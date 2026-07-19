La celebración del asombro

Para los hinchas de algún club de fútbol, el día más oscuro fue cuando su equipo se fue a la B; para los fans de la astronomía, el desastre llegó la mala noche en que Plutón perdió la categoría de planeta aunque orbita alrededor del sol y es una esfera de gran tamaño; pero no ejerce la gravedad suficiente como para absorber o dispersar ningún elemento rocoso que le pase cerca, lo cual lo convierte apenas en un planeta enano. ¿Es grave? No tanto, pero sí: muy interesante. Y el descenso, narrado con la emoción de un relator de primera, es una de las historias agregadas en esta nueva versión de Una breve historia de casi todo, el gran libro del autor estadounidense Bill Bryson en el que se propone contar cómo fuimos desde el Big Bang original hasta los últimos avances en genética.

“Este libro trata de cómo pasamos de no ser nada en absoluto a ser algo, luego cómo un poco de ese algo se convirtió en nosotros y también algo de lo que pasó entretanto y desde entonces”, escribe Bryson

“Este libro trata de cómo pasamos de no ser nada en absoluto a ser algo, luego cómo un poco de ese algo se convirtió en nosotros y también algo de lo que pasó entretanto y desde entonces”, escribe Bryson. Plutón, sí, pero también el mundo secreto de los átomos, la teoría de la evolución o los movimientos tectónicos: la historia de cada cosa que hizo que hoy estemos acá. Es fascinante. Bryson cree que los libros de texto compiten por cuál es más aburrido porque nunca explican cómo, dónde o por qué suceden los hechos que conducen a una conclusión científica. Arquetipo del divulgador exigente, escribe libros que narran el interior del cuerpo humano o la vida en los bosques, por ejemplo, con el rigor de un periodista que traduce a los científicos para el lector lego. Esta breve historia (que no es tan breve, ¡más de seiscientas páginas!) fue el libro de divulgación más popular del Reino Unido hace veinte años; en total, vendió más de dos millones de ejemplares y tuvo su origen bastante tiempo atrás, cuando Bryson iba a la escuela y abrió un libro de texto…

Arquetipo del divulgador exigente, escribe libros que narran el interior del cuerpo humano o la vida en los bosques, por ejemplo, con el rigor de un periodista que traduce a los científicos para el lector lego

Maltratado, detestado, deprimente: el típico manual de ciencias de la primaria en los años cincuenta. “Pero tenía, casi al principio, una ilustración que sencillamente me cautivó”, escribe Bryson ahora: “Un diagrama de la Tierra, con un corte transversal, que permitía ver el interior tal como lo verías si cortases el planeta con un cuchillo grande y retirases con cuidado un trozo que representase aproximadamente un cuarto de su masa”. La lámina fue una epifanía. El dibujo mostraba la corteza terrestre, el manto superior y el inferior, el núcleo externo líquido y el mismísimo corazón del planeta. Con el asombro de la visión imposible, el niño se preguntó: “¿Y cómo saben eso?”. Pero el autor del libro no le dio ninguna respuesta porque explicaba las cosas de manera mecánica y enumerativa, solo nombraba los anticlinales, los sinclinales, las fallas axiales… Con el tiempo, el alumno se convirtió en narrador de lo maravilloso.

Bryson celebra su curiosidad como persona y la nuestra como especie, siempre anhelantes de entender qué hacemos acá, de dónde venimos, adónde vamos

En Una breve historia de casi todo, Bryson celebra su curiosidad como persona y la nuestra como especie, siempre anhelantes de entender qué hacemos acá, de dónde venimos, adónde vamos. Es una clase de ciencia no erudita sino popular como la que se recibía en casa cuando mi papá llegaba con un ejemplar de la revista Muy interesante o cuando mi sobrino mira los programas del canal National Geographic sobre la creación del cosmos. Muchos misterios, algunas respuestas: en la lectura, una celebración del asombro.

ABC

A.

Nacido en EE.UU. en 1951, Bill Bryson se mudó al Reino Unido en 1977 y allí se dedicó a escribir libros sobre divulgación que fueron bestsellers.

B.

En 2005, Una breve historia de casi todo fue un boom: recibió el Premio Aventis, se tradujo a muchos idiomas y se volvió un clásico de la escritura científica.

C.

Esta versión 2.0 recién publicada incorpora avances de las últimas dos décadas, como el caso de Plutón o el bosón de Higgs, entre algunos otros.