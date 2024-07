Frío extremo: otra persona en situación de calle murió en una vereda de la ciudad de Buenos Aires

Escuchar

Un hombre de 51 años que se encontraba en situación de calle fue hallado muerto este domingo a la madrugada, en el barrio porteño de San Nicolás. Debido a que en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires las temperaturas bajaron drásticamente por una ola de frío polar, desde el SAME estiman que falleció por hipotermia. Es el mismo presunto diagnóstico de las tres personas sin techo que murieron el fin de semana pasado en diferentes barrios de la capital.

Ayer, cerca de las 7 de la mañana, los operadores de la Red de Atención del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat se acercaron a Callao 271 y encontraron al hombre recostado en la vereda y sin signos vitales, informaron a LA NACION fuentes de esa cartera.

Si bien no tenía documento de identidad, explicaron que se presume que es Alejandro Agustín M, de 51 años, oriundo de la provincia de Neuquén, que se encontraba en la ciudad de Buenos Aires desde mediados del 2023. Según los registros de la cartera de Desarrollo Humano, el hombre recibía un subsidio habitacional, la tarjeta Ciudadanía Porteña y había ingresado en los últimos días a diferentes centros de inclusión en Retiro, Once y La Boca.

Los equipos de la Red de Asistencia de la Ciudad lograron que unas 250 personas aceptaran refugiarse en los Centros de Inclusión Social ante el frío polar Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

“Fue asistido en al menos cinco oportunidades por los equipos sociales de la Red de Atención para ayudarlo a salir de la calle” y las veces que accedió a los paradores, se fue “de manera voluntaria”, se detalla en un reporte oficial al que accedió este medio.

El operativo que armó la Ciudad

Esta es la cuarta persona sin techo que muere en los últimos siete días con el presunto diagnóstico de hipotermia, por lo que el Gobierno de la Ciudad ha reforzado los equipos de asistencia para intentar que las personas en situación de calle se refugien en los Centros de Inclusión Social (CIS) o paradores. Las tres personas que fallecieron la semana pasada tenían entre 35 y 50 años y dormían en la vía publica en los barrios de Recoleta, Almagro y Retiro.

Ante las bajas temperaturas, que llegaron este fin de semana a los cero grados en la Ciudad, el Gobierno porteño desplegó y profundizó la Red de Atención, que es la versión renovada de Buenos Aires Presente (BAP) por el cual se ayudaba a las personas sin techo en la vía pública. Concretamente, se resolvió incrementar hasta agosto inclusive en un 120% la cantidad de equipos (60 móviles y 600 trabajadores) de la Red de Asistencia que recorren las calles, principalmente en la franja horaria de entre las 19 y las 3 de la madrugada, informaron a LA NACION.

Gracias a esto, en las últimas 72 horas, 250 personas aceptaron refugiarse en los CIS, a pesar de que un porcentaje de esta población es reticente a pasar allí la noche. Además sumaron 20 socorristas que se encargan de monitorear los casos de personas que no aceptan ir a los Centros de Inclusión Social. Y se duplicaron la cantidad de móviles que operan durante los fines de semana. Y se incrementó un 80% las raciones de comida distribuida por los equipos, junto a frazadas y otros insumos, cómo gorros, guantes y remeras térmicas.

“La razón por la cual seguimos enfrentando estas tragedias es un componente doloroso. Y es que una gran parte de las personas en situación de calle tienen padecimientos de salud mental o están atravesadas por situaciones de adicción muy fuertes”, aseguró el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, y siguió: “Esto no solo limita la capacidad de la persona para tomar decisiones sobre lo que es mejor para sí mismos, sino que también las expone a riesgos. Y alguien atrapado en una lucha diaria contra una adicción o un problema de salud mental, puede no darse cuenta entre lo que es seguro y lo que no en las calles con este frío”.

Desde la Ciudad explicaron que la forma de pedir el ingreso de una persona en situación de calle a un CIS es a través de un llamado al 108 o escribirle a Boti (el WhatsApp de la Ciudad) al 11-5050-0147. O yendo al nuevo Dispositivo de Primer Acercamiento (DIPA), ubicado en Combate de los Pozos 1280.

Esta situación crítica se da en momentos en los que la población en situación de calle viene en aumento desde 2019. Entre abril de 2023 y el mismo periodo de este año, se registró un aumento del 8% y el total de personas sin techo en la Ciudad es de cerca de 4000 personas, según el último censo porteño.

El frío puede llegar a ser una variable letal para quienes están en situación de calle en todo el país. En el período de agosto de 2022 a agosto de 2023, 146 personas fallecieron mientras se encontraban en espacios públicos, según datos del Registro Unificado de Violencias. Ese reporte da cuenta de 39 fallecimientos en CABA, 30 en la provincia de Buenos Aires, 11 en Santa Fe, 10 en Santa, 8 en Mendoza, 7 en Córdoba, 7 en Misiones, 7 en Tucumán, 5 en Jujuy, 5 en Río Negro, 4 en Corrientes, 3 en Entre Ríos, 3 en Neuquén, 2 en La Pampa, 2 en San Juan , 1 en Chaco, 1 Santa Cruz, 1 en Santiago del Estero.

Una mujer es ayudada por profesionales de la Red de Atención, en medio de la ola de frío extremo en el país Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Dónde pedir ayuda

Los vecinos pueden a través de la Línea 108 y del BOTI de la Ciudad (11-5050-0147) pedir atención para personas en situación de calle o de emergencia social

La Red de Atención asiste todo el año, las 24 horas del día y articula con los 47 Centros de Inclusión Social, que funcionan las 24 horas y están segmentados según las diferentes necesidades. Por ejemplo, el centro Julieta Lanteri, especializado en salud mental, cuenta con una red de psiquiatras, psicólogos y otros profesionales de la salud.

