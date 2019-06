Comproagro conecta gratuitamente al agricultor colombiano con sus clientes, sin intermediarios. Tiene más de 26 mil usuarios en 29 departamentos del país y su creadora quiere que sea aplicada en otros países. Crédito: El Tiempo

Duvan Alfonso Alvarez De las Salas SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 15:08

"Don Óscar, buenas tardes. Vimos su producto en internet y estamos interesados en comprarle". Así fue la primera llamada que recibió hace dos años Óscar Garzón, un agricultor colombiano, de un cliente que vio sus productos en la página web de Comproagro.

"Desde que publiqué mis lechugas en internet me han llamado muchas veces. Estoy muy feliz porque el poder negociar directamente con el cliente permite que tenga las ganancias adecuadas", explica el productor de hortalizas y tubérculos, que obtiene el doble de ganancias al vender sin intermediarios.

Creada en 2015 por Ginna Jiménez, Comproagro es una plataforma en internet en la que los campesinos de Colombia ofrecen sus productor directamente a los consumidores, pudiendo negociar tanto el precio como la forma de pago y entrega.

Ginna, quien en ese entonces tenía apenas 15 años, se inspiró cuando unos funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones llegaron a su colegio para apoyar proyectos de negocio a través de herramientas digitales. Y cuando regresó a su finca en el municipio de Toca, en el departamento colombiano de Boyacá, les comentó a su hermano y su mamá su plan. "Hagamos una aplicación en la que todos los campesinos del país puedan vender sin intermediarios y que por fin vean las ganancias de sus esfuerzos", les dijo.

El problema con los intermediarios, como explican los mismos agricultores, es que compran los productos a un precio muy bajo y luego los revenden a un precio mucho mayor.

Ginna a diario toma fotos de los avances de sus cultivos para mantener a sus compradores informados a través de las redes sociales de Comproagro. Crédito: El Tiempo

"Un intermediario nos ofrece 500 pesos colombianos (15 centavos de dólar) por una palta. Al no tener más opción, le vendemos el producto. Luego lo vende en 2.000 pesos (71 centavos de dólar), es decir que ganó el triple que nosotros, que nos partimos la espalda cultivando esa palta", explica Jhonatan Lozano, productor de moras en el sur de Colombia.

Lozano es otro agricultor feliz con la aplicación. Ha recibido muchas llamadas en las que además de vender con casi el doble de ganancia, vende todos sus productos de una sola vez.

La plataforma no genera ganancias para su creadora. "La idea desde un principio ha sido que todo sea gratis", explica Jiménez. "No es justo que el campesino pague por esto teniendo que pagar altos precios por los insumos para su producción", explica la joven, que ya tiene 20 años.

Cuando en el 2016 Comproagro fue reconocida como iniciativa social de paz, en la categoría de emprendimiento y generación de empleo por la Federación Nacional de Personerías, tenía alrededor de 150 campesinos registrados. Actualmente tiene más de 26.000 usuarios en 29 departamentos de Colombia.

La papa es el otro cultivo de Ginna y su familia, cada cuatro meses cosechan el tubérculo que luego venden a sus clientes directos. Crédito: El Tiempo

"Nuestra forma de promocionar la aplicación fue inicialmente por el 'boca a boca'. Mi mamá, mi hermano y yo trabajamos muy duro y logramos que algunos medios de comunicación hablaran de nosotros, así se fueron uniendo más y más campesinos", asegura Jiménez.

El caso del apicultor Alexánder Martínez es distinto. A través de la plataforma, su miel se vende a un precio más bajo que el usual. "Sin embargo, esto no es malo. A mis clientes 'normales' les vendo algunos frascos, pero cuando me llaman por Comproagro logro vender toda mi producción de una sola vez. Eso me genera mucha ganancia y muy rápida", dice.

José Martínez y Carlos Muñoz piensan que Comproagro necesita adaptarse a nuevas necesidades. Ambos agricultores han sido contactados varias veces, pero no han podido vender porque siempre los llaman fuera de la época de cosecha. "Me gustaría poder poner el estado del cultivo en tiempo real para que el consumidor sepa cuándo estará listo", dice Martínez.

Jiménez ya tiene detectadas las propuestas de mejora. "Un ingeniero de sistemas se unió al equipo para mejorar la plataforma, pero no tenemos muchos recursos. La idea es añadir un chat para que los campesinos actualicen constantemente el estado del producto", explica la joven.

El sueño de esta emprendedora es que su plataforma se convierta en el 'Mercado Libre' de los campesinos y que siga siendo gratuito. Para mantenerse, Jiménez y su familia también venden sus cosechas a través de la aplicación.

Además de beneficiar a los campesinos, Comproagro genera más de 30 empleos directos gracias a su centro de acopio en Toca, donde madres solteras pelan y limpian los productos.

Alrededor de 30 madres solteras trabajan con Ginna pelando cebollas, las cuales venden a diario a los contactos realizados a través de Comproagro. Crédito: El Tiempo

Actualmente, la joven estudia, becada, administración de negocios internacionales en la Universidad de Boyacá. Su hermano Brayan, que estudia ingeniería civil, se encarga de administrar el negocio junto a su madre, Rosalba.

"Quiero que la plataforma sea internacional, que nuestros campesinos puedan exportar sus productos y que los campesinos de otros países también puedan usar nuestra aplicación", concluye Jiménez.

7.700 millones, una iniciativa de Sparknews

El autor es periodista del diario El Tiempo. Este artículo se publica como parte de 7.7 Mil Millones, una iniciativa internacional y colaborativa que reúne a 15 medios de comunicación de todo el mundo para centrarse en soluciones en favor de la inclusión social, económica y ciudadana.