Temporal extremo: dos parques de nieve están cerrados “hasta nuevo aviso” y un centro de esquí habilita más pistas

MENDOZA.- El temporal extremo de nieve en la Cordillera de los Andes genera grandes expectativas en plenas vacaciones de invierno en esta provincia. Frente a este escenario, los turistas, ansiosos, deberán esperar “hasta nuevo aviso” para tener contacto con el preciado y frío recurso, teniendo en cuenta que las inclemencias climáticas se mantendrían hasta fin de mes.

Al menos esta es la realidad que se vive por estas horas en los parques de nieve sobre el corredor internacional, en la ruta 7, camino a Chile, que se vieron obligados a bajar las persianas, mientras continuaban las tareas de evacuación en la zona.

Sin embargo, la situación es diferente en el sur provincial, en el reconocido complejo de esquí Las Leñas, uno de los más importantes de América Latina, que empezó a ponerse a tono con la temporada.

En este centro invernal, ubicado en Malargüe, a más de 350 kilómetros de la capital mendocina, no solo tienen las puertas abiertas, mientras se sigue acumulando la nieve y tiñendo todo el valle de blanco, sino que con el correr de los días irán habilitando más sectores de la montaña para los amantes del deporte sobre tablas.

Personal de Vialidad Nacional trabaja sobre la ruta 7, cerca de Las Cuevas, para tratar de despejar el camino de la nieve extrema

Desde la compañía confirmaron a LA NACION que progresivamente, atentos a las condiciones climáticas y de seguridad, se pondrá a disposición de los esquiadores más espacios para practicar los deslizamientos. De hecho, en las últimas horas emitieron un comunicado, dejando en claro que desde el próximo martes se incorporarán más pistas a las ya autorizadas.

Las Leñas habilita más pistas

“En los últimos días hemos recibido importantes nevadas que nos dan la posibilidad de seguir habilitando sectores vitales de la montaña, si bien los pronósticos de nevadas continúan, queríamos comunicarles que desde el día martes 21 de julio quedarán habilitadas las pistas de Neptuno y Minerva con la telesilla de Caris para poder acceder tanto a Minerva como a Cenidor”, indicaron desde el complejo.

“Estas aperturas se suman a las que ya estaban operativas como Eros 1 y 2, Venus, Parque Infantil y Parque aventura (para trineos). Los pronósticos de nevadas siguen siendo muy dinámicos y varían día a día, por ello, a medida que las condiciones de nieve, clima y seguridad lo permitan, iremos habilitando progresivamente nuevos sectores de la montaña”, completaron el centro de esquí, que durante la jornada de este sábado 18 de julio registró una temperatura de -1°C en la base y -8,2 °C en la cumbre, con ráfagas de viento de entre 20 y 30 kilómetros por hora.

En tanto, sobre el estado de la ruta para llegar al centro se esquí aseguraron que se encuentra abierta y transitable con precaución, con portación de cadenas obligatoria.

Fuerte tormenta de nieve en Mendoza

Por su parte, en el corredor bioceánico, en la alta montaña mendocina, rumbo a Chile, los principales centros invernales como Penitentes y Los Puquios, que había sido el primero en abrir en junio pasado, tuvieron que cerrar sus puertas “hasta nuevo aviso”, a raíz de las persistentes nevadas, con acumulación de más de 2 metros, que mantienen intransitable la ruta internacional.

De hecho, los turistas solo pueden acceder hasta la localidad de Uspallata, ubicada 60 kilómetros antes de los complejos. Dependerá de las “ventanas” climáticas que se abran en los próximos días para poder despejar la ruta y los trabajos que se realicen en cada uno de los parques de nieve para garantizar la seguridad de los visitantes.

“Continua el trabajo de Vialidad Nacional en zona Penitentes, Puente del Inca y Las Cuevas. Siguen las condiciones climáticas adversas”, advirtieron desde la Coordinación Operativa de Frontera y Gendarmería Nacional, que durante la tarde de este sábado seguía con el operativo de evacuación debido a la importante acumulación nívea sobre la ruta 7.

Las condiciones climáticas mendocinas son extremas en la ruta 7 camino a Chile, cerca de las Cuevas

“Personal de Gendarmería Nacional logró arribar hasta el cobertizo ubicado antes de Puente del Inca, sin poder continuar el avance para llevar a cabo la evacuación. Asimismo, se dejó sin efecto la colaboración de la Compañía de Cazadores, ya que la acumulación de aproximadamente 3 metros de nieve imposibilita la salida del camión oruga”, indicaron desde el organismo nacional, por lo que se mantenía en alerta la situación de dos personas, quienes permanecían varados en un cobertizo ubicado en el sector Puente de Tabletas, pasando la Curva Soberanía.

“El hombre presenta un cuadro de salud comprometido, con posible neumonía, lo que le impide desplazarse hacia Las Cuevas u Horcones”, señalaron las fuentes, por lo que se dio intervención a la Patrulla de Rescate de Policía de Mendoza para concretar la evacuación de esta pareja.

Por otro lado, continuando con la tarea de ayuda a pobladores de la zona de Alta Cordillera, se realizó el pase de mercadería en la localidad de Polvaredas para hacerla llegar a los turistas y pobladores de Penitentes.