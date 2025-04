Confirmaron un caso grave de tuberculosis en un parador porteño para personas en situación de calle

Durante el último fin de semana, el Gobierno porteño debió cerrar en forma preventiva el parador Costanera, uno de los dispositivos de su red de paradores para personas en situación de calle, tras confirmar un caso de tuberculosis entre los alojados.

La persona infectada, un hombre de 50 años alojado en el parador desde febrero, se encuentra internada y monitoreada en el Hospital Muñiz. Si bien en las primeras horas de ayer había trascendido que la causa del cierre del parador durante el fin de semana había tenido que ver con la muerte de, al menos, un infectado, el dato fue desmentido por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Sin embargo, ante la consulta de LA NACION, fuentes de ese organismo reconocieron que el sábado, alrededor del mediodía, un hombre en situación de calle ajeno al parador falleció en inmediaciones del espacio, aunque dijeron desconocer las causas.

Mientras esto ocurría en la vereda del dispositivo, puertas adentro se había decidido un cierre preventivo del lugar. Todo había comenzado durante el transcurso de la semana pasada, cuando uno de los alojados presentó síntomas compatibles con un estadio avanzado de tuberculosis. Una vez que fue trasladado al Hospital Muñiz se confirmó el cuadro.

“Por este motivo, desde el sábado a primera hora se activó un protocolo preventivo de aislamiento del lugar no permitiendo más ingresos hasta realizar los controles médicos correspondientes”, hizo saber el Ministerio mediante un comunicado.

Un drama que se triplicó desde 2019

El parador Costanera, ubicado en Costanera Sur, es un espacio que recibe a hombres solos y cuenta con 176 camas, de las cuales estaban ocupadas unas 125 este fin de semana.

El lugar integra la red de más de 40 centros que tiene el Gobierno porteño para asistir a las personas que no cuentan con un lugar para vivir. Algunos reciben a personas solas mientras que otros están pensados para albergar familias. La dinámica en todos es la misma: allí se ofrece un lugar para vivir mientras las personas alojadas reciben asistencia social con miras a superar la condición de calle.

Este incidente tuvo lugar en un contexto de crecimiento de esta población. Según precisó en los últimos días el propio ministro del área, Gabriel Mraida, en medios radiales, el número de personas que viven en la calle en la actualidad triplica la cifra de 2019: de 1500 ascendió a 4500.

En noviembre del último año, el último censo porteño de personas que no cuentan con un espacio en donde vivir alcanzaba las 4049 personas. El próximo censo está previsto para las próximas semanas.

Regreso a la normalidad

Ayer a primera hora, un equipo médico del Ministerio de Salud se acercó al parador para hacerle testeos a todas las personas alojada. “Al no identificar cuadros de gravedad en ninguna de las personas que se encontraban allí se estableció el normal funcionamiento del lugar”, detallaron desde el ministerio de Desarrollo Humano.

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que afecta principalmente el sistema respiratorio y provoca la muerte en estadios avanzados y sin tratamiento. Si bien la Argentina se comprometió a erradicarla para 2030, en el Boletín de Tuberculosis publicado por el Ministerio de Salud de la Nación en marzo de 2024 se sostiene que en el país se diagnostican cerca de 15.000 casos por año.

De los 14.914 casos notificados en 2023 en todo el país, según precisa el mismo boletín, cerca del 10% se había registrado en CABA, con 1435 casos. Esta cifra la ubica entre las jurisdicciones que notificaron el mayor número de casos junto a la provincia de Buenos Aires.

La investigadora del Conicet e integrante de la Asamblea Popular PSC Jorgelina Di Iorio, que trabaja por los derechos de las personas en situación de calle, remarca que se trata de una enfermedad prevenible y curable. “Sin embargo, tiene las peores consecuencias en poblaciones vulnerables, afectadas por el frío, el hacinamiento y la falta de higiene, como es el caso de las personas en situación de calle”, dijo.

El contexto en el que viven las personas en situación de calle las hace más vulnerables ante todo tipo de enfermedades Nicolás Suárez

“Sería importante que, a partir de este caso, el Gobierno porteño informe cuáles son los protocolos de ingreso a los paradores, qué testeos se le realizan a las personas alojadas y también a los trabajadores”, expresó Di Iorio.

La directora de la ONG Amigos en el Camino, Mónica de Russis, sostuvo que es frecuente encontrarse con casos de tuberculosis durante las recorridas nocturnas que realiza la organización para asistir a esta población. Sobre todo a partir del inicio del frío. “También son frecuentes otras enfermedades propias de vivir en la calle, como la sarna” agregó la referente.

La referente agregó que, en algunos casos, se confunde el cuadro de tuberculosis con neumonía. “Lamentablemente, cuando damos aviso al SAME, no siempre quieren llevarlos a un hospital porque nos dicen que no es una urgencia. Y el tratamiento ambulatorio es complicado: no pueden sacar un turno virtual. En algunos casos ni siquiera tienen DNI”, concluyó De Russis.

Más información

Si querés ver más opciones sobre cuál es es la mejor forma de ayudar a una persona en situación de calle en cualquier momento del año, podés entrar a la guía para asistir a personas en situación de calle hecha por el equipo de Fundación La Nación.

Si querés poner en contacto a una persona en situación de calle con la Red de Atención del Gobierno de la ciudad, podés llamar al 108 en cualquier momento del día o la noche y todos los días del año. La línea es gratuita y, según aseguran desde la red, les ofrecen traslado a uno de los Centros de Inclusión Social, donde pueden acceder a elementos de higiene personal, una ducha, ropa, comida y cama.

Lorena Oliva Por