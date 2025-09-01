En el último año murieron 147 personas que vivían en la calle: “Unos 50 casos se dieron cuando hizo mucho frío”

Durante el último año, en la Argentina se registraron 147 muertes de personas en situación de calle, 50 de las cuales ocurrieron en un contexto de bajas temperaturas.

La información surge de la nueva edición del Registro Unico de Violencias (RUV), una herramienta cogestionada por un equipo de investigación con sede en la Facultad de Psicología de la UBA y la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle.

Se trata del cuarto año consecutivo en el que se presenta este relevamiento. El nuevo registro de muertes, que contabiliza los fallecimientos ocurridos entre el 16 de agosto de 2024 y el 15 de agosto de este año, dio un número superior al del informe del año pasado, cuando identificaron 135 fallecimientos en todo el país.

“Aunque no están claras las causas de muerte en todos los casos, sí nos parece preocupante que 50 se hayan dado en un contexto de bajas temperaturas”, explica Jorgelina Di Iorio, investigadora del Conicet y doctora en Psicología, cargo del trabajo, que fue difundido la semana pasada.

Los fallecimientos se registraron en 21 de las 24 jurisdicciones del país. La Ciudad de Buenos Aires lidera la lista con 28 muertes. Le siguen la provincia de Buenos Aires, con 25, y las ciudades de Salta y Mendoza, con 13 cada una.

Para contabilizar los casos, el equipo del RUV se vale de dos fuentes de información. Por un lado, la cobertura periodística que hacen sobre el tema medios de comunicación digitales de alcance nacional. Además cuentan con puntos de denuncia gestionados por organizaciones sociales y grupos que trabajan en la temática.

Desde la organización explicaron que estos espacios están mayormente ubicados en la ciudad de Buenos Aires aunque también hay en Mendoza capital y en Bariloche. Asimismo, puntualizaron que no se trata de una serie histórica, comparable entre sí, porque los puntos de registro fueron variando en el tiempo.

LA NACION consultó al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA, organismo encargado de las políticas de inclusión para las personas en situación de calle, para conocer su opinión sobre estos datos pero desde el organismo prefirieron no hacer declaraciones. Este medio también se contactó con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la segunda jurisdicción con más muertes. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad consideraron que si bien la provincia aparece segunda en cuanto a cántidad de muertes, esa cifra debe contextualizarse en función de la población total de la jurisdicción.

Con respecto a las 147 personas que perdieron la vida, el estudio puntualiza que solo pudieron identificar con nmbre a 91 de los casos.

También relevan agresiones

Según el mismo relevamiento, durante el último año se registraron 345 hechos de violencia en todo el país, que afectaron a, por lo menos, 575 personas en situación de calle. Se trata de situaciones de violencia institucional (de parte de las fuerzas de seguridad o funcionarios públicos), sociales (de parte de otros ciudadanos) y estructurales, relacionadas con el contexto de vida de estas personas

La primera edición del RUV se hizo pública en en 2022. Desde entonces, se fue dando un progresivo aumento del registro de este tipo de violencias. Así, mientras que durante el primer año se denunciaron 125 hechos, al año siguiente ya fueron 233 y en 2024 se expusieron 320.

En lo que respecta a los 345 que tuvieron lugar el último año, el informe puntualiza el distrito en el que cada una de las situaciones de violencia tuvieron lugar. De acuerdo con los resultados, en 22 de las 24 jurisdicciones del país se registraron hechos de violencia.

La ciudad de Buenos Aires encabeza la lista con 80 hechos; seguida por Salta, con 52; y la provincia de Buenos Aires, con 49, de los cuales casi la mitad de las situaciones (el 47%) tuvieron lugar en la ciudad de Mar del Plata.

