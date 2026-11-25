Cuando Edith Pecci empezó a contratar a chicos de contextos vulnerables, se encontró con que muchos no sostenían el trabajo por una razón que no tenía que ver con habilidades o ganas: no podían pagar el colectivo. La solución que encontró fue casi un acto administrativo: se ocupó de cargarles la SUBE.

“Es una pavada que cualquier pyme tiene a su alcance”, dice Pecci, dueña de la consultora de recursos humanos HR Strategy. Después de contarlo en distintos foros empresarios, hoy la cruzan y le preguntan: “¿Vos sos la de la SUBE? Nosotros también lo empezamos a implementar”.

Su iniciativa es una de las que recolecta el “Manual para la Inclusión Laboral de Personas en Situación de Vulnerabilidad Socioeconómica”, una guía práctica que armó ACTUAR, el programa del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Se trata de una plataforma que busca articular entre empresas y organizaciones sociales para que los jóvenes que crecen en hogares vulnerables puedan acceder a su primer empleo formal.

Para entender qué hace falta para que las empresas los contraten, el manual propone mirar el problema desde el lado de los propios jóvenes. La publicación describe un recorrido sembrado de barreras y, entre esos obstáculos, aparece el desconocimiento de las empresas respecto a cómo conectar con ellos.

La guía enumera ejemplos: avisos redactados con tecnicismos y requisitos que no se necesitan para el puesto; empresas que piden estudios completos, experiencia o un nivel de inglés alejado de las posibilidades de esos jóvenes, o entrevistas con preguntas que estigmatizan, como la situación familiar o el barrio en el que viven los postulantes.

Los canales de búsqueda son otra parte del problema: quien no tiene LinkedIn o conexión estable a internet ni siquiera se entera de que la vacante existe.

El resultado es un círculo conocido: sin experiencia, no hay empleo y sin empleo, no hay experiencia. Mientras tanto, apenas 3 de cada 100 jóvenes de esos contextos acceden a un puesto formal, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA generados en exclusiva para LA NACION.

“Muchos chicos de contextos vulnerables tienen un montón de competencias valiosas, pero no siempre saben cómo contarlas en un CV”, resume Pecci. Es por eso que, en su empresa, busca identificar saberes en lugar de filtrar por estudios o experiencia.

La guía tiene 31 páginas y un paso a paso para hacer que el reclutamiento sea inclusivo

De la intención a la acción

Detrás de ACTUAR está IDEA, una organización sin fines de lucro integrada por más de 600 empresas. El nombre de programa se compone a partir de las siglas de Aprender, Conectar y Trabajar Unidos por Argentina, una iniciativa que nació en 2020 con tres objetivos: visibilizar la brecha que existe entre la oferta y la demanda de trabajo; ofrecer formación para las empresas; y generar vínculos concretos para el empleo.

“Desde IDEA identificamos que muchas empresas tenían la intención de contratar personas en situación de vulnerabilidad, pero encontraban dificultades para sostener esas experiencias en el tiempo”, dice Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, a la hora de explicar el porqué de este manual.

Fue así que, en 2024, la institución le hizo llegar una encuesta a todos sus socios, para relevar cuántas empresas tenían programas de inclusión orientados a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Recibieron 101 respuestas: 51 contestaron que tienen programas de primer empleo y 11 que tienen programas específicos de inclusión laboral social .

Un grupo de jóvenes durante una capacitación dentro del programa Conectando Oportunidades, de Día Gentileza

“Las empresas han avanzado en la promoción de la inclusión laboral, especialmente en temas de género y discapacidad”, analiza Paoletti y sigue: “Pero la inserción de personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica continúa siendo una agenda con amplio potencial de desarrollo”.

Para desarrollar ese potencial, el manual insiste en que no hace falta un área específica dentro de una empresa ni una gran inversión. Según este documento, las claves principales para una inclusión exitosa son:

Definir qué competencias son imprescindibles y cuáles se pueden formar, sin bajar los estándares.

Revisar los requisitos que excluyen por estudios, experiencia o lugar de residencia.

Escribir avisos en lenguaje simple y difundirlos en ferias, ONG, radios comunitarias y centros barriales.

Aliarse con organizaciones sociales y gobiernos locales que preparan y acompañan a los candidatos.

Entrevistar sin preguntas que estigmaticen y explicar con claridad las etapas del proceso.

Anticipar barreras concretas, como el transporte, con la SUBE cargada, horarios flexibles o primeras instancias virtuales.

Capacitar a quienes ingresan, incluso en finanzas personales y en qué implica cobrar el primer sueldo en blanco.

Asignar un mentor a todos los ingresantes, medir la rotación y abrir canales para que cuenten su experiencia.

“Les estamos cambiando la vida”

Las recomendaciones se basan en la experiencia de las 11 empresas que cuentan con programas específicos: Accenture, Andreani, McDonald’s, Día, Flexseal, HR Strategy, Omint, Randstad, Schneider, Tec Metal y Toyota. Y da ejemplos concretos. Cuenta que Andreani reemplazó parte de las entrevistas tradicionales por pruebas prácticas en entornos simulados para observar cómo una persona resuelve problemas más allá de lo que sabe decir en una charla.

También se menciona que Toyota asigna tutores internos que acompañan de cerca los primeros meses de cada ingresante y trabaja con la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Zárate en un programa de capacitación que incluye la finalización del secundario; y que Accenture tiene referentes de selección que siguen de cerca los procesos de quienes llegan desde organizaciones sociales.

Un grupo de jóvenes visita la planta de Toyota como parte del programa Educate, que combina becas y formación para el empleo: 15 egresados del programa hoy son parte de la automotriz Fabián Marelli

Para dar los primeros pasos, el manual recomienda la articulación con ONG que se dedican a capacitar a los jóvenes y conectarlos con empresas. El trabajo menciona a BisBlick, Cimientos, Empujar, Espartanos, Forge, Media Pila, Multipolar y Pescar. “Es valioso que el manual las cite porque muchas empresas todavía no las conocen”, dice Pecci.

El trabajo también visibiliza casos de articulación con gobiernos, como el de supermercados Día. La cadena lleva adelante, desde 2024, el proyecto Conectando Oportunidades junto al gobierno porteño. Consiste en un programa de entrenamiento rentado de seis meses para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En sus tres ediciones ya pasaron unas 59 personas con una tasa de finalización cercana al 80%.

“Lo que les damos es la posibilidad de acceder a una capacitación, la misma que recibe cualquier candidato”, cuenta Hernán Scotti, director de Recursos Humanos de la empresa.

Durante seis meses, los beneficiarios hacen una práctica rentada con clases y trabajo en locales. El Estado aporta tutorías y un estipendio que la empresa complementa, hasta rondar, actualmente, los 700.000 pesos. Además, la empresa les otorga plan médico, tarjeta SUBE cargada y uniforme. También aprenden a armar el CV y a prepararse para entrevistas de trabajo.

“Al terminar reciben una certificación y algunos quedan contratados o pueden llegar a ser derivados a nuestros franquiciados”, explica Scotti. En las dos primeras ediciones la empresa contrató a nueve participantes. “Ahora estamos evaluando contratar a cinco más de esta camada”, agrega el empresario.

Para Pecci, el mensaje que mejor funciona entre empresarios es que contratar a jóvenes de contextos vulnerables no es cuestión de filantropía. “Las empresas que ya contrataron dan fe de que es un negocio”, afirma. Entre las principales razones, dice, están la menor rotación y el bajo nivel de ausentismo.

En esa línea, la fundación Forge obtuvo argumentos similares entre las empresas que habían contratado jóvenes vulnerables egresados de sus programas: 77% de las firmas opinó que los jóvenes que habían llegado de la mano de la fundación eran más responsables, más proactivos y abiertos al trabajo en equipo y la innovación que los empleados que habían llegado de otra manera.

Scotti rescata el plus intangible que viene con esta decisión de negocio. “Los testimonios de los que egresan realmente emocionan. Te dicen: “Por fin sé lo que es tener un trabajo, lo que es tener un ingreso. Les estamos cambiando la vida”, concluye.

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