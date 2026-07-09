Joyas sepultadas: el mapa secreto de los clásicos en la era del streaming

Jazmín Carbonell 9 de julio de 2026 06:00 12 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Conversaciones de domingo

En su célebre ensayo Por qué leer los clásicos, Italo Calvino arrojaba una serie de definiciones que, leídas bajo la luz fría de las pantallas del siglo XXI, adquieren la condición de una profecía estética. Decía el escritor italiano que “un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir”, y al mismo tiempo, señalaba que son obras que, incluso cuando uno las descubre por primera vez, provocan una de las sensaciones más raras de la experiencia cultural: la de la relectura. Sentarse frente a un clásico implica descubrir que aquello que estamos mirando ya habitaba en nosotros de manera subterránea, sedimentado a través de parodias, homenajes y citas que configuran nuestro inconsciente colectivo. Si trasladamos este postulado al territorio cinematográfico, la sentencia conserva intacta su potencia demoledora. Un clásico no es un monumento de mármol fosilizado en la historia del arte, ni una pieza de museo que exige una reverencia académica por su sola antigüedad; al contrario, es una corriente estética viva, un objeto vivo que posee la extraña virtud de reconfigurar nuestro presente cada vez que nos asomamos a su luz.

Sin embargo, el escenario digital contemporáneo parece haberse edificado sobre el principio opuesto. Las principales plataformas de streaming operan bajo la dictadura de la novedad perpetua, un flujo incesante de contenidos diseñados para el consumo inmediato y el olvido garantizado a la semana siguiente. Las recomendaciones automáticas nos empujan a la comodidad de lo idéntico y relegan al olvido todo lo que no tenga el sello del estreno reciente. Se produce así una paradoja cultural alarmante: habitamos la época de mayor accesibilidad en la historia del audiovisual y, al mismo tiempo, padecemos un borramiento sistemático de la memoria cinematográfica. El espectador se encuentra huérfano de pasado, confinado en un presente perpetuo, plano y sin perspectiva histórica.

Contra esta inercia, la única alternativa posible es la resistencia crítica y la práctica de una suerte de arqueología cinéfila. Escondidos en los pliegues de Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video y Mubi sobreviven títulos memorables de la historia del cine universal que aguardan ser rescatados. Encontrar estas películas exige un acto de voluntad, una desobediencia al menú principal de las interfaces para salir a buscar esas obras que, como señalaba Calvino, nos llegan trayendo impresa la huella de las miradas que han precedido a la nuestra, cargadas de interpretaciones que transforman cada visionado en un redescubrimiento.

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El mapa secreto del cine clásico en las plataformas nos obliga a realizar una primera parada en los cimientos mismos de la imagen en movimiento, un territorio custodiado con especial celo por plataformas que, a veces de manera involuntaria, preservan el patrimonio universal. Es en Mubi donde sobrevive el grado cero de la ficción: Viaje a la luna (1902), de Georges Méliès. En apenas unos minutos restaurados, este tesoro de los inicios del siglo XX demuestra que el cine nació rompiendo sus amarras con el registro documental de los hermanos Lumière para convertirse en la gran máquina de fabricar sueños, magia y trucajes de la modernidad.

Esa cualidad plástica y puramente expresiva de la pantalla encontraría su madurez dramática dos décadas más tarde en el expresionismo alemán. Aquí es donde el error del algoritmo se vuelve una oportunidad para el espectador atento. Mientras que Mubi preserva la vertiente más lírica e industrial del movimiento con la monumental Metrópolis (1927) de Fritz Lang y las sombras espectrales de Nosferatu (1922) de F.W. Murnau, Prime Video resguarda en sus catacumbas digitales el Big Bang del terror psicológico: El gabinete del Dr. Caligari (1920), dirigida por Robert Wiene. Ver hoy la obra de Wiene es comprender de dónde proviene toda la iconografía del cine negro y el thriller contemporáneo. Sus geometrías deformadas, esos telones pintados con perspectivas imposibles y calles que se quiebran como agujas, no hacían más que proyectar en la pantalla la neurosis, los traumas y los fantasmas políticos de la Europa de entreguerras. En la misma línea de experimentación técnica de los años 20, El moderno Sherlock Holmes (1924) de Buster Keaton —disponible en Mubi— se revela, casi un siglo antes de que la crítica acuñara el término, como un deslumbrante ensayo de metacine, donde un proyeccionista de pueblo se introduce físicamente dentro de la pantalla para revelar la naturaleza ilusoria y el poder hipnótico del aparato cinematográfico.

El gabinete del Dr. Caligari

Buster Keaton en El moderno Sherlock Holmes Archivo

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Cuando el eje industrial se trasladó definitivamente a Hollywood y el sonido alteró las reglas del juego, ese lenguaje primitivo se refinó hasta alcanzar el apogeo del sistema de estudios, una época de oro cuyos monumentos mayores se encuentran alojados casi en su totalidad en la plataforma Max. Obras de la envergadura de Lo que el viento se llevó (1939), de Victor Fleming, y Casablanca (1942), de Michael Curtiz, ejemplifican a la perfección otra de las tesis de Calvino: la capacidad del clásico para absorber los clichés y elevarlos a la categoría de arquetipos universales. Casablanca es, quizás, el milagro definitivo del cine industrial; un rodaje caótico, con un guion que se escribía día a día en los pasillos de la Warner, que terminó consolidando el melodrama político perfecto. El destino de Rick e Ilsa en medio de la debacle bélica de Europa no ha perdido un ápice de su amargura existencial. Curtiz filma el cinismo herido y el sacrificio no desde la solemnidad pedagógica, sino desde la urgencia de su tiempo, demostrando que el gran arte de masas podía capturar las contradicciones de la condición humana sin perder jamás el pulso del entretenimiento universal.

Esa misma sofisticación de la era dorada se diversificó en géneros que hoy parecen extintos en su forma pura, pero que reviven en el streaming gracias a plataformas como Max y Disney+. Es el caso de la comedia musical con Cantando bajo la lluvia (1952), de Gene Kelly y Stanley Donen, un prodigio de ritmo y color que ironiza con lucidez sobre la propia transición del cine mudo al sonoro; o la comedia de enredos de Howard Hawks en Los caballeros las prefieren rubias (1953), en la que Marilyn Monroe y Jane Russell dinamitan desde adentro las fantasías masculinas de la época con una inteligencia satírica deslumbrante.

La elegancia eterna de Casablanca

Los caballeros las prefieren rubias, clásico con Marilyn Monroe estrenado en 1953

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Julie Andrews en Mary Poppins

El melodrama romántico clásico encuentra su testamento en Disney+ con la melancolía crepuscular de Algo para recordar (1957) de Leo McCarey, una película que filma el amor a través de la distancia y los desencuentros urbanos, mientras que Mary Poppins (1964) demuestra cómo el cine familiar de gran presupuesto podía albergar una sofisticación visual inolvidable. El cierre definitivo de esta era de oro lo corona la misma plataforma con Hello, Dolly! (1969), dirigida también por Gene Kelly: un despliegue de opulencia, decorados descomunales y coreografías masivas que funcionó, históricamente, como el fastuoso y último canto de cisne del sistema de estudios tradicional justo antes de que el Nuevo Hollywood pateara el tablero.

El espejo destrozado

Si la primera vertiente del cine clásico se preocupó por construir y pulir una mitología dorada, la segunda gran corriente que habita en las plataformas contemporáneas es aquella que decidió quebrar el espejo de la ilusión para confrontar al espectador con las ruinas de la realidad histórica, la paranoia psicológica y las rupturas lingüísticas de la posguerra.

El punto de inflexión de esta transformación se encuentra en Prime Video con Ladrón de bicicletas (1948), de Vittorio De Sica. El neorrealismo italiano barrió de un plumazo los decorados suntuosos de Hollywood para sacar las cámaras a las calles heridas de Roma. La odisea mínima de Antonio Ricci buscando la bicicleta robada que le permite trabajar es el grado cero del cine moderno. De Sica demostró que alcanzaba con filmar el rostro de un niño contemplando la humillación de su padre en una esquina cualquiera para conmover las fibras más íntimas de la condición humana. Esa crudeza moral cruzó el Atlántico y dejó su huella en el cine norteamericano de los años cincuenta, una transición de la que Netflix conserva un testimonio fundamental: Nido de ratas (1954), de Elia Kazan. Ambientada en los muelles portuarios de Nueva York, la interpretación de Marlon Brando inyectó en la pantalla un naturalismo sucio, una vulnerabilidad física y una neurosis que jubilaron los modales acartonados del pasado. En la misma plataforma, Lawrence de Arabia (1962) de David Lean expande esa crisis de identidad hacia una escala colosal, utilizando el desierto como un abismo abstracto donde se disuelve la cordura de su protagonista.

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Sin embargo, el verdadero laboratorio de la mirada moderna, paranoica y fracturada de mediados de siglo se aloja actualmente en los pliegues de Max. Es allí donde la obra de Alfred Hitchcock —con La ventana indiscreta (1954), Vértigo (1958) y Psicosis (1960)— entabla un diálogo directo con dos adiciones fundamentales de la plataforma que reescriben el fin del clasicismo. Hitchcock comprendió antes que nadie que el espectador de cine es, esencialmente, un voyeur. En La ventana indiscreta, convierte la convalecencia de James Stewart en una puesta en abismo del acto mismo de mirar películas: un hombre confinado a una silla que espía las vidas ajenas a través de las ventanas de enfrente, construyendo sus propias ficciones. Aquí se cumple otra de las máximas de Calvino sobre el clásico: aunque un espectador joven jamás haya visto estas películas, cuando se sienta frente a la ducha de Psicosis o a la obsesión necrófila de Vértigo, experimenta una extraña sensación de reconocimiento. En esta última, la fascinación enfermiza por reconstruir un fantasma trasciende el suspenso tradicional para convertirse en un ensayo descorazonador sobre los abismos del deseo masculino y la imposibilidad del amor absoluto. Son obras que han configurado el inconsciente colectivo de la humanidad; las conocemos antes de haberlas mirado porque todo el cine posterior nació de ellas.

Marlon Brando se consagró con su protagónico en Nido de ratas

Natalie Wood y James Dean en Rebelde sin causa Warner Bros

Paris, Texas

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La primera es Sed de mal (1958), la obra maestra barroca de Orson Welles. Desde su legendario plano secuencia inicial de cuatro minutos —una proeza técnica que dilata el tiempo y la tensión en una ciudad fronteriza corrupta—, Welles tuerce las reglas del policial tradicional. Ese travelling inaugural no es un mero alarde de virtuosismo visual, es una declaración de principios que nos obliga a respirar el aire viciado de un territorio sin ley. El director se mete en la piel del grotesco capitán Quinlan para filmar no solo una trama criminal, sino la decadencia moral e institucional de un mundo que se desmorona. A su lado, Rebelde sin causa (1955) de Nicholas Ray, opera como el reverso dramático de la prosperidad estadounidense de posguerra. Al vestir a James Dean con esa icónica campera roja bajo el CinemaScope, Ray dinamitó el melodrama familiar clásico para darle voz, por primera vez, al desencanto, la incomunicación y la alienación juvenil. Ray filma la furia sorda de una generación que no encuentra traducción en el lenguaje de los adultos, haciendo que el formato panorámico condense una asfixia interior desesperada. El clásico aquí demuestra su vigencia: el grito de angustia de James Dean frente a la debilidad de sus padres sigue siendo el molde sobre el cual se edifica todo el cine de iniciación contemporáneo.

Esta línea de fractura con el pasado encuentra su eco moderno en Prime Video con Paris, Texas (1984) de Wim Wenders. Al filmar el deambular de Travis saliendo del desierto bajo las notas melancólicas de la guitarra de Ry Cooder, Wenders utiliza las herramientas del cine europeo para deconstruir el gran mito fundacional americano: el western. El espacio abierto ya no es sinónimo de libertad, sino el escenario de un aislamiento existencial irremediable.

La revolución lingüística definitiva, aquella que terminó de liberar a la cámara de sus ataduras, constituye el tesoro más valioso del catálogo de Mubi: la Nouvelle Vague. Películas como Los 400 golpes (1959), de François Truffaut, capturaron la vibración caótica de la juventud en las calles de París. En la misma plataforma, Alain Resnais ensancha los límites del tiempo con Hiroshima mon amour (1959) y el devastador documental y mediometraje Noche y niebla (1956), demostrando que el cine debía quebrar la narrativa lineal para poder dar cuenta de las cicatrices del Holocausto y la bomba atómica. Por último, Cléo de 5 a 7 (1962) de Agnès Varda corona esta modernidad rebelde al filmar el deambular de una mujer por París en tiempo casi real mientras espera los resultados de un análisis médico. Varda descentra la mirada masculina de sus contemporáneos para construir una obra maestra de una agudeza política apabullante, donde el espacio público se transforma en el espejo del despertar de una mujer dueña de su propio devenir.

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Buscar y encontrar estos clásicos ocultos bajo las capas de recomendaciones efímeras que nos impone el algoritmo no es un acto de nostalgia reaccionaria, sino un ejercicio de supervivencia cultural indispensable. Calvino cerraba su ensayo citando una maravillosa anécdota de Emil Cioran sobre los últimos momentos de Sócrates. Mientras le preparaban la cicuta para ejecutarlo, el filósofo se empecinaba en aprender una nueva melodía en la flauta. “¿De qué te va a servir saberla justo ahora?”, le preguntaron con cinismo sus verdugos. “Para saberla antes de morir”, respondió él.