Un grupo de investigadores y ONG registraron que en el último año murieron 151 personas en situación de calle en todo el país

En los últimos 12 meses, 151 personas en situación de calle murieron en la Argentina, según un informe difundido hoy por un grupo de investigadores y ONG. De ellas, 70 fallecieron en medio de las bajas temperaturas registradas entre mayo y agosto.

La cifra surge de la nueva edición del Registro Único de Violencias (RUV) hecho por un equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la UBA y la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle.

El informe, difundido este mediodía en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, registró las muertes ocurridas entre el 18 de agosto de 2025 y el 19 de agosto de este año.

1 ¿Cuáles fueron las causas de muerte?

Según reconocieron durante la presentación del informe, no pudieron determinarse las causas de las muertes.

“Que 70 se hayan dado en un contexto de bajas temperaturas es preocupante porque habla de una falta de asistencia integral en un contexto de frío”, explicó la investigadora del Conicet y doctora en Psicología Jorgelina Di Iorio, a cargo del informe.

2 ¿Cómo se relevaron las muertes?

El registro se confeccionó a partir de tres fuentes:

Notas publicadas en medios digitales de alcance nacional.

Los registros que hacen las organizaciones que acompañan y asisten a personas en situación de calle en los distintos puntos del país.

Pedidos de información estadística a organismos públicos.

3 ¿Dónde fueron registradas las muertes?

El reporte registra fallecimientos en 22 de las 24 jurisdicciones del país:

Está encabezado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 28 muertes, y la provincia de Buenos Aires, con 27. Le siguen Córdoba (10), Salta (10), Entre Ríos (9), Mendoza (9), Neuquén (9), Santa Fe (9), San Juan (7), Río Negro (6), Corrientes (4), Jujuy (4), San Luis (4), Tucumán (4), Chubut (3), Chaco (2), Misiones (2), Santa Cruz (2), Formosa (1), La Pampa (1), Santiago del Estero (1) y Tierra del Fuego (1).

LA NACION consultó a autoridades del Gobierno porteño y de la provincia de Buenos Aires para contrastar las cifras difundidas hoy pero al cierre de esta edición ninguno de los dos ofreció información específica sobre el tema.

4 ¿Los datos son representativos?

Di Iorio afirmó que puede haber un subregistro de casos por la forma en que deben recabar la información. Esto se debe a que los gobiernos municipales o provinciales no llevan un registro de la cantidad de muertes de las personas en situación de calle. “Son una población oculta y criminalizada”, consideró.

5 ¿Las muertes van en aumento?

La cifra de fallecimientos, 151, es superior a la registrada en el informe del año pasado, cuando se identificaron 147 muertes en todo el país.

Si bien Di Iorio explicó que “puede haber un subregistro de casos”, la cantidad de muertes registradas por estos informes viene aumentando desde 2024, cuando se registraron 135 muertes

Más información:

Si notás que la salud de una persona en situación de calle está en peligro, tenés que llamar a los números de emergencia de tu distrito para que la asistan de manera inmediata: