy siento que es maravilloso. No podría estar sin hablar”.

Cuando conversa con adolescentes, suele compartirles una frase que resume lo que aprendió: “Los monstruos de nuestra cabeza, cuando uno los habla, se hacen más chiquitos”.

Cómo colaborar

Quienes quieran colaborar con la Asociación Civil El Samaritano pueden realizar donaciones mediante una transferencia bancaria al alias ASOC.ELSAMARITANO, a nombre de Asociación Civil El Samaritano. Para más información, pueden comunicarse al 2262-625232 o a través de Instagram

Dónde pedir ayuda

Línea 141. Es un servicio telefónico de primera escucha y asistencia inmediata de la Sedronar. Es anónimo y gratuito, funciona las 24 horas, los 365 días del año. Brinda información, atención y acompañamiento para situaciones de consumo de sustancias. Cuenta, además, con contención diferenciada para los familiares y entornos afectivos que realizan consultas.

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