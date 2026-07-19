Campeón indiscutible en el mundial del meme

Erling Brauter Haaland llegó al Mundial siendo una estrella en redes sociales. De las auténticas, las que reinan entre millones de seguidores de Instagram y YouTube, sin interesar al mundo analógico.

Cuando hizo su primera publicación en TikTok, meditando en la nieve vestido solo con un pantalón corto, la prensa global no le prestó espacial atención. Hasta que empezó el Mundial 2026 y el goleador del Manchester rápidamente se plantó como la celebridad que era. De una forma muy diferente a como fueron David Beckham o Zinadine Zidane en los mundiales anteriores a las redes sociales.

Las redes sociales se rinden ante el gran rendimiento de Erling Haaland (Foto: Twitter)

En esa prehistoria la prensa era la fuente por la cual el mundo conocía a las estrellas del deporte. Ahora es la prensa la que va detrás de la atención que capta el noruego que, como expresión genuina del mundo digital, no crea contenido, sino conversación.

Erling (porque en sus redes se hace llamar solo por su nombre de pila) logra la hazaña de verse cercano en un mundo de celebridades multimillonarias inaccesibles

Del delantero de la selección noruega hablaron las más variadas personas. Sus hábitos alimentarios, su familia, su trayectoria, las gomitas que usa en el pelo y su estilismo tuvieron más espacio que sus goles, su velocidad en el juego y su particular forma de reacción a la marcación del equipo contrario.

Erling (porque en sus redes se hace llamar solo por su nombre de pila) logra la hazaña de verse cercano en un mundo de celebridades multimillonarias inaccesibles. Sin prescindir de los relojes con diamantes ni una colección de bolsos Hermès extragrandes.

Si Lionel Messi encantaba al mundo por una sencillez que parece reñida con la altanería que el mundo asocia a la argentinidad, Haaland lleva al extremo la sencillez de la cultura escandinava. Al punto que se rige por una norma asumida llamada Janteloven, que impone la ética de la modestia a los noruegos.

La genialidad de Haalan es desafiar esa máxima de no creerse especial ni superior a nadie de manera paradójica: sabe jactarse de su simplicidad JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La genialidad de Haalan es desafiar esa máxima de no creerse especial ni superior a nadie de manera paradójica: sabe jactarse de su simplicidad. Es el recato de Messi en clave siglo XXI. Los trece años que los separan marcan la gran diferencia entre un millennial, todavía con recuerdo del viejo mundo, y un GenZ nacido y crecido en el nuevo.

Si Messi llegó a la cima de las celebridades globales amadas por las marcas y el periodismo deportivo, Haalan es un gamer que tanto es un meme como un jugador de la Play en carne y hueso.

Se divierte tanto que eligió para tocar suelo noruego después de llevar a su selección a la mejor clasificación jamás lograda en un mundial con un mapache abrazado a una botella de un whisky ignoto, que desde entonces está agotado.

Mientras las <i>celebrities</i> seguirán obsesionadas por ser visibles, los Haaland del mundo saben que es mucho más rendidor ser risibles

Todas esas gracias saltan de las redes a la prensa global, que entre partido y partido sostiene la atención en beneficio mutuo. La prensa gana la atención del clic que busca el meme de Haaland. Y el jugador se va en cuartos de final con un cincuenta por ciento más de seguidores en las seis plataformas en que comparte escuetamente pistas de su vida.

"Messi está loco", escribió Haaland sobre el astro argentino

Si hasta los verificadores del mundo intentaron colgarse de la atención que brinda Haaland y verificaron ese meme del delantero comiendo a carrillos llenos y asustándose de su reflejo. Se apuraron a decir que había sido creado con IA a partir de una grabación de un señor comiendo noodles. Como si cambiara algo el cariño que le tenemos al vikingo.

Como suele ocurrir, la aclaración no le importó a nadie y el video trucado siguió como parodia elocuente de un deportista que consume al día seis mil calorías de leche cruda y carnes varias. Él mismo se divierte alentando la tendencia que remeda su caminata vikinga, con el cuello estirado como un avestruz.

El sistema tradicional seguirá premiando con botines de oro o patrocinios comerciales a los más visibles, y produciendo contenido esforzadamente. Los genios del mundo digital conseguirán protagonizar la conversación global a golpes de genialidades. Mientras las celebrities seguirán obsesionadas por ser visibles, los Haaland del mundo saben que es mucho más rendidor ser risibles.