En medio de la ola de frío extremo, tres personas en situación de calle murieron este fin de semana en CABA

Escuchar

En los últimos dos días y en medio de una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por frío extremo, tres personas que se encontraban en situación de calle murieron en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo a lo que el Gobierno porteño informó a LA NACION y en base a una primera asistencia del SAME, tenían entre 35 y 50 años y no presentaban en sus cuerpos signos de violencia, por lo que se presume que habrían muerto por hipotermia .

En la madrugada del sábado, día en el que las temperaturas mínimas rondaron entre los 2 y los 6 grados, según el SMN, dos hombres en situación de calle llamaron al 911 para pedir que se asista a un joven de unos 35 años que paraba con ellos en la vía pública, en avenida Cerviño al 3100, Recoleta, y al que no podían despertar. Un servicio de ambulancias del SAME se acercó al lugar y constató que había fallecido.

Según el reporte al que accedió este medio, el domingo de la semana pasada, la persona fallecida y sus amigos habían sido visitados en ese punto por la Red de Atención (que antes se conocía como Buenos Aires Presente o BAP) y se habían negado a ir a un Centro de Inclusión Social o parador de la ciudad, una respuesta con la que suelen lidiar los funcionarios que trabajan en el área. “No brindan datos personales, se muestran reticentes y hostiles para ser asistidos y acceder a la posibilidad de ir a un Centro de Inclusión (ex paradores). Al momento del contacto se encuentran consumiendo alcohol y fumando. Refieren ser de Grand Bourg y rechazan asistencia por parte del equipo interviniente”, detalla el documento en relación al último contacto que tuvieron con esas personas previo al fallecimiento de uno de ellos.

La segunda muerte se constató el sábado por la noche, cuando operadores de la Red de Atención asistieron a Pueyrredón 85, en Almagro, donde un hombre de entre 45 y 50 años se encontraba recostado en la vereda. El documento indica que a pesar de que en ese punto de la ciudad, que corresponde a la Comuna 3, se realizaron recorridos con los equipos de la red, no cuentan con un registro o alerta previa de alguna persona en situación de calle.

Mientras que tras un llamado al 911 en la madrugada del domingo 30 de junio, el personal de Red de Atención junto con el SAME asistió a las inmediaciones del Ferrocarril San Martín, ubicado en Padre Mujica y Ramos Mejía, del barrio de Retiro, y constataron el fallecimiento de una persona de aproximadamente 40 años.

“Dicha persona se encontraba con ropa de entrecasa y no evidenciaba con certeza una cronicidad de calle, por lo que no se pudo determinar que estuviese en esa situación”, explicaron desde el Gobierno porteño. Además, indicaron que no poseía DNI ni “pertenencias, colchón ni nada característico que demostrara que era una persona en situación de calle”.

Según un relevamiento a nivel nacional, en el período de agosto de 2022 a agosto de 2023, 146 personas en situación de calle fallecieron mientras se encontraban en espacios públicos LA NACION

Las muertes de las tres personas serán investigadas y sus cuerpos se encuentran en la morgue Judicial de la ciudad para someterlos a las debidas autopsias y que se determinen las causas de la muerte, explicaron voceros del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño. De acuerdo a los partes del SAME, los cuerpos no presentaban signos de violencia ni heridas, por lo que la causa probable de los decesos fue hipotermia .

Las muertes de personas en situación de calle en un contexto de frío extremo son un drama que se da en todo el país. En el período de agosto de 2022 a agosto de 2023 , 146 personas en situación de calle fallecieron mientras se encontraban en espacios públicos, según datos del Registro Unificado de Violencias que cada año realiza a nivel nacional un equipo de investigadores de la Facultad de Psicología de Universidad de Buenos Aires y la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle.

Ese reporte da cuenta de 39 fallecimientos en CABA, 30 en la provincia de Buenos Aires, 11 en Santa Fe, 10 en Santa, 8 en Mendoza, 7 en Córdoba, 7 en Misiones, 7 en Tucumán, 5 en Jujuy, 5 en Río Negro, 4 en Corrientes, 3 en Entre Ríos, 3 en Neuquén, 2 en La Pampa, 2 en San Juan , 1 en Chaco, 1 Santa Cruz, 1 en Santiago del Estero.

Mensajes de dolor en las redes sociales

Desde las redes sociales, diferentes organizaciones que asisten a personas en situación de calle expresaron su pesar por la muerte de las tres personas, cuyas identidades aún se ignoran. Horacio Ávila, uno de los fundadores de Proyecto 7, que maneja tres hogares para personas en situación de calle en convenio con la Ciudad, afirmó a LA NACION que por la alerta amarilla de frío aumentó un 60% la demanda en los mismos en los últimos días .

“Ayudaría mucho a evitar este tipo de muertes un sistema de demanda espontánea en los Centros de Integración Social de la Ciudad. Ahora, quienes quieren ingresar de manera voluntaria deben pasar primero por lo que era Buenos Aires Presente (BAP) o la línea 108 ″, explicó Ávila. En esa misma línea, opina Mónica De Russis, presidenta de Amigos en el Camino, una organización que asiste a personas en situación de calle con comida y abrigo.

En ese sentido, desde la Ciudad confirmaron a este medio que la forma de ingreso es a través de un llamado al 108 o el nuevo Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA), ubicado en Combate de los Pozos 1280.

Según el último censo porteño realizado en abril de este año, son unas 3560 las personas que viven en situación de calle, cifra un 8% mayor a abril de 2023. Mientras que ya el año pasado, la Ciudad había registrado un aumento del 34% con relación a 2022.

En este contexto, desde el Gobierno porteño reconocen que “ hoy, el problema de las personas en calle en la Ciudad de Buenos Aires es más grande y más complejo ” y explican que “es más grande porque viene creciendo desde 2019, con la pandemia, afectando a los 6 millones de habitantes del AMBA. Y es más complejo por la profundización de la crisis económica, los problemas de salud mental y adicciones y el incremento de la violencia”.

A partir de la asunción de Jorge Macri, el área de Desarrollo Humano y Hábitat porteño implementó lo que se llama la nueva Red de Atención, lo que habilita a pedir a asistencia para una persona en situación de calle a través de Boti (el WhatsApp de la Ciudad) y la línea gratuita 108, enfatizaron fuentes del gobierno. En total, la ciudad cuenta con 47 Centros de Inclusión Social, con más de 3.360 plazas disponibles para recibir personas. Algunos dependen directamente de ese Ministerio y otros son conveniados, pero están en manos de organizaciones de la sociedad civil.

Dentro de esa red, hay 12 CIS de mujeres, 4 CIS exclusivos para familias y 1 CIS exclusivo para personas con problemas de salud mental. Además, explicaron que durante los días más fríos del año, entre junio y agosto inclusive, la Red de Atención refuerza los recorridos en toda la ciudad para la atención de personas en situación de calle gracias a 40 equipos de atención profesional, tanto móviles como caminantes.

Más información

Si ves a una persona en situación de calle, desde la Ciudad se recomienda llamar al 108 o escribirle a Boti (el WhatsApp de la Ciudad) al 11-5050-0147 para pedir que la asistan.

Cuál es la mejor forma de ayudar a quienes están en situación de calle. La Nación armó una guía con 50 maneras de solidarizarse con las personas que duermen a la intemperie. Podés entrar haciendo click aquí .

Navegá el especial “Las caras del frío: qué les pasó, a qué le temen y con qué sueñan las personas que viven en la calle”, un informe publicado por La Nación este fin de semana.