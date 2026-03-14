El póster de una ilustradora argentina, seleccionado para los Juegos Paralímpicos de Milán

Desde el balcón de su estudio se ven los Alpes, varios palacios y edificios barrocos. La ilustradora argentina Carolina Altavilla vive hace cuatro años en Turín, al noroeste de Italia, en el corazón de la región de Piamonte. Desde su búnker creativo, la diseñadora gráfica que se recibió en la FADU – UBA creó el póster paralímpico de los Juegos de Invierno Milano Cortina 2026. La convocatoria de la Triennale Milano, uno de los museos de arquitectura, arte y diseño más reconocidos del planeta, la ubicó en el centro de la escena global. Este trabajo hoy integra el archivo histórico olímpico, se exhibe en la Triennale, en el Olympic Museum, en el Palazzo Piacentini y en el Consulado Argentino de Milán.

El afiche de Altavilla también forma parte del merchandising oficial de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se desarrollarán durante el mes que viene. “La idea inicial fue encarnar la dimensión colectiva e inclusiva del deporte. Me interesó centrarme en la comunidad, la diversidad y la energía compartida sin estereotipos. La representación de los personajes evoca la corporalidad y la forma: no desde la falta, sino desde la idea de que todos los cuerpos son válidos. No busco corregir la diferencia, sino visualizar el cuerpo como un territorio central y completo, así como existe. Todavía estoy asimilando la noticia”, dice Carolina desde Turín.

La portada para La Repubblica: "El año que viene: Roma". Mil obras para el futuro, doce meses de trabajo en curso para una ciudad en transformación. De corazón a una de las ciudades más bellas del mundo

Su póster, seleccionado por el Comité Olímpico Internacional (IOC), el Comité Paralímpico Internacional (IPC) y Milano Cortina 2026, representa los seis deportes destacados en esta instancia que conjuga resiliencia, habilidad y transformación. Esquí alpino, biatlón, esquí de fondo, hockey sobre hielo, snowboard y curling en silla de ruedas integran esta competencia.

Altavilla trabaja entre Turín y Milán como ilustradora multidisciplinaria y directora de arte para Reino Unido e Italia. Publica en diarios y revistas como The Lancet, The Telegraph, The Guardian y Cosmopolitan, entre otros. También, diseña personajes para animación y desarrolla identidad visual. Su eje es el cuerpo y su vínculo con el entorno. En el póster paralímpico, esa búsqueda adquiere escala pública. La escena se ubica entre las Tre Cime di Lavaredo y Milán.

–¿Cómo trabajaste esa composición?

–La composición es dinámica y tiene una dirección que remite al movimiento y al impulso de los atletas en deportes de nieve. La escena integra las disciplinas de los Juegos. Quería que el paisaje y la ciudad convivieran en un mismo plano de energía.

–¿Cómo tomaste la decisión de mudarte a Italia?

–Fue un paso que llevó mucha preparación y organización en la etapa previa, pero lo viví de una forma muy natural. Si bien yo ya trabajaba desde la Argentina para afuera, me motivó la idea de estar moviéndome en otros circuitos más diversos y conocer nuevos espacios artísticos donde continuar expandiéndome.

La inclusión, el espíritu paralímpico y la determinación de los atletas que compiten en los seis deportes de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, resumidos en el póster

–¿Cómo es tu día a día?

–Las jornadas transcurren en mi estudio en Turín, donde trabajo como ilustradora multidisciplinaria y directora de arte, principalmente para UK e Italia. Trabajo en el mercado editorial –diarios, revistas y portadas de libros–, así como en diseño de personajes para animación, branding y campañas publicitarias. Mi trabajo explora temas como el estilo de vida, sociedad, diversidad cultural, moda y cine. Me muevo principalmente entre Turín y Milán.

–¿Qué aspectos de la ciudad te llaman la atención?

–Es una ciudad fascinante para vivir: combina la energía urbana con la cercanía de las montañas, una muy buena propuesta cultural y una atmósfera introspectiva muy particular. Turín es muy rica en historia y arquitectura, donde siempre hay planes para hacer a cualquier hora del día. Vivía en Buenos Aires, por eso me siento más identificada con entornos urbanos en continuo movimiento.

–¿Qué parte de tu trabajo disfrutás más?

–Disfruto de la etapa proyectual en su totalidad. Le dedico mucho énfasis al desarrollo conceptual y al sentido de cada trabajo. También disfruto mucho la posibilidad de trabajar con tantos países distintos: me permite conocer personas con diferentes perspectivas, realidades, y aprender de todo eso lo considero muy enriquecedor.

Una ilustración sobre las relaciones publicada en The Telegraph

–¿Qué te inspira?

–Trato de ser muy abierta en este tema: visito muchas muestras, museos, exposiciones grandes y chicas, proyecciones y cultura local italiana. Mi estudio está lleno de posters históricos, algunos vintage, manifiestos y gráfica que voy recolectando, que por algún motivo me llamaron la atención. Me gusta ser abierta y receptiva a la novedad de la calle y las cuestiones sociales globales para inspirar la creación de mis personajes, y de alguna manera, interpelar a quien los ve.

–¿Qué diferencias hay entre ilustrar una tapa de un diario o revista o desarrollar un trabajo más artístico?

–Me gusta mucho ilustrar para diarios y revistas, teniendo en cuenta que los tiempos son muy cortos, como las noticias. A veces, un encargo puede requerir entregas en menos de 24 horas, incluyendo los feedbacks de los editores, bocetos y etapa de conceptos. Hay algo que disfruto profundamente: ir al puesto de diarios de mi barrio y vivir la experiencia de comprar una revista o diario en papel. Siento una especie de melancolía reconfortante cuando leo una publicación impresa. Y me viene el recuerdo de chiquita, que soñaba con trabajar en las revistas o el diario del domingo.

Portada de The good life italia, dedicada al diseño en el Salone Internazionale del Mobile de Milán

Los portada del libro "No puedo escribir sobre el amor", de Giulia Muscatelli

–¿Cómo definís el estilo de tus ilustraciones?

–Mi estilo se enfoca mucho en lo humano como eje central, en composiciones dinámicas que buscan explorar de alguna manera la relación del individuo con la sociedad contemporánea, la diversidad y el estilo de vida desde un lugar que no busca ser ingenuo. En el universo de mi estilo, ni los cuerpos ni el entorno respetan proporciones y creo que hay algo de libertad que me otorgo en distorsionar las formas. No creo en una versatilidad absoluta del lenguaje visual, porque el estilo es aquello que te define artísticamente desde la representación. Lo construí con el tiempo, lo trabajo a diario y refleja una perspectiva personal.

–¿Cuál es tu recuerdo más lejano con respecto a los dibujos?

–Recuerdo la fascinación por comprender el movimiento. Me gustaba dibujar bailarinas, gimnastas y escenas urbanas donde sucedían varias cosas al mismo tiempo (como ahora), siempre muy enfocada en la figura dentro del espacio. Todavía guardo algunos, me sirven como recordatorio para no perder el trazo instintivo y no olvidar quiénes éramos de niños.

–¿Quién es tu mayor fan?

–Mi pareja, José. Compartimos la profesión. Él se especializa en ilustración de libros infantiles y juveniles. Nos acompañamos mucho, entendemos las presiones y procesos de cada proyecto artístico y de cada desafío profesional.

–¿A qué obra o pieza gráfica volvés siempre?

–Méditation or Après le bain, de Henri Matisse. La volví a visitar hace poco en la Pinacoteca Agnelli y me gusta muchísimo el clima de la escena, que está creada en Niza, de cara al Mediterráneo.

Méditation or Après le bain, de Matisse

–¿Cuáles son tus tres desarrollos que te representan?

–La tapa de la revista italiana TGL, “Multimondo” , un especial del Salone del Mobile Milano, donde aparecen diferentes personajes de todo el mundo y que podría ser una foto que representa cómo luce la sociedad hoy. Además, algunas de las 12 tapas de The Lancet. Y el póster Milano Cortina 2026, claro, por su naturaleza de archivo y memorabilia.

–¿Qué extrañas de la Argentina?

–Buenos Aires siempre va a ser parte de mí, esté donde esté; por eso nunca me despedí del todo. Extraño cosas cotidianas de nuestra cultura, sobre todo el lenguaje. Si pudiera teletransportarme por un día, volvería a caminar por Núñez, el barrio donde crecí y viví hasta mudarme a Italia. Recorrería los lugares donde tengo más recuerdos y para cerrar iría a mi bar favorito a compartir una mesa con gente querida hasta que se haga de día.