“La baja de la inflación es uno de los pilares que explican siempre el apoyo a Milei entre la gente”, dice. “En términos de opinión pública, la baja de inflación es el logro más importante del Gobierno”, sostiene. Pero ese activo llegará a 2027 más golpeado”, advierte. “Milei perdió popularidad este año, pero en los últimos cuatro o cinco meses, está estable. El Índice de Confianza del Gobierno dio dos meses consecutivos subiendo poquito, en el margen, pero es la primera vez en el año que sube dos meses consecutivos”, aclara. “Pero si uno mira la foto un poquito más grande, se ve que durante seis meses, desde febrero hasta julio, cuando fue el piso del índice, el Gobierno cayó constantemente”, agrega. “Hoy, el Gobierno sigue arriba en la primera vuelta, pero no llega a los 40 puntos, y hay incertidumbre en el balotaje”, precisa. “Soy de los que cree que al Gobierno le convendría más una elección con PASO que sin PASO”, apunta. “Si el Gobierno logra eliminar las PASO es que el acuerdo con los gobernadores está avanzando y si esto es así, el mercado le da más probabilidad a un escenario de mayor competencia para el Gobierno”, señala. “Se espera que toda esa construcción lleve a un tono de campaña del Presidente mucho más moderado que el de todos estos meses. Eliminar las PASO se percibe como una señal en esa dirección”, sigue. “Está claro que a este Gobierno la economía se le frenó. Impactó en toda la economía en general, pero principalmente en sectores de clase media baja y sectores bajos”, afirma. “La caída de la popularidad del Presidente, sobre todo en la primera parte del año, está vinculada al origen económico. La incapacidad de progresar económicamente, más allá de los esfuerzos individuales, genera esa desilusión”, profundiza.

“Si solo votaran los hombres, Milei ganaría en la primera vuelta. Si sólo votaran las mujeres, Milei no sería electo Presidente. Esa diferencia es difícil que se explique sólo por razones económicas”

“Hay sectores sociales, sobre todo mujeres, que no toleran más el estilo del Presidente”, destaca. “El aumento del rechazo a Milei entre las mujeres es una explicación clara de que lo que le estuvo pasando al Gobierno no se trata sólo de la economía”, desarrolla. “Si sólo votaran los hombres, Milei ganaría en la primera vuelta. Si sólo votaran las mujeres, Milei no sería electo Presidente. Esa diferencia es difícil que se explique sólo por razones económicas”, subraya. “La diferenciación de Patricia Bullrich contribuye a generar más incertidumbres en el mercado: ven que uno de los principales socios políticos del Gobierno le marca la cancha”, sostiene. “El tiempo de los mercados se aceleró: están tomando medidas que habitualmente ocurren en año electoral”, alerta. “El mercado se enfoca en si el Gobierno logra o no eliminar las PASO: entienden que para eliminar las PASO se necesita una mayoría absoluta. Para eso, en el Congreso se requiere un acuerdo con los gobernadores”, explica. “Eliminar las PASO se percibe como una señal en esa dirección”, analiza. “Con lo que estuvimos viendo en los mercados estas semanas, el Gobierno cada vez tiene menos margen de maniobra para no mandar señales claras y contundentes de que va a ir por un acuerdo electoral amplio para generar una coalición lo más grande posible capaz de enfrentar al peronismo”, asegura. “Hoy pareciera haber poco margen para ir por la estrategia de la fragmentación, la polarización, el refuerzo de una identidad fuerte, que fue lo que el Gobierno hizo en 2023 y en 2025”, sintetiza. “La crisis de representación que explotó en 2023 y que trajo y generó a Milei como Presidente no desapareció”, advierte. “Hay un nivel de rechazo y alejamiento importante que este Gobierno todavía no revirtió y que no se va a revertir hasta que la Argentina no tenga tres o cuatro años seguidos de crecimiento económico que empiece a solidificar la relación entre la sociedad y los sectores de liderazgo”, resume. “En un focus group en el interior de una provincia, una mujer dijo la frase que me marcó: ‘si vuelve el peronismo, vuelve el quilombo’”, comenta. “Que en sectores de demografía trabajadora popular de la Argentina empiece a asociar al regreso del peronismo con el regreso del caos es muy fuerte: la gobernabilidad, el orden, era uno de los pilares identitarios del peronismo. El peronismo como el que viene a ordenar el desorden”, sigue y agrega: “Más cuando uno de los factores que se le reconoce al Gobierno es lo contrario, la idea del orden”. “Ahora el peronismo está empezando un proceso similar al del radicalismo pos fracasos de Alfonsín y De la Rúa”, resume. “Hoy la regeneración de expectativas también está muy pinchada”, alerta. “Este es un Gobierno que le tranquilizó la vida cotidiana a la gente. La baja de la inflación es el factor principal”, reflexiona. “Ese concepto de orden, una combinación del orden traído por Patricia Bullrich más el orden traído por el programa de estabilización de Toto Caputo, todavía le rinde al Gobierno. Es una de las claves para el año que viene: si el Gobierno logra o no mantener ese concepto y no se le desorganiza la vida cotidiana a la gente”, concluye.

El respetado consultor y analista político Alejandro Catterberg estuvo en La Repregunta. Catterberg es socio fundador y director de Poliarquía Consultores.

Milei y economía: ¿optimismo o pesimismo? Mercados: ¿les importan las PASO, pero no por el motivo esperado? Voto peronista: ¿en 2027 Milei puede conquistarlo como en 2023? Orden vs caos: ¿por qué hoy Milei representa el orden y el peronismo, lo contrario? Peronismo, ¿en crisis terminal o no? Voto Rappi: ¿sigue apoyando a Milei o ya no? Mujeres: ¿por qué Milei no sería Presidente si sólo votaran las mujeres? Moderación o estilo Milei en escalada, ¿qué le conviene para 2027? Gobernadores y acuerdos políticos, ¿una buena señal?

Aquí, la entrevista completa.

Milei y economía. ¿Optimismo o pesimismo?

-Por un lado, están los indicadores de riesgo país, dólar y activos argentinos que se presentan como un termómetro preocupante: muestran niveles inquietantes. Y por el otro lado, está el Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Di Tella y Poliarquía. Muestra dos meses de mejora de la confianza en el gobierno: 4,1 por ciento más respecto al mes pasado. ¿Cuál es realmente la realidad? ¿Cuál es la expectativa que despierta Javier Milei y el plan económico hacia 2027: optimismo o, al contrario, pesimismo?

-Tratemos de poner en contexto dónde estamos parados. Uno, estamos en un momento de alta incertidumbre en los mercados, de desconfianza. Es consecuencia de varios hechos ocurridos a lo largo del año. Por un lado, un Gobierno que ha perdido dinámica y espontaneidad, que ha perdido conexión con sectores de la sociedad a lo largo de este año, sobre todo en el primer semestre. Además, indicadores financieros que son muy importantes, que responden a cómo los inversores imaginan y prevén la dinámica que viene y a la incertidumbre que les genera. Es un Gobierno que se debilitó porque este año la economía perdió dinamismo con respecto al año pasado. Estamos en una discusión semántica planteada por funcionarios que parece hasta medio zonza: se discute si técnicamente es recesión o no cuando lo que hay es un nivel de falta de actividad, de falta de consumo, de falta de creación de empleo muy notable comparada con el año pasado. Discutir si estamos en recesión técnica o no no tiene sentido. Está claro que a este Gobierno la economía se le frenó.

El presidente Javier Milei en Paraguay, esta semana Presidencia

-El foco en la discusión técnica es un síntoma de que el Gobierno no puede mostrar resultados más contundentes.

-Es una economía que se frenó e impactó en toda la economía en general, pero principalmente en sectores de clase media baja y sectores bajos estructurados. Esto contribuyó a que la popularidad del Presidente cayera. Gran parte de todo esto no ocurrió ni hoy ni el mes pasado. Ocurrió en el primer semestre. De hecho, en los últimos meses, algunos de estos indicadores de actividad empezaron a recuperarse. A esa caída de popularidad por temas económicos, se le sumó una caída de popularidad por temas de orden institucional y político. El Gobierno fue perdiendo uno de sus factores diferenciales, la idea de que venía a ser distinto al resto del sistema político y de la dirigencia.

-¿Se refiere al caso Adorni?

-Sí, ese caso. También, desde hace ya varios meses, el regreso del Presidente a un nivel de violencia verbal y gestual. Hay sectores sociales, sobre todo mujeres, que no lo toleran más. Además, la conflictividad interna dentro del Gobierno. Esta misma caída por temas políticos institucionales se ve más reflejada en la gente que votó a Patricia Bullrich en 2023. Eso fue forzando a la senadora a marcar la cancha, a diferenciarse y dejar bien en claro cuál es su visión sobre varios de los temas. Eso, a su vez, contribuye a generar más incertidumbres en el mercado: ven que uno de los principales socios políticos del Gobierno le marca la cancha. Es una combinación de caída de popularidad y caída del nivel de actividad. A principio de año, en las encuestas, el Gobierno se encaminaba a una reelección con un camino muy abierto. Hoy la elección ya no se presenta tan despejada, se encamina a una segunda vuelta y con un balotaje ajustado, según todas las encuestas. Eso hizo que el tiempo de los mercados se acelerara:hoy están tomando medidas que habitualmente ocurren en el mismo año electoral, y eso en un contexto internacional muy difícil. Entonces, se suma la caída de la popularidad del Gobierno; las conflictividades políticas internas; el freno de la economía real. Y todo eso en un contexto internacional de subas de tasas, de derrotas en Latinoamérica de aliados del Presidente, como Bolsonaro en Brasil, y de la derrota de Trump en Estados Unidos, que genera algunas dudas sobre si un Trump debilitado puede ayudar al Gobierno de la misma forma en que ayudó el año pasado. Y además, un mercado que empieza a sufrir muchas dudas sobre las tecnológicas con la caída en el mundo de la Inteligencia Artificial (IA) y de los stock de IA, que venían empujando. Es una tormenta perfectita que hace que, desde hace unas semanas, los sectores financieros empiecen a protegerse, entre comillas, de una incertidumbre: creen que la Argentina podría terminar mal.

“Con lo que estuvimos viendo en los mercados estas semanas, el Gobierno cada vez tiene menos margen de maniobra para no mandar señales claras y contundentes de que va a ir por un acuerdo electoral amplio para generar una coalición lo más grande posible capaz de enfrentar al peronismo”

Mercados. ¿Por qué les importan las PASO, pero no por el motivo esperado?

-El Gobierno se encamina a suspender las PASO para evitar el efecto post PASO que sufrió Mauricio Macri en 2019, con el lunes negro del 12 de agosto después de la sorpresa electoral. ¿En realidad ya se está viviendo una especie de clima post PASO, aún sin PASO?

-No, falta mucho. Ni siquiera coincido con que el Gobierno quería suspender las PASO para evitar ese riesgo. Puede ser que fuera uno de los elementos, pero cuando el Gobierno se planteó la reforma electoral estaba muy arriba en las encuestas. Cuando esta reforma electoral se empezó a hablar y cuando se empezó a pensar en eliminar las PASO, hace muchos meses atrás, no estaba planteado el escenario electoral como está hoy. Hoy, el Gobierno sigue arriba en la primera vuelta, pero no llega a los 40 puntos, y hay incertidumbre en el balotaje. Es cierto que eliminar las PASO extiende un poco el espacio de maniobra para que el Gobierno gestione de acá al primer semestre del año que viene. Si se aprueba el proyecto, las candidaturas se definen hacia fines de agosto: será una campaña electoral corta, de dos meses, hasta fines de octubre. En cambio, si se mantiene el sistema de las PASO, como sabemos por experiencia, el verano es todo rosca política, negociación y para abril y mayo tienen que empezar a definirse los nombres del Presidente, vicepresidente, senadores y diputados.

Aprobación de la suspensión de las PASO. Buenos Aires, este jueves, en el Senado Nicolas Suarez

-Según su análisis, ¿cuál era el objetivo central del Gobierno en el momento en que surge la idea de suspender las PASO, o eliminarlas incluso? ¿No hay un cambio en ese objetivo en el contexto actual?

-En ese momento, el objetivo principal era quitarle una herramienta a la oposición. Las PASO le podían servir a la oposición para ordenarse en un contexto de una oposición carente de liderazgos, carente de ventajas claras de algún candidato sobre otro y muy atomizada y fragmentada. Las PASO podían darle una herramienta a esos dirigentes o partidos para aglutinarse y armar una opción anti gobierno. Ese escenario cambió. Es cierto que en un escenario de debilidad relativa del Gobierno, algunos dicen: mejor evitarlas. Además, había un montón de otras cuestiones en la letra chica de la ley. No era sólo eliminar las PASO. Hay temas de financiamiento de los partidos y de la campaña, conformación de las boletas, que también es importante porque había una idea de cómo reestructurar las boletas para permitir que haya acuerdos con los gobernadores y contar con un instrumento para esos acuerdos y así poder configurar las listas de diputados con garantías para ambas partes. Hay componentes de diversas índoles. El Gobierno quería sacar el debate presidencial. Hablo habitualmente con muchos inversores de acá y de afuera. De hecho, vengo de estar una semana entera en Estados Unidos hablando con muchos inversores. Hay una pregunta constante en el mercado. Primero, si el Gobierno va a lograr eliminar las PASO. Esos inversores ni siquiera entienden los contenidos de las PASO. Tampoco se plantean si que haya o no PASO le conviene al Gobierno. Yo soy de los que cree que al Gobierno le convendría más una elección con PASO que sin PASO. Pero vuelvo al mensaje que el mercado está buscando: se enfoca en si el Gobierno logra o no eliminar las PASO y no tanto en la eliminación de las PASO en sí misma. Entienden que para eliminar las PASO se necesita una mayoría absoluta porque es una reforma electoral. Para eso, en el Congreso se requiere un acuerdo con los gobernadores. Si el Gobierno logra eliminar las PASO es que ese acuerdo con los gobernadores está avanzando y si esto es así, el mercado le da más probabilidad a un escenario de mayor competencia para el Gobierno. Todos coinciden en que sería la opción más razonable: no repetir la estrategia electoral del año pasado, eso de competir contra todos los factores de poder, todos los factores políticos simultáneamente. Al contrario, sería construir una coalición más amplia que incluya a gran parte de sus aliados políticos actuales: unos diez o doce gobernadores; el PRO en la Ciudad Buenos Aires y a nivel nacional; una coalición en la provincia de Buenos Aires para no repetir tampoco el error de la elección del año pasado. Que, además, toda esa construcción retenga a Patricia Bullrich. Y que toda esa construcción lleve a un tono de campaña del Presidente mucho más moderado que el de todos estos meses. Eliminar las PASO se percibe como una señal en esa dirección.

Voto peronista. ¿En 2027 Milei podrá conquistarlo como en 2023?

-Una señal de esa fortaleza política necesaria para poder construir una base de sustentación política mayor. Usted dijo varias cosas muy importantes. Por ejemplo, que Javier Milei está perdiendo popularidad. En 2023, uno de los factores de su triunfo fue que logró convertirse en una derecha popular: pudo perforar la coraza peronista en bastiones importantes y llevarse parte del voto peronista. ¿Esa empresa es imposible en 2027?

-No, pero dejame hacer una aclaración y algo muy interesante disparado por lo que acabás de decir. Uno, perdió popularidad este año, pero en los últimos cuatro o cinco meses, está estable. El Índice de Confianza del Gobierno, que inventé hace más de veinte años y que medimos todos los meses y publicamos junto a la Universidad Di Tella, dio dos meses consecutivos subiendo poquito, en el margen, pero es la primera vez en el año que sube dos meses consecutivos. Pero si uno mira la foto un poquito más grande, se ve que durante seis meses, desde febrero hasta julio, cuando fue el piso del índice, el Gobierno cayó constantemente. Pero en los últimos cuatro o cinco meses, hay una estabilidad: un mes un poquito mejor, otro mes un poquito peor, pero básicamente muestra estabilidad. Dos, y yendo a tu pregunta, con el peronismo está pasando algo muy interesante. Como es evidente, el peronismo no ha tenido todavía capacidad de reconstruirse, de generar un liderazgo nuevo que además venga acompañado de una relación nueva con la sociedad, de una propuesta y un discurso y una identidad nuevos.

“Ahora el peronismo está empezando un proceso similar al del radicalismo pos fracasos de Alfonsín y De la Rúa”

-Y de caras nuevas.

-Liderazgos, discursos, relación, identidad: no hay nada de eso. Pero además, el peronismo está en un proceso de debilitamiento muy significativo. A veces se nos escapa por el día a día, pero están los datos. Los senadores peronistas son sólo veinticuatro: es el número más bajo de senadores del peronismo desde la reforma del ‘94. Nunca tuvieron tan pocos senadores. Hay menos de cien diputados peronistas: el número más bajo de diputados peronistas en muchísimo tiempo. No sé cómo fue en la primera elección de Alfonsín, el primer Congreso, la primera Cámara de Diputados. Hoy hay sólo siete gobernaciones en manos del peronismo cuando hace tres años eran catorce y cuando hace ocho o diez años eran casi veinte. Es un peronismo carente de coordinación y liderazgo. Y hay algo más. Una de las cosas más significativas de todas las investigaciones de Poliarquía este año fueron los focus groups. Los hicimos hace unos dos meses en el interior del interior, es decir, en el interior de una provincia, en sectores populares, en clase trabajadora. Fue alrededor de julio y agosto. La narrativa del grupo era gente quejándose de cómo la economía se había frenado, el temor en relación al empleo, el consumo que estaba pinchado en la experiencia propia y en lo que visualizaban. Hago un paréntesis: hay un fenómeno muy llamativo porque la gente dice “los locales están cerrados” y lo asocian directamente a la falta de una economía que crece, a una recesión. Pero muchas veces los locales están cerrados en los pueblos o en las ciudades porque el consumo está cambiando y porque Mercado Libre los está arrasando. Más allá de eso, la descripción del grupo era: tengo miedo a perder el trabajo o tengo que tener dos o tres trabajos, o no me alcanza la plata para llegar a fin de mes, o la cosa está más difícil que el año pasado. Como vos dijiste muy bien, eso dice un sector popular al cual Milei logró llegar en 2023: sectores populares de origen peronista a los que el macrismo u otras fuerzas nunca llegaron. Esa gente ahora está cuestionando al Gobierno por el lado económico. No había comentarios sobre cuestiones institucionales. La moderadora del grupo les dice: “el año que viene se vuelve a votar, ¿entonces ustedes van a volver a votar al peronismo?”. Una mujer dijo la frase que me marcó: “no, si vuelve el peronismo, vuelve el quilombo”. Que en sectores de demografía trabajadora popular de la Argentina se empiece a asociar al regreso del peronismo con el regreso del caos es muy fuerte porque la gobernabilidad, el orden, es o era uno de los pilares identitarios del peronismo. Por un lado, la justicia social, pero también el peronismo como el que viene a ordenar el desorden.

Acto por el día de la militancia peronista en San Fernando Camila Godoy

-El piloto de tormenta.

-El peronismo venía a poner gobernabilidad donde había ingobernabilidad. Del otro lado cuestionaban que hay caos porque el peronismo se encarga de generarlo, pero esa interpretación para un círculo. Para la gente común, había caos y el peronismo llegaba y era un garante de cierto orden. Ahora el peronismo está empezando un proceso similar al del radicalismo pos fracasos de Alfonsín y de De la Rúa. Eso es muy significativo.

-Va cambiando la identidad peronista.

-El peronismo está en un problema de identidad. Que haya sectores que asocien el regreso del peronismo con el nuevo desorden es un cambio muy dramático para el peronismo. Más cuando uno de los factores que se le reconoce al Gobierno es lo contrario, la idea del orden.

Orden vs. caos. ¿Por qué hoy Milei representa el orden y el peronismo, lo contrario?

-¿Ese desorden que identifican ahora algunas zonas de los sectores populares no tiene que ver tanto con un orden-desorden político sino con un orden-desorden macroeconómico? ¿Para la ciudadanía la baja de la inflación es orden?

-Sí, obviamente. Está bien que lo aclararas: no es orden en la calle y menos piquete, que también es parte; es el concepto de una vida más ordenada y más previsible, una vida más tranquila. La baja de la inflación es uno de los cuatro pilares que explicaban siempre el apoyo a Milei entre la gente. Es el que mejor se sostiene. En términos de opinión pública, la baja de la inflación es el logro más importante del Gobierno. Pero no es lo mismo pasar de 300 de inflación a 30 por ciento, como ocurrió en los dos primeros años, que pasar de 30, en el mejor de los casos, a 22 o 25 por ciento el año que viene, o quedarse en 30 por ciento.

-Y en medio de una promesa que quedó en el camino de una inflación empezando con 0 en agosto. El Gobierno se puso una vara que no pudo cumplir.

-El impacto sobre la sociedad de ir de una casi hiperinflación a un inflación del 30 por ciento fue lo que le permitió ganar la elección del año pasado. Pero ese activo, la inflación a la baja, va a llegar el año que viene con menos fuerza, más golpeado. Segundo, la casta. Una de las razones por las que el Gobierno ganó y siempre mantuvo el apoyo fue: somos un gobierno distinto, venimos a sacar los privilegios del sistema. Tomándote un avión privado y yéndote a Punta del Este es difícil decir que sos distinto. Las acusaciones de corrupción y la misma gestión diaria del gobierno, porque gobernar es ser casta, de a poco, con todo eso, se fue perdiendo la idea de “esta gente es distinta, viene a quitar los privilegios, viene a hacer o deshacer cosas que el que el sistema anterior hacía también”. El Presidente se esfuerza individualmente por no perderlo. De ahí, en parte, sus reacciones y sus respuestas. El tercer factor que explicaba la popularidad del Gobierno tiene que ver con la regeneración de expectativas desde que llegó La Libertad Avanza al poder. Hoy la regeneración de expectativas también está muy pinchada. En los dos primeros años, la gente creía que las cosas iban a mejorar, que el año que viene las cosas iban a estar mejor, que el esfuerzo valía la pena,que iba a haber un cambio, que la Argentina entraba en un sendero distinto. Eso también está pinchado. Y queda la cuarta pata de la mesa. Las tres primeras patas de la mesa están bastante golpeadas. La cuarta pata de la mesa es el orden. Este es un Gobierno que le tranquilizó la vida cotidiana a la gente. La baja de la inflación es el factor principal. La inflación era un incendio. La gente tenía que correr.

“Ese concepto de orden, una combinación del orden traído por Patricia Bullrich más el orden traído por el programa de estabilización de Toto Caputo, todavía le rinde al Gobierno. Es una de las claves para el año que viene: si el Gobierno logra o no mantener ese concepto y no se le desorganiza la vida cotidiana a la gente”

-Sí, la inflación generaba ansiedad, angustia.

-Ansiedad, angustia, incertidumbre en las empresas, en la gente, en la sociedad. También orden en la calle: mayor tranquilidad, menos piquetes, menos cortes, menos paros, menos incertidumbre. Una vida más tranquila, una vida más ordenada, una vida más predecible. Ese concepto de orden, una combinación del orden traído por Patricia Bullrich más el orden traído por el programa de estabilización de Toto Caputo, todavía le rinde al Gobierno. Es una de las claves para el año que viene: si el Gobierno logra o no mantener ese concepto y no se le desorganiza la vida cotidiana a la gente.

Voto Rappi. ¿Sigue apoyando a Milei o ya no?

-Esa es la gran pregunta: si esos sectores populares que le dieron a Milei la posibilidad del triunfo, esa transversalidad que tuvo Milei en 2023 y le dio al triunfo electoral, sigue funcionando. Esa percepción de orden tiene que ser transversal. Entonces, la pregunta es en relación al llamado “voto Rappi”, una manera de sintetizar a un nuevo sector social que se estaba consolidando en torno a la idea de una especie de pequeña libertad individual y miraba a Milei como el que podía allanar el camino a esas mini realizaciones personales. Con el crecimiento de la informalidad, ¿el voto Rappi reconfirma esa expectativa puesta en Milei o vivir en carne propia una informalidad cada vez más extendida pone en jaque esa expectativa y ese optimismo respecto de Milei?

-El concepto de “voto Rappi”, muy criticado, lamentablemente, lo inventé yo. La idea era transmitir la noción de que había todo un sector social muy cansado y hastiado de la política, de los privilegios que se observaban en quienes estaban vinculados a las políticas, incluso aquel en un barrio carenciado que recibía una pensión porque tenía un contacto. También buscó reflejar un cambio en las formas de trabajo que ocurre acá y en todo el mundo. Y una búsqueda de resolver la vida por el mérito o por el individualismo propio y no por la conexión o la dependencia o la cercanía a algún político, dirigencia política u organización política.

El "voto Rappi" se identificó con los grandes desilusionados por la política Daniel Basualdo

-Un cansancio por el Estado presente que metía la mano con todos esos incentivos.

-Un Estado presente arbitrario. Dicho eso, hay dos componentes de la pregunta. En el fondo, lo que se reflejaba también era lo que manda siempre, un cansancio muy profundo con la economía. Y había otra cosa que tiene que ver con la forma en que los jóvenes o las generaciones nuevas ven la vida y la economía, muy distinta a la anterior. Ya no se aspira a un trabajo de cuarenta años, estable, sino que se aspira a mucho más nivel de autonomía e independencia. Pero vamos a lo importante: hay una creciente desilusión. La caída de la popularidad del Presidente de este año, sobre todo en la primera parte del año, está vinculada al origen económico. La incapacidad de progresar económicamente, más allá de los esfuerzos individuales, genera esa desilusión. Está por verse si el Gobierno tiene capacidad de revertirla o si esa desilusión se transforma en abstención, o si se transforma en voto opositor. La crisis de representación que explotó en 2023 y que trajo y generó a Milei como Presidente no desapareció. Sigue habiendo niveles de desconfianza absolutos y generalizados en la sociedad. No estamos en los niveles de 2022 y 2023, ni en los niveles de 2001 y 2002, que eran equivalentes a los de 2022 y 2023. Pero estamos en un contexto donde no hay dirigentes políticos con apoyo popular o con valores más positivos que negativos. No hay instituciones, salvo excepciones, que generen confianza mayoritaria en la sociedad. Hay un nivel de rechazo y alejamiento importante que este Gobierno todavía no revirtió y que no se va a revertir hasta que la Argentina no tenga tres o cuatro años seguidos de crecimiento económico que empiece a solidificar la relación entre la sociedad y los sectores de liderazgo. Es probable que el año que viene nos enfrentemos a la elección de menor participación de nuestra historia, por lo menos desde el ‘83. Vamos a tener una nueva capa de desilusionados, siguiendo el concepto de ciclo de la ilusión y el desencanto de Gerchunoff y Llach. Vamos a tener una nueva capa geológica de desencantados con este Gobierno que posiblemente no encuentren en el peronismo o en la oposición a Milei una opción de renovación, una opción nueva. Es probable que contribuyan a que lo que viene pasando elección tras elección, cada vez con menos gente yendo a votar.

“Que en sectores de demografía trabajadora popular de la Argentina empiece a asociar al regreso del peronismo con el regreso del caos es muy fuerte: la gobernabilidad, el orden, era uno de los pilares identitarios del peronismo. El peronismo como el que viene a ordenar el desorden”

Mujeres. ¿Por qué Milei perdería si sólo votaran las mujeres?

-Usted dijo que entre las mujeres el rechazo a Milei es muy alto. ¿Cuánto representa el voto femenino dentro del padrón general en una elección presidencial? ¿Tiene un peso suficiente que puede torcer el destino electoral?

-Sí, obvio. Representa un poco más de la mitad del padrón. Pero ése no es el punto. El aumento del rechazo femenino a Milei es una explicación clara de que no se trata sólo de la economía. Estamos hablando mucho de la economía, pero no es sólo la economía lo que le estuvo pasando al Gobierno este año. También tiene que ver con un cansancio de algunos sectores sociales con el estilo y la forma de conducción del Presidente. Y eso se refleja, por ejemplo, en cómo se amplió la brecha entre hombres y mujeres. Algunos pueden decir que los hombres siempre apoyaron a Milei más que las mujeres. Sí, es cierto, los hombres lo apoyaron diez puntos más en promedio que las mujeres. Ahora, en los últimos meses, esa diferencia está casi en veinte puntos. Si sólo votaran los hombres, Milei ganaría en la primera vuelta. Si sólo votaran las mujeres, Milei no sería electo Presidente. Esa diferencia es difícil que se explique sólo por razones económicas: ¿por qué la economía estaría afectando tanto más a las mujeres que a los hombres? Tiene mucho más que ver con una sensibilidad y una menor tolerancia de las mujeres hacia un estilo presidencial agresivo, chabacano, que algunos consideran misógino.

-En su visita a la Argentina, el Papa León XIV planteó, por supuesto, un principio de la Iglesia; la defensa de la vida y el rechazo al aborto. Fue el mayor punto de coincidencia con el gobierno de Milei y el punto que Milei usó más a su favor para diferenciarse de la oposición kirchnerista, muy activa en la aprobación de la legalización del aborto. ¿Cuánto pesa en la percepción de las mujeres los comentarios que ha habido sobre una posible derogación de la ley del aborto y este tipo de debates?

-No lo sé específicamente. No lo tengo estudiado, pero las posiciones del Presidente sobre ese tema no cambiaron. El desgaste entre las mujeres acelerado que ocurrió este año ocurrió antes de estas declaraciones. Tiendo a asociar la percepción de las mujeres más a una cuestión que se da en todos lados donde existen estos tipos de liderazgos parecidos a los de Milei: las mujeres lo rechazan más, lo aceptan menos. Es más un tema de estilo y comunicación política del Presidente. Abre una pregunta: ¿cuál es el camino que el Gobierno va a hacer el año que viene? Lo ocurrido en el mercado en estos últimos días o semanas, la creciente desconfianza que el mercado tiene respecto de la capacidad del Gobierno de revertir o de mejorar su competitividad electoral, o la desconfianza que el mercado tiene respecto de que el Gobierno sea capaz de desarrollar una estrategia de ampliación, de consenso, acuerdos y moderación lleva a que al Gobierno se le cierran las ventanas de oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy pareciera haber poco margen para ir por la estrategia de la fragmentación, la polarización, el refuerzo de una identidad fuerte, que fue lo que el Gobierno hizo en 2023 y en 2025. Si el Gobierno va por ese camino en este contexto actual, va a acelerar el desgaste y la incertidumbre. Una estrategia como ésa le va a quitar aún más margen de maniobra al Gobierno. Pero por el otro lado, la construcción de una coalición amplia que además modere el discurso presidencial también empieza a tener desafíos: el precio de los aliados se va elevando a medida que el Gobierno se debilita. El tiempo también se le va acotando al Gobierno. La interna del peronismo se va a resolver muy avanzado el año que viene. Vamos a tener que esperar hasta el último segundo del último día para ver cómo el peronismo termina de resolver y acordar su interna, si es que lo hace y no se rompe. Pero para la resolución de la interna del sector más pro mercado, es decir, la interna del Gobierno y sus aliados o potenciales aliados no vamos a tener que esperar hasta mitad del año que viene; se va a tener que resolver las próximas ocho semanas porque si no, los corre el calendario de los gobernadores. Van a empezar a poner fecha para el primer semestre; ya hay algunas. No pueden dejar que el Gobierno los vaya llevando hasta muy avanzado el año que viene. En las próximas seis u ocho semanas, la discusión del presupuesto, de la reforma electoral y con la incertidumbre que introdujo la reacción del mercado, van a obligar al Gobierno y a los líderes de PRO, a Macri, a Patricia Bullrich y a los líderes de las provincias a definir la situación. Eso es lo que está en juego de acá a fin de año en la Argentina: saber cuál va a ser el camino del Gobierno. Con lo que estuvimos viendo en los mercados estas semanas, el Gobierno cada vez tiene menos margen de maniobra para no mandar señales claras y contundentes de que va a ir por un acuerdo electoral amplio para generar una coalición lo más grande posible capaz de enfrentar al peronismo.