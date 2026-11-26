El presidente Javier Milei se refirió este jueves a los datos sobre la falta de empleo en el país, después de que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre reflejara que la economía entró en una recesión técnica, y afirmó que la supuesta caída del trabajo es “otro relato que se cae”.

“Falta de empleo: otro relato que se cae. Los kukas son estafadores que ante su incapacidad para gobernar, construyen grandes relatos con una prensa adicta a sus mentiras socialistas”, expresó el mandatario desde sus redes sociales.

El posteo de Milei

Y añadió que “si la Población Económicamente Activa (PEA) hubiera estado constante, hoy la tasa de desempleo estaría por debajo del 5%”.

El Presidente citó un gráfico compartido en las redes sociales por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, que da cuenta de una caída del desempleo desde los años 2024 a 2026.

La publicación de Sturzenegger que citó Milei

En su publicación, Sturzenegger puntualizó: “El mercado laboral de Argentina en perspectiva. El rojo es el dato oficial (correcto excepto en CFK II donde manipularon los datos). El verde asume una tasa de participación constante. La baja pronunciada en los últimos años es la contracara de un fuerte aumento en la participación laboral”.

El gráfico publicado por Sturzengger tiene datos al Indec, de la Encuesta Permanente de Hogares y del portal oficial datos.gob.ar.

La discusión por la recesión técnica

La economía volvió a mostrar números negativos en septiembre y, pese a una recuperación respecto del mes anterior, ingresó en recesión técnica. El nivel de actividad cayó 1,2% en la comparación interanual, mientras que en la medición mensual desestacionalizada registró un avance de 1,1%, insuficiente para revertir la contracción acumulada en el tercer trimestre.

Así lo reflejaron los datos del EMAE difundidos el martes último por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y procesados por economistas. Con el resultado de septiembre, se acumularon así tres meses consecutivos de caídas interanuales y el crecimiento de los primeros nueve meses del año se redujo a 1%, frente al 2,2% que se registraba al cierre del primer semestre.

El informe también introdujo correcciones en los registros de los meses anteriores. La mejora mensual de agosto, que originalmente había sido de 0,1%, pasó a ser de 0,4%, mientras que la caída interanual se moderó de 1,7% a 1,6%. En tanto, el derrumbe de julio en la medición desestacionalizada fue revisado de 2,8% a 2,5%.