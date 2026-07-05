Una casa en una favela, entre las maravillas de un libro de colección

De Río de Janeiro a San Pablo, la naturaleza vibra en las páginas del volumen 3 de Los Excéntricos. Mundos con magia y locura, un libro de Mariana Rapoport con fotografías de Victoria Schiopetto que exhibe casas muy personales que se alejan de las modas del momento. Después del volumen 1, centrado en la Argentina, y el 2, que buceó también en interiores de Paraguay y Uruguay, Brasil es el último epicentro de excentricidad.

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Hoy Rapoport confiesa que “el gran proyecto de mi vida tiene que ver con esta colección de libros. Buscamos la belleza extra-ordinaria, alejada de las tendencias. Somos el antipinterest”. Respecto a los espacios seleccionados –19 en el volumen 3–, son la imagen de la esencia de sus dueños, a quienes no les importa el qué dirán.

“Hay estéticas discutidas, porque me parece que sobre gustos no hay nada escrito. En este volumen 3 estamos mostrando la casa de una mujer que fue empleada doméstica toda su vida, vive en la favela Santa Marta, en Río, y es coleccionista de relojes de pared. ¿Por qué la pusimos? Porque realmente es alguien que se ha jugado por lo que le gustaba. ¿Es necesariamente bello? Te diría que no”, reflexiona.

En su casa-santuario en el morro Santa Marta, María Helena Costa da Silva expone una colección de relojes que fue comprando a lo largo de su vida y que ya suman casi 400 VICTORIA SCHIOPETTO

María Helena guarda objetos que fue eligiendo por décadas en bazares y mercados VICTORIA SCHIOPETTO

Rapoport considera que hay ciertas bellezas que se entienden en el contexto del libro que, afirma, no es de gente creativa, joven y linda. “Buscamos la expresión de esa autenticidad. Para mí es una enorme libertad, porque en ese marco es donde yo puedo expresar mi creatividad. Estoy explorando hacia dónde voy y es así mi narrativa”. El resultado es una conjugación entre un diario de viaje íntimo y una ficha periodística que incluye mapas e ilustraciones.

La presentación del volumen 3 se realizó primero en Río de Janeiro, en uno de los hoteles que diseñó el célebre Oskar Metsavaht, dueño de la etiqueta de moda Osklen. Justamente su casa está presente en el libro, así como las del paisajista Roberto Burle Marx, la diseñadora de indumentaria Isabela Capeto y del joyero Ara Vartanian, cuyas piezas eligen Juliette Binoche y Kate Moss. También el taller del diseñador Humberto Campana (diseña, entre otros, para Louis Vuitton), “Que él haya aceptado ser tapa del libro para mí es un honor”, dice la artista.

"Mi casa es un reflejo del collage de mundos que me formaron, un collage tropical y maximalista", dice el diseñador de moda y director creativo Thomaz Azulay VICTORIA SCHIOPETTO

Del artista y activista Felipe Morozini, Rapoport destaca una coffee-table creada con ocho neumáticos pintados de blanco, una tapa de espejo y, en su interior, una colección de muñequitos que fue comprando por el mundo. “Me vuela la cabeza esta gente, porque no es una cuestión de dinero, es cabeza. Es libertad”.

Periodista de raza, Mariana Rapoport reconoce que lo que movió su trayectoria y sacude su presente es la curiosidad. Después de una beca WPI (WordPress Institute) en Estados Unidos llegaría la experiencia en revistas femeninas en Buenos Aires.

El mundo de la diseñadora Isabela Capeto, una mezcla elegante de diseño brasileño, artesanía, arte contemporáneo y recuerdos de viajes

“Soy del equipo fundador de la revista ELLE, después pasé a hacer la ELLE Deco, y me ofrecieron la corresponsalía de Wallpaper, que es una revista súper prestigiosa inglesa de diseño. Todo eso me llevó para el lado de la deco, el diseño, la arquitectura”, resume. Para la periodista y escritora, la arquitectura bien hecha es una de las bellas artes, así como la pintura o la música.

Mariana Rapoport considera que hoy necesita hacer cosas de mayor cercanía, con imágenes que conmuevan, lo que la lleva a explorar por fuera de lo que está de moda. “La frialdad está alejada de quien empecé a ser hace un par de años”, confiesa. Su recorrido profesional incluye la formación de una agencia de fotos y contenidos especializada en diseño y arquitectura, que se disolvió en 2008. “Hacíamos contenido para 200 revistas del mundo, hicimos notas para New York Times”.

El Estudio Campana ocupa un taller mecánico que se transformó en un laboratorio de luz, vegetación y materiales nobles VICTORIA SCHIOPETTO

Un sillón que lleva el sello particular del creativo Humberto Campana VICTORIA SCHIOPETTO

Durante mucho tiempo, fue corresponsal desde América Latina para la revista de viajes americana Travel and Leisure. “Yo creo que ahí empieza un poco a aflojarse mi tipo de escritura”. Hoy, junto a Silvina Bidabehere, potencian la comunicación de marcas y profesionales del diseño con el objetivo de “ayudar a narrar su esencia desde una perspectiva creativa, audaz y estética”, cuenta. El tándem realizó dos veces la curaduría de La Noche del Diseño en Arenales.

Rapoport le da también mucha importancia al trabajo en el voluntariado. Desde hace tres años con Plaza de Mayo Camino Solidario prepara la cena para personas en situación de calle.

Antipinterest

La idea del libro “sobre Latinoamérica con mirada latinoamericana”, que promete varios tomos más, surgió saliendo de la pandemia. En 2023 se publicó el primer volumen y, en tiempo récord, llegaron al tercer título. Las autoras producen y gestionan todo. “No tenemos una editorial detrás, todo lo bancamos nosotras con recursos genuinos que vamos generando en venta online, buscando sponsors”.

El arquitecto Guo Requena integra la naturaleza a nuestros hábitats

El universo de Los excéntricos ya trascendió el libro. Con el lanzamiento del primer volumen hubo una visita al taller de Nicola Costantino. En el segundo se organizó una experiencia en el taller de Marcelo Burgos, en Barracas. Y para el tercero, “como vamos a presentar el libro en Río de Janeiro, armamos nuestro primer viaje excéntrico. Estamos llevando a 16 mujeres durante cuatro días para que vivan la experiencia real de estar con excéntricos en sus casas, en sus lugares”.

Rapoport y Schiopetto acaban de volver de Chile. Ya avanza el volumen 4, que será Chile-Bolivia. Fueron diez días en Chiloé, Santiago, Valparaíso y Cahuil. “El riesgo era cómo pasar de Brasil a Chile, si íbamos a volver a enamorarnos con lo que veíamos, y volvimos en llamas también”. ¿Un sueño pendiente? Llevar Los excéntricos a formato de documental.