¿Es posible terminar con la pobreza? Una cumbre internacional reunió a organizaciones y empresas que muestran caminos posibles

CERRITO, PARAGUAY. Soñar en grande. Apostar por el despertar de las mujeres. Pasar de la pobreza a la dignidad. Atacar a la vulnerabilidad en todas sus dimensiones. Todas estas ideas estuvieron presentes en la novena edición del Cerrito Forum 2026, el encuentro internacional de la Fundación Paraguaya que se realizó el 13 y 14 de octubre en el Hotel Escuela Cerrito, en Benjamín Aceval, con una agenda centrada en el desarrollo humano.

Bajo el lema “Florecer”, el encuentro propuso reflexionar sobre las condiciones necesarias para que las personas, los equipos, las empresas y las comunidades desarrollen su potencial, crezcan de manera sostenible y transformen los desafíos en oportunidades. “El problema no es no tener plata, es que la persona no se sienta digna. Eso es lo que nos dicen las madres cuando les preguntamos por qué no habían logrado tener un baño antes. Los países no pueden terminar con la pobreza de su población, solo puede hacerlo la madre de un hogar”, señaló Burt, director ejecutivo de Fundación Paraguaya que entrega microcréditos a 100.000 mujeres de todo el país.

En 2007, esta Fundación lanzó el Semáforo de Eliminación de Pobreza (Poverty Stoplight), una herramienta de autoevaluación que utiliza seis dimensiones y 50 indicadores para medir y superar la pobreza. Las familias utilizan una encuesta en formato físico o interactiva (a través de una aplicación móvil, tableta o computadora) con imágenes sencillas para identificar su situación y diseñar su propio plan de acción. Las seis dimensiones son Ingresos y Empleo, Salud y Medio Ambiente, Vivienda e Infraestructura, Organización y Participación, Educación y Cultura e Interioridad y Motivación.

Durante el evento, se realizaron sesiones paralelas sobre temas tan diversos como "De beneficiarios a protagonistas del cambio", "¿Es posible eliminar la pobreza en nuestra vida?" o "Construyendo sistemas para florecer"

“Cerrito Forum trae a representantes de instituciones y de empresas privadas de todo el mundo para compartir cómo ellos están llevando a la práctica el Semáforo de Eliminación de Pobreza, que es una innovación desarrollada aquí en Paraguay, que ahora se está exportando a 64 países. Esta es una cooperación sur-sur y sur-norte. Hemos encontrado que hay otra manera de medir la pobreza, diferente a la del Banco Mundial y a la de las Naciones Unidas, y nuestro rol como sociedad civil es experimentar, desarrollar y poner a disposición, de los gobiernos del mundo, diferentes maneras de resolver el problema de la pobreza”, dijo Burt frente a 180 participantes nacionales e internacionales en el Chaco paraguayo.

La jornada incluyó la conferencia magistral “¿Qué significa florecer?”, a cargo de Edu Lyra, fundador de Gerando Falcões, organización brasileña dedicada a la transformación social de las favelas de Brasil. “Cuando uno mira a la pobreza parece algo muy complejo hasta que quiebra los problemas de la vida en pequeños desafíos como llegar a la escuela, arreglar el baño y eso nos permite ver que se puede ir resolviendo una cosa por vez”, dijo este líder social que trabaja en veintiséis estados de Brasil y tiene más de 5500 favelas impactadas con programas y tecnologías sociales escalables y de alto impacto como Falcons University y Favela 3D - Digna, Digital e Desenvolvida.

La jornada incluyó la conferencia magistral “¿Qué significa florecer?”, a cargo de Edu Lyra, fundador de Gerando Falcões, organización brasileña dedicada a la transformación social de las favelas de Brasil

“Transformar pobreza en dignidad es un acto de fe y es creer en el potencial de los pobres. Les pido que sigan intentando, errando y construyendo las soluciones para encontrar la salida a la pobreza y hacer lo que nunca fue hecho”, dijo para convocar a una audiencia de empresas, organizaciones sociales y emprendedores que luchan por la eliminación de la pobreza.

Miriam de León fue una de las beneficiarias invitadas a dar su testimonio. Nació en México y a los 16 años se fue a vivir con su familia a Estados Unidos. Es madre soltera y trabaja en el Hotel Embassy Suites de Zachry Corporation en Texas como Capitana de Banquetes. Desde el 2024 participa de Thrive Lights, la versión estadounidense del Semáforo de Eliminación de Pobreza, y lo aplica en su día a día. Eso la ayudó a tener estabilidad financiera y a poder ahorrar.

“Me empecé a preguntar cómo voy a hacer para pagarle la universidad a mi hija. Yo trabajaba desde los 16 años, tenía 53 años y no tenía nada ahorrado. Ni un plan a futuro. Cuando hice la encuesta de Thrive Lights me enfrenté a mi mapa de vida. Me ayudó a cambiar mi modo de pensar, que era pobre. Y transformó mi vida. Estaba en rojo en muchas cosas. ¿Cómo lo voy a hacer?, me preguntaba. Pero con la ayuda de la gente de Zachry lo pude hacer. Empecé a gastar mejor mi dinero. Hoy no soy millonaria pero estoy en una mejor posición y tengo un nuevo mindset. Con mi familia hacía 35 años que rentábamos un lugar para vivir y nos sentamos con mis hermanos a pensar en tener una casa propia que nos compramos hace dos años”, dijo bajo un manto de aplausos.

Jesica, una de las beneficiarias de los microcréditos de la Fundación Paraguaya y que aplica el Semáforo de la Pobreza. Su próxima meta, es construir un baño de material para su casa

En paralelo al Cerrito Forum, se desarrolló la Stoplight Week, una agenda de intercambio y aprendizaje en la que representantes de empresas y organizaciones nacionales e internacionales compartieron experiencias sobre la aplicación del Semáforo de Eliminación de Pobreza. Las actividades también abordaron el desarrollo de las personas, la innovación y el uso ético de la inteligencia artificial e incluyeron un encuentro con Rosa, la asistente virtual de Fundación Paraguaya.

Hanna Nuñez es alumna del segundo curso de la Escuela Agrícola Autosostenible Cerrito, tiene 17 años y es habitante de Pozo Colorado. Matemáticas y Química son las materias que más le cuestan y Danza es la que más le gusta. Ella y el resto de los alumnos estuvieron durante todo el evento haciendo sus prácticas profesionales atendiendo a los huéspedes y participantes. “Mi sueño es ser policía y estudiar algo vinculado con la producción agropecuaria. Yo nunca había estado en un internado y quería experimentar lo que era estar acá. Se aprenden muchísimas habilidades, sobretodo en relación a las ventas y a lo comercial”, contó vestida con el uniforme de la escuela, que consiste en pantalón gris y remera celeste.

Cada una de las mujeres que recibe un microcrédito, aprende a planificar su presupuesto familiar: ingresos, gastos y ahorro.

La agenda también contempló el lanzamiento del manual “Comunicar la pobreza desde la labor periodística”, una guía que busca aportar herramientas para abordar la pobreza, la vulnerabilidad y el desarrollo con mayor profundidad y precisión.

“Lo que nosotros hemos descubierto es que es más importante que la familia se auto diagnostique. Cada familia tiene su lógica. Y al ver que tiene muchos rojos, pero también muchos verdes y amarillos, eso significa que no hay ningún verde de alcance imposible”, concluyó Burt.