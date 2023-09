escuchar

Para Miguel Cortez, depender de alguien de su familia para informarse a la hora de votar es algo no deseado pero habitual. Como persona sorda, se ha topado con muchas barreras para acceder a las comunicaciones políticas: “Durante los debates presidenciales, no entendía nada y tenía que molestar a alguien para que me hiciera de intérprete”, explica.

Sin embargo, este domingo esa es una realidad que va a cambiar para muchas personas con discapacidad que, como él, se sintieron “dejadas de lado”. Miguel, que tiene 45 años y se dedica hace 20 a asesorar a intérpretes de lengua de señas, va a formar parte del equipo que se encargará de transmitir los debates presidenciales del domingo 1 y 8 de octubre. Serán, prometen, los más accesibles de todos los que se hicieron hasta ahora.

Por qué es el debate más accesible . El de este domingo a las 21 horas es el primero que se hará de manera tal que las personas con discapacidad visual, auditiva o intelectual no encuentren ningún obstáculo para acceder a lo que comuniquen y debatan los cinco candidatos: Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

Será así porque incluye una serie de medidas adicionales que fueron elaboradas por el Observatorio de Accesibilidad de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Defensoría del Público, que trabajó junto a la Cámara Nacional Electoral, encargada de organizar el debate.

A cuántas personas beneficia . No se puede precisar. pero solo teniendo en cuenta la comunidad de personas con discapacidad auditiva, hay que hablar de más de 500.000. Porque si bien no existe un censo, asociaciones del sector calculan un número mayor a 70.000 personas sordas y más de 450.000 con algún tipo de discapacidad auditiva.

“Si el debate es accesible, todas esas personas con algún tipo de discapacidad pasan a ser reconocidos realmente como ciudadanos y pueden ejercer su derecho a votar con más plenitud”, reflexiona Miguel.

¿Dónde se va a poder ver la transmisión accesible? En un canal de YouTube de la TV Pública que interpretará en Lengua de Señas Argentina (LSA).

Las principales medidas de accesibilidad

La pantalla estará dividida en dos partes iguales para mostrar en una al candidato y en la otra al intérprete de LSA.

La transmisión ofrecerá planos frontales con una cámara por candidato para que quienes lean los labios puedan hacerlo con más facilidad.

Se buscará garantizar la fidelidad del sonido y no usar música que interfiera con la voz de los expositores.

Se viene el Debate Presidencial 2023: garantizar una comunicación accesible y efectiva es nuestra responsabilidad como medio público.@YairCybel y la @DefdelPublico te traen el paso a paso para acceder al debate de acuerdo a tu dispositivo tecnológico.



Seguí todo lo referido a… pic.twitter.com/yRspkuclWW — Televisión Pública (@TV_Publica) September 29, 2023

“Estas medidas son el resultado del pedido de una comunidad”, explica Soledad Fuentes, la coordinadora del equipo de intérpretes que trabajará este domingo. Ella preside la Asociación Creando Nexos, que va a realizar la transmisión.

“El tamaño del recuadro importa tanto como captar de manera fiel a los candidatos. Con esas dos medidas los usuarios de lengua de señas pueden tener una traducción más fiel de lo que se dice y conocer verdaderamente a los y las candidatas”, asegura Silvina Abregu, una de las intérpretes que trabajará para la transmisión en YouTube.

Muchas veces sucede que los recuadro en la televisión son tapados con el graph o se achican por cuestiones estéticas y los usuarios de la lengua de señas son muy diversos: “Algunos tienen alguna discapacidad visual y eso les dificulta ver de manera clara las señas o gestos en una pantalla reducida. Muchos de ellos también se apoyan en la lectura de labios y eso se suele perder en un recuadro tan chiquito”, explica Abregu.

El entrenamiento de los intérpretes . “Durante las últimas semanas preparamos nuestra participación: repasamos desde los ejes que se discutirán, el orden en el que se irán presentando y hasta las formas de hablar y expresarse de cada uno de los candidatos”, explica la intérprete.

¿Qué ocurrirá en la transmisión de la televisión? Va a haber dos equipos conformados cada uno por tres intérpretes y una persona sorda formada en ambas lenguas (de señas y oral). Uno de ellos saldrá en el recuadro pequeño del canal de televisión y estará presente en la ciudad de Santiago del Estero, donde se hace este primer debate. El otro se quedará en la ciudad de Buenos Aires para la transmisión más accesible a través del canal de YouTube.

Los presentadores explicarán las herramientas de accesibilidad que ofrece la transmisión.

La iluminación del escenario será adecuada para no generar sombras ni destellos que dificulten la visión.

Se aconseja una escenografía simple, con pocos elementos lo suficientemente grandes y definidos.

En relación al formato del subtitulado automático (se activa con el control remoto), se sugirió que la tipografía y el fondo tengan un contraste de color, un tamaño legible y que se ubique en el margen inferior de la pantalla y dentro del área de seguridad, sin interponer zócalos.

Las recomendaciones para los presentadores y los candidatos.

Utilizar lenguaje claro, conciso y sencillo que favorezca la comprensión de todas las audiencias (evitar el empleo de tecnicismos).

Conservar una modulación adecuada, hablar con una velocidad y tono de voz moderado y hacer breves pausas entre ideas, sin elevar la voz ni superponerse sobre otros participantes.

Si se utiliza alguna modalidad de presentación de texto, se recomienda indicar que: “En pantalla se lee…”.

“Estos cambios no tienen precedente”, asegura Miguel y continúa: “Es un antes y un después en materia de reconocimiento de derechos. Me siento mirado y valorado, por fin soy un sujeto de derecho: soy sordo y por sobre todas las cosas, argentino”.

¿A qué van a poder acceder después del debate?

Luego de los debates estará disponible en la web de la Defensoría el texto plano desgrabado de todo lo expresado, una medida importante para facilitar el acceso de las personas con alguna discapacidad intelectual.

En el canal de YouTube quedarán ambos videos con subtítulos.

¿A qué se deben estos cambios? “Recibimos un caudal de denuncias importantes en la Defensoría en cuanto a la falta de subtitulado y señas”, asegura Miriam Lewin, defensora del Público, y detalla: “En el debate de vicepresidentes, que no fue oficial, hubo una ausencia de estas recomendaciones: los candidatos fueron grabados de costado, había interrupciones, no tenía lenguaje de señas. La comunidad sorda estuvo muy atenta a estas faltas. Y cuando una situación así se da en el tema electoral y programas políticos, esto tiene más relevancia porque se trata de una vulneración al derecho de acceso a la información”.

Según la ley 26.552, que regula a los servicios de comunicación audiovisual, los canales de televisión de aire deben contar con el “subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción”. Sin embargo, los mismos intérpretes y personas con discapacidad señalan que esto no siempre se cumple o no se hace de forma correcta. Esto muchas veces se debe al desconocimiento.

¿Dónde puedo hacer mi reclamo?

Si el derecho a acceder a una comunicación accesibles es vulnerados, se puede hacer un reclamo en la web de la Defensoría del Público:

En el botón “Dificultad de acceso”, podés reclamar por incumplimiento de accesibilidad en los medios (lengua de Señas Argentina, subtitulado y audiodescripción). También lo podés hacer si tenés problemas con la TDA o inconvenientes por falta de acceso a una frecuencia.

