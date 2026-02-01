Cero presión: su trabajo es resucitar “Star Wars”

Tom Cruise estaba metido hasta los tobillos en barro y agua de estanque. Tenía una mirada de gran concentración mientras se inclinaba sobre una cámara digital, intentando encuadrar la toma perfecta.

Shawn Levy miró a su alrededor con cierta incredulidad. En parte se debía a que estaba en el set de su propia película de Star Wars, Star Wars: Starfighter, con Ryan Gosling. Y en parte por el flujo constante de visitantes de primer nivel. “La semana pasada estuvo aquí Steven Spielberg. Y ahora Tom Cruise empuña una cámara, estropeando sus bonitos zapatos”.

Era una mañana fresca de noviembre y Cruise había llegado desde Londres, aterrizando su helicóptero en el set mientras el equipo ponía el tema de Misión imposible en los altavoces. Cruise solo quería mirar, les dijo, pero Levy, que estaba preparando una escena con un duelo de sables láser en el agua, le sugirió que se subiera a una de las cámaras. Lo había dicho en broma. Pero allí estaba Cruise, metiéndose en el estanque fangoso, sosteniendo la cámara como un profesional.

“Ahora, cuando veas la película”, dijo Levy —está prevista para 2027—, “sabrás que parte de ella la rodó Tom. ¿No es genial?”.

Con su sonrisa pícara y su risa sonora y fácil, Levy, de 57 años, a veces parece un muchacho muy entusiasta. Corría alegremente, casi con euforia, por el extenso set al aire libre, un temperamento muy adecuado para el espectacular brío de una película de Star Wars. “¡Eh, mira esto!”, gritó Levy durante una breve pausa en el rodaje unos días más tarde, blandiendo un sable láser de utilería y entregándome otro. “Podemos librar una batalla. Me gusta practicar entre tomas”.

Ryan Gosling y Flynn Gray en el rodaje de la nueva película de Star Wars

Levy es “siempre muy energético”, dijo Claudio Miranda, director de fotografía de Starfighter, sobre los métodos del cineasta en el set. “Otros directores son un poco más…”, frunció el ceño y suspiró exageradamente. “Pero Shawn viene con las pilas cargadas”.

Para Levy, ese coraje juvenil es lo que le hace salir adelante. “Mi padre me llamó ayer y me preguntó cómo me iba. ¿Es estresante el trabajo? ¿Es difícil?”, dijo. “Y yo le dije: ‘Sí, esta película es más estresante y desafiante que cualquier otra cosa que haya hecho nunca’. Pero también, mi yo de 10 años está en el set conmigo todos los días. Así es como hago películas”.

La actitud infantil de Levy oculta una sólida ética de trabajo. Dada la envergadura de su trabajo —sus presupuestos a menudo son de cientos de millones de dólares— es inusualmente prolífico. En los últimos cuatro años, ha dirigido (y ejercido de productor) Deadpool & Wolverine para Disney y Marvel; El proyecto Adam para Netflix; Tomando el control para la entonces 20th Century Fox; y la miniserie La luz que no puedes ver. En noviembre, mientras rodaba Starfighter, tomó un vuelo nocturno de Londres a Los Ángeles para asistir al estreno de la última temporada de Stranger Things, que Levy ayudó a crear y a llevar a la producción con su empresa 21 Laps. Volvió a Londres para seguir filmando al día siguiente.

Sus sets son una clase magistral de eficacia. Es consciente del tiempo y del presupuesto, y a diferencia de, por ejemplo, los autores más melancólicos de la era del Nuevo Hollywood, sus impulsos artísticos nunca se anteponen a consideraciones más prácticas, como si él (o el estudio) pueden permitírselo.

“Hay una clase de estrella de cine y cineasta que se enorgullecen de gastar todo el tiempo y todo el dinero”, dijo Levy. “Como si su apetito creativo fuera tan voraz que el costo y el calendario no importaran. Pero soy el tipo al que llaman los estudios cuando quieren a alguien que saben que se tomará en serio su inversión y cumplirá responsablemente. No es la forma más sexi de decirlo. Pero soy un buen trabajador. Y me enorgullezco de ello”.

Levy ayudó a crear y dirigir la producción de Stranger Things con su empresa 21 Laps Gentileza

Hugh Jackman, quien colaboró con Levy en la película de boxeo con robots de 2011 Gigantes de acero y en Deadpool & Wolverine, se mostró de acuerdo. “Es productor y director a partes iguales”, me dijo hace poco por teléfono. “Nunca te pasas del tiempo, del presupuesto o del calendario. Todo está completamente organizado. Sabes exactamente lo que estás haciendo”.

En una industria en la que nada es seguro, los estudios han llegado a considerar a Levy uno de los nombres más confiables del negocio: ni difícil, ni temperamental y, lo que es más importante, casi sobrenaturalmente en sintonía con los gustos del público. Según boxofficemojo.com, de los 15 largometrajes de estudio que ha dirigido desde 2002, todos han alcanzado al menos el punto de equilibrio y la mayoría han sido rentables. Incluso las pocas películas que el propio Levy califica de decepcionantes —Aprendices fuera de línea, una inofensiva comedia laboral de 2013 protagonizada por Owen Wilson y Vince Vaughn, “tuvo un rendimiento definitivamente inferior”, dijo con pesar— recuperaron sus presupuestos de producción, mientras que las más exitosas, como Una noche en el museo y Deadpool & Wolverine, se encuentran entre las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Tal vez sea este récord el que atrajo a los ejecutivos de Lucasfilm y Disney, quienes están ansiosos por recuperar algo de buena voluntad para Star Wars tras el fracaso ampliamente percibido de las últimas entregas de la franquicia, incluyendo El ascenso de Skywalker y el spinoff Han Solo: una historia de Star Wars. Al igual que se consideró que Deadpool & Wolverine había enderezado el rumbo de Marvel en medio de una fase de fatiga de los superhéroes, existe la esperanza de que el toque Levy pueda hacer que Star Wars vuelva a ser relevante.

En consonancia con su imagen de chico bueno, Levy es modesto al hablar de su éxito comercial. Pero mencionó algo que Spielberg le dijo en el set de Tomando el control, que Spielberg produjo: “Diriges como si estuvieras sentado entre el público”. Es un comentario que vale para ambos lados: Levy sabe lo que quiere el público, aunque, desde el punto de vista crítico, sus películas rara vez sean bien recibidas.

“Nunca lo he olvidado”, dijo. “Para bien o para mal, hago películas como me gustaría que se vieran, se sintieran y sonaran si yo estuviera sentado en esa sala oscura. Así que quizá sea eso”.

(L-R): Ryan Reynolds as Deadpool/Wade Wilson and Hugh Jackman as Wolverine/Logan 20th Century Studios/Marvel Studios' DEADPOOL & WOLVERINE. Photo by Jay Maidment. © 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL. Jay Maidment

Levy se graduó de la escuela de cine de la Universidad del Sur de California a mediados de la década de 1990, cuando la moda era el tipo de películas de acción rápidas de Tarantino. Levy, nacido y criado en Montreal, siguió el camino opuesto, dirigiendo un par de dramas serios de bajo presupuesto para productores mormones de Salt Lake City, antes de pasar a la televisión con programas en Nickelodeon (El mundo secreto de Alex Mack) y Disney Channel (The Famous Jett Jackson). Con poco más de 30 años, lo contrataron para dirigir Gordo mentiroso, una graciosa comedia adolescente llena de bromas que Roger Ebert describió como “ideal para los niños más pequeños, y tolerable para sus padres”.

Con Más barato por docena, La pantera rosa y, sobre todo, Una noche en el museo, Levy se convirtió, según sus propias palabras, en “el tipo de la comedia familiar”, una etiqueta a la que se refiere ahora con evidente vergüenza. “Durante años me preocupó en el fondo que nunca llegaría a dirigir otro tipo de películas”, dijo.

Kathleen Kennedy, directora de Lucasfilm y la ejecutiva que contrató a Levy para Starfighter, reconoció su preocupación. “Hizo comedias familiares, y eso se reinterpretó como ‘ligereza’, lo cual es totalmente injusto”, dijo en una entrevista en el set de Starfighter. “Es muy difícil hacer películas así. Es lo único que busco en los directores, y es como una aguja en un pajar”.

Para sacudirse la fama de cineasta ligero, Levy formó 21 Laps y buscó proyectos que no se parecieran a las películas que había hecho, o a las películas que creía que era capaz de hacer. En 2016, su equipo se topó con un guion para una “pieza lírica de ciencia ficción”, y creyendo que no estaba preparado para dirigirla, firmó como productor y contrató a Denis Villeneuve, el cineasta quebequense conocido por dramas estilizados como Prisoners e Incendies, para dirigirla. La llegada fue (otro) éxito, y Levy, como productor, fue nominado al Oscar a la mejor película.

Director Shawn Levy at Pinewood Studios in London, Dec. 9, 2025. Lucasfilm and Disney executives hope that Levy, who made "Deadpool & Wolverine" and helped make "Stranger Things," can resuscitate the "Star Wars" franchise with a new movie due out in 2027. (Max Miechowski/The New York Times) MAX MIECHOWSKI - NYTNS

Casi al mismo tiempo, el equipo de Levy descubrió otro guion de ciencia ficción, este para televisión, escrito por los hermanos Matt y Ross Duffer. Intervino como productor en la serie, Stranger Things, para Netflix, y aunque estaba fuera de su ámbito, dirigió él mismo varios episodios. Puede que la serie y su estilo distintivo sean sinónimo de los Duffer, pero los hermanos insistieron en que Stranger Things no sería lo que es sin la impronta creativa de Levy.

“Ross y yo somos un poco más pretenciosos que Shawn. Él nos sacudió un poco eso”, dijo Matt Duffer en una entrevista. “Shawn es una de las personas más serias, sinceras y emotivas que conozco, y todas esas cualidades empezaron a aparecer en la serie en mayor medida de lo que habíamos planeado”.

Hacer La llegada, y más aún Stranger Things, dio a Levy la confianza necesaria para diversificarse, pasando a las películas de Marvel y, finalmente, a una nueva Star Wars.

“Me enseñó lo que puedo ser como cineasta”, dijo, “que es mucho más amplio que el tipo de comedia familiar que hizo Más barato por docena”.

En un bar de hotel tranquilo y poco iluminado de las afueras de Londres, tras un largo día de rodaje, Levy se tomó un Bloody Mary y habló con cariño de su esposa, Serena, y de sus cuatro hijas, una de las cuales había estado en el rodaje esa tarde.

A pesar de las mujeres de su vida, un número sorprendente de las películas de Levy tratan de padres e hijos.Gordo mentirososigue los desesperados intentos de un chico de 14 años por demostrar a su padre que ha dicho la verdad.Tomando el controltrata de un padre distanciado que vuelve a la vida de un chico y empieza a quererlo.El proyecto Adamse centra en un viajero en el tiempo que se visita a sí mismo cuando era niño y actúa como una especie de figura paterna, yUna noche en el museoes, en el fondo, la historia de un hombre que acepta un trabajo que odia para impresionar a su hijo.

Si no lo supiera, le dije a Levy, pensaría que tiene un hijo alejado de él. O un padre.

Levy, para mi sorpresa, se echó a llorar. Estaba muy unido a su padre, pero no siempre lo había estado, me explicó. Su padre se fue cuando él tenía tres años y fue criado por su madre, quien sufría depresión y alcoholismo. A los 13 años —más o menos la edad de muchos de sus protagonistas— Levy y su hermana huyeron de casa de su madre y se reunieron con su padre, un acto de valentía que Levy piensa que le salvó la vida, pero también se convirtió en el tema, aunque él no lo sabía, de muchas de sus películas.

“Nunca jamás lo había relacionado”, dijo Levy. “Me da un poco de vergüenza, porque tendrás que mencionar que me puse emotivo. Pero nunca pude entender por qué volvía una y otra vez a estas historias de un niño de 13 años salvado por un hombre. Había algo definitorio en ese momento para mí. Y con Star Wars, vuelvo a hacerlo”.

El argumento de Starfighter permanece en secreto, pero se sitúa cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker y se construye, dijo Levy, en torno a otra dinámica padre-hijo.

Cuando la velada llegó a su fin, Levy estaba impaciente por volver a su habitación de hotel y llamar a su padre. “Nunca me ha preguntado por este tema recurrente”, dijo. “Pero puedes estar seguro de que se lo voy a contar esta noche, porque significará todo para él”.