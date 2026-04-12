El amor como una catástrofe aérea

“Tengo: una perra, una amiga, una madre, dos hermanos y un padre muerto”. El inventario vital de Marina todavía no incluye a Jaime, un hombre veinte años mayor (ella, 24; él, 45) que conocerá en un bar meses después de la muerte de su padre y con el que se pondrá de novia. La pareja asimétrica es el centro de Comerás flores, la primera novela de la escritora española Lucía Solla Sobral que fue un fenómeno editorial en su país y que acaba de publicarse acá. Más de 130 mil ejemplares vendidos confirman el interés de los lectores por esta historia de un amor en desnivel: aun sin golpes, una mujer joven es sometida por un hombre mayor con una posición privilegiada. La violencia no siempre es evidente ni gigante: existe un tipo de maltrato que no deja moretones.

La escritora gallega Lucía Solla Sobral

“Tengo: una perra, un novio, una amiga, una madre, dos hermanos y un padre muerto”. Así es cómo Marina actualiza su LinkedIn emocional aunque las intenciones de Jaime sean otras. Él querría que ella pusiera: “Tengo: un novio”. Y nada más. Cuando él se enoja, y eso pasa muy seguido, deja de hablar por un día, dos o una semana, desaparece horas y apaga su teléfono, estampa los platos contra la pared de la cocina o traba las puertas del auto y lo lleva hasta los doscientos kilómetros por hora sin que ella pueda bajarse. “Solo pensaba en no llorar y en decir algunas palabras que se me iban cayendo de la boca”, recuerda Marina: “Perdón, lo siento, olvídalo, tienes razón, vámonos, nos van a oír”. Una vez que pasa el berrinche como pasan las tormentas, Jaime regresa con bombones, vestidos, joyas. Y todo vuelve a empezar.

Dentro de una pareja, y hacia afuera también, es difícil de explicar cuando hay tantas peleas como reconciliaciones. En Comerás flores, Solla Sobral singulariza una voz colectiva. En una entrevista con el diario El País, contó que la novela se apoya en sus vivencias reales y en las de sus amigas, todas veinteañeras que alguna vez se cruzaron con hombres manipuladores: “Una de las causas del sentimiento de culpa que se genera es creer que solo nos pasa a nosotras, y que por lo tanto somos tontas o no tan inteligentes como nos creíamos”. Así, Marina se convierte en una (anti) heroína generacional: está bien informada, leyó a Judith Butler y a Angela Davis, tiene una hermana militante feminista, puede identificar las señales de abuso y sin embargo… sigue ahí (“si no lo enfadaba, hacíamos muy buena pareja”, se consuela). No puede salir. La casa de muñecas se convierte en un laberinto. Es que ella no sabe cómo enojarse con él sin que eso se le vuelva en contra. Una piedra en la panza le advierte que se calle antes de que diga algo que pueda enloquecerlo: con una escritura acelerada, Solla Sobral nos comparte los pensamientos de una joven atrapada en eso que la época llama “el patriarcado”, un sistema donde el hombre tiene razón siempre y la mujer, nunca.

Cuando él se enoja, y eso pasa muy seguido, deja de hablar por un día, dos o una semana, desaparece horas y apaga su teléfono, estampa los platos contra la pared de la cocina o traba las puertas del auto y lo lleva hasta los doscientos kilómetros por hora sin que ella pueda bajarse

Si la violencia es transparente, Marina es cada vez más invisible. Aun en su juventud, ella sabe que hay hombres que gritan, controlan y humillan, “pero no sabía que era posible enamorarse de ellos”. Ante el desastre, a veces hay que enfocarse en el control de daños: como dice la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, ídola literaria de la protagonista, salir de algunos amores es como salir de una catástrofe aérea.

ABC

A.

Nacida en 1989 en Marín y residente en Oviedo, España, Lucía Solla Sobral trabaja en marketing y coordina un club de lectura.

B.

Su primera novela, Comerás flores, fue un best seller inesperado: ganó el premio El Ojo Crítico y lleva vendidos más de 130 mil ejemplares.

C.

Junto con otras obras, integra un canon de libros que desmontan los mitos del amor romántico; Solla Sobral estará el 28/04 en la Feria del Libro porteña.