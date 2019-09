La iniciativa que convoca a millones de personas a limpiar el mundo

Más de 15.000 voluntarios se sumaron en 2018 por una Argentina más limpia.

Teresa Zolezzi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019 • 14:34

Una Argentina más limpia y libre de residuos. Eso fue lo que se propusieron los 15.000 argentinos voluntarios que el año pasado, el mismo día y en distintos rincones del país, salieron de sus casas, se calzaron los guantes y usaron bolsas de residuo para levantar la basura en numerosos espacios públicos. Juntos lograron recolectar más de 300 toneladas de basura desparramadas en 19 provincias. Por eso, el próximo 21 de septiembre se replicará esta propuesta organizada por ¡Vamos A Hacerlo, Argentina!, un movimiento que impulsa jornadas de limpieza masivas para terminar con la basura, empoderando a la comunidad y concientizando a las personas sobre la gestión de los residuos sólidos.

Esta iniciativa forma parte de Let's Do It Foundation, una organización que funciona dentro del Programa Ambiental de las Naciones Unidas. "Hoy ya somos más de 158 países los que integramos este movimiento. Calculamos que más de 36.000.000 de voluntarios en distintas partes del mundo estaremos limpiando calles, plazas, playas, bosques y ríos, realizando una de las acciones más grandes en tema ambiental," explica Jhon Ruiz, fundador de la filial argentina que se propone convocar a 20.000 argentinos en el Día de la Primavera. "Queremos empoderar a las personas para que sean parte de la solución", agrega entusiasmado.

La invitación está abierta a niños, adultos, escuelas, organizaciones sociales, empresas, y cualquier institución que quiera destinar aproximadamente dos horas de su tiempo al Día Mundial de la Limpieza. "Queremos lograr un cambio de mirada y que al mismo tiempo la gente la pase bien", cuenta Ruiz.

Cómo involucrarse y participar

Liderando un grupo : podés organizar y coordinar un equipo de limpieza en la zona que vos elijas, invitando a tus amigos, vecinos y organizaciones a sumarse. Para facilitar esta tarea, desde ¡Vamos A Hacerlo, Argentina! brindan una guía práctica online con distintos tips y consejos para aplicar: antes, durante y después de la jornada. Ingresá a www.vamosahacerlo.com.ar y completá el formulario, detallando el punto de limpieza donde querés trabajar.

: podés organizar y coordinar un equipo de limpieza en la zona que vos elijas, invitando a tus amigos, vecinos y organizaciones a sumarse. Para facilitar esta tarea, desde ¡Vamos A Hacerlo, Argentina! brindan una guía práctica online con distintos tips y consejos para aplicar: antes, durante y después de la jornada. Ingresá a www.vamosahacerlo.com.ar y completá el formulario, detallando el punto de limpieza donde querés trabajar. Sumándote como voluntario : si no tenés el tiempo o la energía para liderar un grupo de limpieza pero igual querés sumarte a este movimiento ambiental, podés buscar en la web el mapa con los puntos de limpieza más cercanos y unirte a un equipo ya creado.

: si no tenés el tiempo o la energía para liderar un grupo de limpieza pero igual querés sumarte a este movimiento ambiental, podés buscar en la web el mapa con los puntos de limpieza más cercanos y unirte a un equipo ya creado. Difundiendo: compartí información sobre la campaña #ArgentinaLimpia, contale a tus amigos y familiares sobre lo que va a suceder ese día, promocionando el evento. Compartí desde Facebook; Twitter o Instagram

Un grupo de voluntarios trabajando durante una jornada de limpieza

Movilizar a la comunidad

Por tercera vez consecutiva, Sergio Pérez (46) decidió sumarse como líder ambiental para limpiar su barrio y terminar con los microbasurales que contaminan la ciudad donde vive, en Banda del Río Salí, al oeste de Tucumán. La primera vez empezó convocando a sus hijos, amigos, familiares y compañeros de trabajo. Entre todos sumaron 20 personas. Esta experiencia lo llevó a movilizarse para llegar a más personas, escuelas, municipios y empresas. Hoy ya son más de 3000 voluntarios los que se preparan para limpiar 50 puntos de su provincia natal el próximo sábado.

"Al principio tenía vergüenza de ir a limpiar por miedo al qué dirán. Pero después me di cuenta de que vergüenza es ensuciar, no limpiar. Así que me animé y me acerqué a los vecinos, explicándoles que se trata de una movida mundial. Es una experiencia muy positiva porque uno empieza a abrir los ojos y a notar muchas cosas que antes no era consciente", dice Sergio que se convirtió en un referente medioambiental de la zona.

Millones de personas en distintos lugares del mundo se movilizarán el próximo 21 de septiembre por el medio ambiente

También se alegra de haber incorporado nuevos conocimientos: "Además aprendí cosas que no sabía, como que quemar plástico genera gases tóxicos, en su mayoría cancerígenos. También hay muchas enfermedades respiratorias vinculadas a la contaminación", explica este tucumano que siente una gran satisfacción al poder aportar al futuro de sus hijos y al de las próximas generaciones.

"Recogeremos basura pero, sobre todo, generaremos conciencia. Porque la mejor basura es la que no existe", sostienen desde ¡Vamos a hacerlo Argentina!