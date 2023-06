Realidad y magia: la visión de Apple y nuestra visión del mundo

escuchar

Cuando el lunes Apple, a través de su CEO, Tim Cook, anunció y exhibió su nuevo producto Vision Pro, supimos que no era un lanzamiento más. No se trata sólo del mejor fabricante de hardware de la historia: es un producto que pretende inaugurar una categoría de dispositivos que, aunque no tengan en el futuro a éste como el más exitoso, lo tendrán como antecedente.

Ya lo sabemos: desde que el iPhone se convirtió en el dispositivo que alteró nuestra vida cotidiana, el análisis de aquella presentación de Steve Jobs, 2007, se volvió tema de estudio. Las acciones (bursátiles) y las expectativas sobre los nuevos lanzamientos de Apple merecen un lugar en los libros de historia.

El lunes, una gran lente curva con las señas particulares del diseño de la marca y un sistema operativo propio y novedoso (visionOS), además de funcionalidades de avanzada en el registro y procesamiento de la información del entorno en milisegundos, despertaron las comparaciones tanto con el fracasado Google Glass como con la estética de la ficción de Ready Player One (Steven Spielberg, 2018). Se trata justamente de un nuevo producto que contiene una “visión” sobre el futuro de la relación humana, no ya con los dispositivos como una extensión de las habilidades y extremidades corporales sino de la interacción con el mundo que nos rodea. E introduce de manera masiva la llamada “computación espacial” (aunque hoy son prototipos para entendidos es una de las empresas más valuadas e influyentes del planeta)

Los artefactos recién se repartirán en 2024 y cuestan 3500 dólares. Pero ya puede verse la continuidad de aquella revolucionaria pantalla táctil del smartphone en este visor que se maneja con los ojos y con íconos que se clickean moviendo los dedos. Magia.

Un video de Apple muestra el funcionamiento de Vision Pro, sus anteojos de realidad mixta

Doce cámaras que registran y reproducen el exterior, generando un conflicto conceptual entre la “realidad aumentada” (una descripción todavía válida, si no profundizamos filosóficamente en ninguno de sus dos términos), la “realidad virtual” (de hecho, lo que vemos es una reproducción digital) y hasta el mentado “metaverso” (como un ámbito digital en el que desarrollamos de manera inmersiva tareas antes físicas). La pureza en los términos, en rigor, parece una quimera: lo híbrido y las paradojas forman parte inseparable del paisaje que se busca abordar. O realidad mixta: miramos a través de una interfaz a la vez que ingestamos e interactuamos con información pero sin abstraernos del ambiente. Reconfigurar nuestra relación con el entorno. Magia al cuadrado.

Podemos ir más atrás, y leer la descripción de Steven Levy sobre el revolucionario iPod, de octubre de 2001, como emblema del comienzo del siglo XXI, hoy una pieza arqueológica: le dedicó un ensayo de 250 páginas sobre su diseño y funcionalidades y su impacto en la cultura a la que llamó simplemente “la cosa perfecta”.

The Perfect Thing, de Steven Levy

Apple, finalmente, intenta hacerlo de nuevo. Y, como admitió Mark Zuckerberg, se corre del metaverso, que busca reproducir digitalmente la experiencia social, su viejo anhelo que luce postergado o inconcluso por la aún baja adopción. La visión de Apple parece más real. Sí, es un juego de palabras.

Más allá de la coyuntura, el hecho coincide con una oportunísima edición en español de un ensayo medular escrito por el investigador Erik Davis. Analista profundo de la contracultura desde California, entre San Francisco y el Silicon Valley, lanzó años atrás Tecgnosis, un audaz abordaje de la relación entre el humano y la tecnología, especialmente las de la información, en el que defiende el rol inseparable de la comunicación en la dimensión cultural de la especie. Y desde allí se dedica a bucear en las conexiones religiosas, místicas y espirituales que rodean esa relación.

Tecgnosis, de Erik Davis

Para él, el medio es mucho más que el mensaje: es inseparable de la experiencia misma del conocimiento. Tecgnosis. Se lee en el prólogo de Davis de 1998 y se aplica sobre el lanzamiento de Apple el primer lunes de junio de 2023: “Cuando inventamos un nuevo y relevante dispositivo de comunicación –tambores, rollos de papiro, libros impresos, computadoras– estamos reconstruyendo parcialmente el yo y el universo, creando nuevas oportunidades –y nuevas trampas– para el pensamiento, la percepción y la experiencia social”. Ya se verá…

