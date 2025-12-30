Una resolución histórica cambió el destino de un pueblo en Formosa

El pueblo nivaĉle está desplegado mayoritariamente sobre la ruta 86, en Formosa, en las cercanías del río Pilcomayo. El último censo realizado en 2023 por la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD) señala que hay 650 personas de esta etnia en las comunidades Fwa´aicucat (Algarrobal), Tisjucat (Quebrachal), Nu´us t´iyojavte (Lamadrid), San José (Río Muerto) y San Miguel. También, existen familias dispersas en varios pueblos como Medialuna, El Potrillo y Las Lomitas.

“Lo más urgente para nosotros es el reconocimiento y la tierra”, decía Sergio Medina, uno de los referentes de la Organización Comunitaria Nivaĉle (OCN), en la nota LA NACION publicada el 8 de noviembre. Hambre de Futuro mostró la situación de precariedad en las que vivían las familias de las comunidades de San José y El Algarrobal, y puso en agenda su lucha por conseguir que el Estado Nacional -desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)- y el provincial -desde el Instituto de Comunidades Aborígenes formoseño- los reconocieron formalmente como pueblo preexistente.

“Tienen una situación de invisibilidad. A pesar de lo que dicen muchos, el pueblo nivaĉle y sus comunidades todavía no están reconocidos formalmente con personería jurídica y tierras”, afirmaba Pablo Chianetta, integrante de APCD.

Ese mismo día, Claudio Avruj, presidente del (INAI), compartió la nota en X con el siguiente texto: “Es importantísimo que este tema de suma gravedad llegue al conocimiento público. Formosa se niega desde siempre a reconocerlos y darles los derechos que les corresponden. Hoy estamos trabajando como nos comprometimos para dar el reconocimiento como pueblo que merecen. Lo haremos”.

Generar conciencia

En conversación telefónica con LA NACION, Avruj destaca el impacto que tuvo esa nota porque ayudó a que mucha gente se enterara de la situación del pueblo Nivaĉlé y a generar conciencia. “Fue importante porque nos mostraba que no estábamos solos en este camino y que había un interés social a que esto sucediera”, agrega.

En las comunidades nivaclé, lo más urgente es el acceso al agua potable y a la alimentación, según Avruj

Finalmente, el 19 de diciembre pasado, el INAI oficializó el reconocimiento de las comunidades Nivaĉlé como preexistentes al estado nacional argentino, mediante la publicación de la resolución 215/2025 en el boletín oficial. A través de esta norma, se formalizó su preexistencia étnica y cultural.

“Reconocer al Pueblo Nivaclé de Formosa era una deuda histórica. Lo hicimos en cumplimiento de la Constitución y las leyes que rigen al INAI. El pueblo Nivaclé así podrá, en libertad, ejercer sus derechos”, decía Avruj en el posteo en X que realizó ese día.

Ranchos sin luz ni agua

En la comunidad El Algarrobal, muchas de las viviendas son ranchos de adobe, con techos de tierra y frazadas que hacen las veces de paredes. No tienen luz, cocinan a leña y las mujeres tienen que ir a buscar agua al aljibe comunitario. “Nosotros queremos el reconocimiento para tener nuestros derechos, tener la salud dentro de la comunidad, nuestra escuela con un maestro MEMA [Maestro Especial en Modalidad Aborigen]. Hay muchos jóvenes que terminaron la secundaria y no tienen fondos para ir a una escuela terciaria, no tienen beca”, señalaba Medina en la nota.

Hace varios años que APCD, junto a otras organizaciones como el Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Parroquia Nuestra Señora de la Merced de Ingeniero Juárez, venían acompañando a los líderes nivaĉle a hacer presentaciones en los distintos organismos responsables sin éxito. Esa situación, se subsanó en el nivel nacional hace unas semanas. En el ámbito provincial, sigue sin haber respuesta.

“Cuando recibí el link de Avruj directamente, lo imprimí y me vine a las comunidades Nivaĉle. Me junté con todos los referentes de la OCN y fuimos recorriendo comunidad por comunidad para contar la noticia y que ellos eran los artífices de ese esfuerzo. Hay mucha gente que ha apoyado, muchos conocidos y muchos desconocidos. Hay que seguir porque falta el reconocimiento de Formosa, pero es un paso hermoso y enorme. Para un fin de año es muy lindo que pasen estas cosas”, contaba Chianetta sobre cómo fue el recibimiento de esta noticia.

Hacer más reclamos

Desde el punto de vista legal, APCD sostiene que la inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) le da a estas comunidades derechos como gestionar tierras (poseer personería jurídica es el paso previo indispensable para la titulación comunitaria de sus territorios ancestrales), acceso a la participación política, ya que permite elegir a un representante del Pueblo Nivaĉle, y tener un reconocimiento formal como pueblo indígena.

Avruj, por su parte, sostiene que la implementación del acceso a todos esos derechos queda en mano de la provincia. “Esto es un paso más que obliga al gobierno provincial porque no puede desconocer la existencia del pueblo Nivaĉle, lo obliga a reconocerlo y, a partir de ahí, a otorgar los derechos que corresponden como la personería jurídica y las tierras. Yo, formalmente, desde que asumí la gestión, no tuve contacto con el gobierno de Formosa”, sostiene. Las únicas otras dos provincias con las cuales todavía no lograron trabajar son Santiago del Estero y La Rioja.

“La verdad que estamos muy contentos. Lo festejamos todos juntos. Mi compañera de Guadalcazar lloraba de la emoción. Ahora que estamos reconocidos podemos hacer más reclamos para poder tener una vivienda digna en las comunidades, tener más tierras, una escuela, mejor salud. Eso es lo que tenemos que hacer ahora”, dice Medina desde la comunidad de San José.

Sobre los próximos desafíos a enfrentar desde el INAI, Avruj sostiene que lo más urgente es el acceso al agua potable y a la alimentación en todas las comunidades. “También, el reconocimiento de la propiedad comunitaria que es una deuda pendiente de la Nación. Tenemos que trabajar para poder tener una Ley de Propiedad Comunitaria y a eso vamos a abocarnos”, concluye.