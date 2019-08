Salir adelante. Fue madre adolescente, y logró tener un trabajo en blanco

Micaela Urdinez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2019 • 00:11

Jennifer Araujo es una chica de 21 años que nació en el seno de una familia muy humilde, en el barrio Purayuí, en Corrientes. Durante su infancia y adolescencia tuvo que enfrentar muchas discriminaciones: su papá que entraba y salía de la cárcel, el pertenecer a una familia de "carreros" y el haber sido madre adolescente a los 19 años.

"A mí siempre me decían que un hijo te arruina la vida pero para mí si vos querés y pedís ayuda, podés. Es simple. Yo quedé embarazada, terminé la escuela, conseguí un trabajo, quiero estudiar. Levanté sola mi casa y no tengo un plan social que me ayude", dice Jennifer, con lágrimas de satisfacción en los ojos.

Con mucho esfuerzo, terminó la escuela siendo escolta, tiene un trabajo en blanco y se desvive por darle un presente digno a su hija. Gracias al apoyo de su familia, de algunos docentes y de la Fundación Cruzada Argentina, Jennifer consiguió cada uno de los objetivos que se había propuesto. Su historia de lucha integra la cuarta entrega de Redes Invisibles, un proyecto de LA NACION que apunta a demostrar cómo los prejuicios limitan las posibilidades de futuro de los jóvenes de contextos más vulnerables y profundizan su situación de exclusión. Y que también cuando aparecen personas que les dan las oportunidades que se merecen, estos chicos logran romper con el círculo de la pobreza.

