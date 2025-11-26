“Seis focos en menos de 48 horas”: avanza un nuevo incendio en el cerro Otto y creen que es intencional

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A causa del fuerte viento, avanza en la ladera del cerro Otto de esta ciudad un incendio que comenzó a la altura del kilómetro 4 de la avenida Bustillo, en el barrio Melipal.

“Otro foco que producto del viento está avanzando un poco más. Tenemos personal en el lugar trabajando, al igual que personal policial. Ya solicitamos medios aéreos. Acaba de salir un avión hidrante y en los próximos minutos va a despegar un helicóptero”, indicó a LA NACION Orlando Baez, jefe del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales (Splif) de Río Negro.

Hace pocas horas, desde el Splif habían advertido sobre las condiciones de sequía imperantes y los fuertes vientos. “Preocupa la ocurrencia de varios focos de incendio en Melipal. Desde Splif Bariloche informamos con preocupación la ocurrencia de seis focos de incendio en menos de 48 horas en la misma zona. El fuego afectó arbustos nativos, retamas y cipreces. Durante las diferentes intervenciones se trabajó junto a bomberos de Melipal y personal policial”, señalaron en sus redes sociales.

Pasadas las 16 de hoy, más de cinco dotaciones de bomberos y camionetas del Splif se dirigieron al incendio que ahora avanza en Melipal, a 4 km del Centro Cívico.

Aunque aún se desconocen los motivos por los que se inició este nuevo foco, desde el Splif creen que fue intencional, como los que consiguieron ser sofocados en las últimas horas.

Emergencia

Hace 10 días, la provincia de Río Negro declaró la Emergencia Ígnea por riesgo extremo de incendios por un año. El decreto del gobernador Alberto Weretilneck prohíbe por un año encender cualquier tipo de fuego al aire libre en tierras públicas y en todos los espacios que no estén expresamente habilitados.

Además, obliga a los concesionarios de balnearios, campings, complejos turísticos, establecimientos rurales y predios recreativos a extremar las medidas de prevención y vigilancia, cumpliendo los estándares fijados por la normativa vigente. “La experiencia nos demuestra que la prevención es la única estrategia eficaz cuando hablamos de incendios forestales”, sostuvo el mandatario.

El decreto establece un régimen de sanciones que prevé multas de entre 100 y 100.000 litros de gasoil ultra diésel YPF, graduadas según el riesgo, el daño potencial y la responsabilidad de cada infractor.

También se ordena iniciar de inmediato acciones penales y patrimoniales contra quienes provoquen incendios, ya sea por negligencia o intencionalidad, con el fin de recuperar los costos que el Estado debe afrontar para combatir y extinguir el fuego. El texto enfatiza que la mayoría de los incendios tienen origen humano y que ese accionar genera daños ambientales, económicos y sociales que tardan generaciones en revertirse.

El gobierno provincial remarcó que la combinación de factores climáticos extremos (altas temperaturas, fuertes vientos, escasas precipitaciones y vegetación seca), sumada a una mayor presencia de personas en zonas sensibles durante la primavera y el verano, configura un escenario crítico para la ocurrencia y propagación del fuego.