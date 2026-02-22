Un proyecto independiente rescata la historia de MTV y sus clips

Como muchos que crecieron devorando videoclips en MTV, FlexasaurusRex —el alias en línea de un autoproclamado “creador conceptual”— se sobresaltó cuando, a finales del año pasado, leyó informes que sugerían que la cadena podría estar a punto de salir del aire. “Sentí una nostalgia muy fuerte por algo que estaba a punto de desaparecer sin merecer morir”, dijo.

Christopher Walken, en un célebre clip difundido por MTV

El 3 de enero, lanzó uno de los proyectos nuevos más fanáticos de internet: MTV Rewind , un sitio web no oficial y un archivo de aplicaciones que busca recrear la experiencia de tomar el control remoto, hacer clic y ver y oír música, no los programas de telerrealidad que hoy dominan la señal.

Organizados por época o género, cada uno de la docena de canales de MTV Rewind ofrece una transmisión ininterrumpida de clips que te devuelven a los días del hair metal y el heartland rock (la década de 1980) o del grunge y el goth (la década de 1990). Canales con nombres inspirados en programas emblemáticos de la cadena —como Headbangers Ball, Yo! MTV Raps y Club MTV— restauran videos musicales de metal, hip-hop y música dance. ¿Tienes ganas de ver a Catherine Wheel o Mercury Rev? Te espera una recreación de 120 Minutes, el foro de rock alternativo del canal. Para agregar sabor de época, Flex intercaló anuncios de los California Raisins o productos como la Super Soaker.

Después de que Flex publicara un enlace en Reddit, el sitio recibió más de 500.000 visitas en las primeras horas, dijo en una entrevista en video. Las redes sociales se convirtieron en un mosh pit de elogios, y Les Garland, uno de los fundadores de MTV, le envió una nota de felicitación. “No me di cuenta de cuánto iba a resonar en la gente este sentimiento de pérdida”, dijo. “Creo que la mayoría ni siquiera se había dado cuenta de que extrañaba esto”.

“La calidad de los videos es buena, y tiene aquello que hacía grandioso a la radio y a MTV en su momento: el elemento sorpresa”, dijo el VJ original de MTV, Mark Goodman, quien se reencontró con “Weapon of Choice” de Fatboy Slim mientras ojeaba el sitio. (Goodman lamentó la ausencia de presentaciones retro de otros VJ como él —“los canales de música, en radio o video, funcionan mejor con un curador”—, pero Flex dijo que está abierto a añadir ese tipo de material en el futuro).

Mucha gente me ha dicho: ‘Puedo mostrarle a mis hijos cómo era esto y por qué significaba algo’”

En cuanto al enigmático Flex, es, en sus palabras, un ex “comerciante de gemas y minerales” de Eugene, Oregón, llamado Louis. (Se negó a dar el apellido: “Prefiero mantener esto separado de mi trabajo”). Ahora tiene 43 años y nació un año después de la llegada de MTV. “Crecí en un pueblo maderero, así que pasé muchas noches largas con MTV puesta de fondo”, dijo. “Era como una manta de seguridad”.

Cuando llegó la pandemia, dijo Flex, entró en el mundo de las artes digitales y mediáticas, y ahora se describe como un “creador conceptual con habilidades de programación”. Desde hace dos meses vive en Albania, “buscando trabajos a medida que aparecen y haciendo diseño web”. Por ahora, el sitio es gratuito y no tiene publicidad, pero Flex pide donaciones de entre 5 y 50 dólares para pagar el servidor y “sostener mi adicción al café albanés”.

Una vez que se decidió por su proyecto obsesivo, Flex se zambulló en la Internet Music Video Database , un sitio que lista créditos, fechas de lanzamiento y otros datos sobre 95.000 videos musicales desde la década de 1960. “Me di cuenta de que había un enorme archivo de videos antiguos, y que muchos estaban empezando a desaparecer por completo”, dijo. En su primer día, MTV Rewind exhibía unos 3000 clips tomados de YouTube. Desde entonces, esa cifra ha subido a unos 40.000, y cada canal alberga entre 400 y 6000 videos

En el camino, Flex ha descubierto videos de Serge Gainsbourg (“es el Tom Waits francés”) y actualmente está revisitando el MTV Unplugged de R.E.M. de 1991 en el canal dedicado a actuaciones de rock acústico. Añadiendo material a un canal inspirado en Total Request Live, también observó cómo el rock comenzó a retroceder en este siglo. “Mucho Justin Timberlake y Jewel”, dijo. “Se ve la transición drástica: el rock simplemente dejó de estar”.

Flex reconoce el componente nostálgico para la generación X de su creación, pero también siente que es una alternativa necesaria a las listas de reproducción generadas por algoritmos. “Podrías ponerlo y funcionaría seis meses sin que veas la misma canción dos veces”, dijo. “No hay ningún misterio detrás de Spotify en la forma en que mercantiliza la música. Solo buscan maneras de canalizar los intereses de la gente”.

Otro atractivo de MTV Rewind puede ser su pureza, la forma en que remite a una época de redes sociales menos congestionada. “Los videos musicales son ahora contenidos de formato largo”, dijo Doug Klinger, cofundador de la Internet Music Video Database. “Está claro que la gente anhela ver material sin que sea bazofia generada por IA. Es nostalgia de hace 30 años —pero también de hace 10”.

Flex ahora está considerando un canal dedicado a la música latina tras notar la llegada de visitantes de América Latina al sitio. Añadir más clips no debería ser un problema: una vez que dominó el aspecto técnico, puede cargar decenas de miles de videos en un cuarto de hora. “Mucha gente me ha dicho: ‘Puedo mostrarle a mis hijos cómo era esto y por qué significaba algo’”, dijo. “El trabajo no ha terminado”.